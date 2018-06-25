2018俄罗斯世界杯：32队参赛球衣图鉴

  • 2018年 6月 25日

2018俄罗斯世界杯32支参赛队伍的主场球衣全在这里了！其中尼日利亚（奈及利亚）球衣在开赛前就收到300万个订单提早完售。

A

俄罗斯

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沙特阿拉伯

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埃及

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乌拉圭

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B

葡萄牙

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西班牙

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摩洛哥

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伊朗

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C

法国

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澳大利亚

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秘鲁

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丹麦

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D

阿根廷

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冰岛

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克罗地亚（克罗埃西亚）

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尼日利亚（奈及利亚）

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E

巴西

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瑞士

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哥斯达黎加

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塞尔维亚

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F

德国

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墨西哥

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瑞典

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韩国

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G

比利时

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巴拿马

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突尼斯突尼西亞

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英格兰

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H

波兰

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塞内加尔

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哥伦比亚

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日本

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所有球衣图片来自国际足联西蒙·霍夫曼（Simon Hofmann）

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