2018世界杯：历史告诉你，谁能在俄罗斯捧杯

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32个国家，一个冠军。

但是，是否有办法提前知道，今年7月15日，哪支球队会在莫斯科捧起大力神杯？

通过分析过去历届赛事的趋势、数据及规律，BBC体育（BBC Sports）已经淘汰了31个国家，将冠军锁定一支球队。

要想将2018年世界杯拥入怀中，这支队伍必须具备以下几个条件……

种子队伍

1998年开始，世界杯决赛圈参赛队伍扩展到32支，而所有最终夺冠的队伍都是当时的种子队伍。历史上最近一次非种子队伍夺冠发生在1986年，当时马拉多纳（Diego Maradona，马勒当拿）的“上帝之手”将阿根廷队送上了冠军宝座。凭借这条规律，我们就已经淘汰了24支球队，竞争范围缩小到下面8支球队。

不要做东道主

俄罗斯这次之所以会成为种子球队，还要感谢一项已有44年历史的传统——东道主自动成为种子球队。作为世界排名66的队伍，如果不是今年主办比赛，他们本没有机会进入这8支候选队伍之列。

然而与过去不同，今天的东道主已经不再是通往成功的捷径。在1930年至1978年举行的前11届世界杯比赛中，共有5次是东道主笑到最后。而从那之后的九届赛事中，只有1998年的法国以东道主身份成功捧杯。

与此同时，美国、日本、韩国及南非都没有在主办世界杯时夺冠，而曾经做过东道主的意大利、德国、巴西分别在1990、2006和2014年登顶时也都不是主办国。

加强防守

进入32支球队参赛的时代后，至今为止的5支冠军队伍里，没有一支在决赛圈的夺冠路上失球总数超过四个。

现在再看一下我们七支候选队伍，本届预选赛阶段中防守最弱的是波兰队，平均每场比赛失球1.4个。

其他队伍中，德国队与葡萄牙队平均每场失球0.4个，比利时与法国0.6个，巴西0.61个，阿根廷则为0.88个。

需要来自欧洲

目前为止的世界杯冠军都出自欧洲及南美洲。但其实很长一段时间内，欧洲球队的表现没有那么抢眼，西班牙队在南非的成功和德国队在巴西的胜利扭转了这一势头。

不过在欧洲举办世界杯时，东道主的夺冠几率非常高。在欧洲举办过的10届世界杯赛事中，只有一届冠军旁落欧洲之外，而且还需要追溯到1958年的瑞典世界杯，当时巴西笑到了最后。

拥有最好的守门员

你可能以为世界杯是靠进球的球员赢来的，但1982年后，只有两届冠军夺冠时队中拥有最佳射手——2002年巴西的罗纳尔多（Ronaldo，朗拿度）及2010年西班牙的大卫·比利亚（David Villa，韦拿）。

其实，历届世界杯冠军更准确说来是由守门员决定的。过去五届比赛中，有四届的大力神杯是由最佳门将所在国家队捧起的。

四支球队中，德国队的诺伊尔（Manuel Neuer，纽亚）、法国的洛里斯（Hugo Lloris）和比利时的库尔图瓦（Thibaut Courtois，高图尔斯）都是本届最佳守门员的有力人选，而葡萄牙的帕特里西奥（Rui Patricio，柏迪斯奧）相比之下就没那么热门了。

经验丰富

1998年决赛圈扩展到32支球队之后出现了一种趋势，世界杯的夺冠球队正变得越来越有经验。

从这一点看，1998年法国队夺冠时每位球员平均代表国家队出赛场次为22.77，而四年前的冠军德国队将这一数据拉高到42.21。在这之间，夺冠球队的初赛经验逐渐增加。巴西队在2002年夺冠时球员代表国家队出场次数平均为28.04，2006年意大利为32.91，2010年西班牙为38.30。

目前还在我们名单里的三支队伍中，法国队平均出场次数最少，为24.56次，德国队为43.26次，比利时为45.13次。

不要是卫冕冠军

世界杯很难卫冕。在巴西队于1958和1962年连续两次夺冠后，还没有一支队伍可以成功卫冕。

而1962年的13支卫冕冠军球队中，只有两支在冲击卫冕之年通过了四分之一决赛，1990年的阿根廷队和1998年的巴西队。另外巴西队还曾在1974年拿到过第四，但当时决赛阶段只分两个小组，小组赛阶段过后便是决赛。在过去的四届赛事中，有三届的卫冕冠军在小组赛阶段便被淘汰出局。

本届卫冕冠军德国最近的世界杯赛绩极佳。在过去九届赛事（三次以西德参赛）中，他们共两次夺冠，另外还有三次打进决赛，两次获得第三。

然而如果想在俄罗斯成功卫冕，历史恐怕不会站在他们这边。

这样看来，结果就在你眼前了。比利时将赢得世界杯。除非另外一支球队夺冠。当然这是有可能的……