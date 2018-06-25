2018俄罗斯世界杯：赛程过半，这些亮点值得铭记
2018世界杯的64场比赛已经过去一半。本周，赛事将进入生死阶段，随着16强球队即将决出，半数球队将会在这个星期之后告别俄罗斯。
在场内场外，本届比赛的前半段给了我们什么样的印象？
当然，这是一届惊喜不断的赛事，方方面面也值得深入解读。在满屏的世界杯信息当中，我们总结出了这些亮点。爱上世界杯吧！
英格兰、比利时带来进球盛宴
在周末的比赛之前，本届杯赛是近年来场均进球数最少的世界杯之一。至周五晚上，平均每场比赛只有2.33个进球。
然后，G组的两支强队开挂了：比利时以5-2大胜突尼斯，而英格兰则一场比赛灌了世界杯新军巴拿马6个进球。此外，加上塞内加尔和日本2-2的平局，世界杯前32场比赛当中的进球达到了78个。
场均下来，每场比赛有2.65个进球，这意味着本届杯赛至目前为止在进球数量上比过去4届世界杯都更高产——2014年巴西世界杯的场均进球数是2.70个。
32战无白卷
不管是球迷还是媒体，都对一些球队采取的保守打法有微词，但事实上，俄罗斯世界杯至今尚未有一场互交白卷的比赛。
前32场比赛当中，也只有5场比赛是平局收场。
金靴之争激烈程度前所未有
这个进球如麻的周末当中，英格兰的哈里·凯恩（Harry Kane，哈利·简尼）独进三球，这令他有可能成为自1986年的莱因克尔（Gary Lineker，连尼加）以来第一个荣膺世界杯金靴奖（最佳射手）的英格兰球员。
凯恩至今已经收获五个进球，但有两名球员紧跟其后——比利时的罗梅卢·卢卡库（Romelu Lukaku，卢卡古）和葡萄牙的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）均已经打入四球。
关于卢卡库，一个有趣的事实是，自1966年葡萄牙球员尤西比奥（Eusebio）以9球成为最佳射手之后，尚未有黑人球员赢得过世界杯金靴奖。
侵袭绿茵场的政治
国际足联（FIFA）在周日（6月24日）宣布，就瑞士球员扎卡（Xhaka，沙卡）和沙奇里（Shaqiri，沙基利）展开纪律调查。他们在2-1战胜塞尔维亚的比赛中庆祝进球时，做了一个模仿阿尔巴尼亚国旗的手势。两名球员都和科索沃有血统渊源——这个塞尔维亚自治地区在2008年单方面宣布独立，而当地居民大多数是阿尔巴尼亚人。
根据FIFA纪律守则第54条款对“挑衅公众”的规定，两人有可能被罚停赛两场。
对了，关于纪律……
俄罗斯世界杯在前30场比赛当中总共出示了95张黄牌，场均3.06张。
与1994年至今的大多数世界杯相比，这个数字并不算高，但是已经超过了2014巴西世界杯黄牌数字的一半。上届世界杯的场均红黄牌数是2.92张。
满座的俄罗斯球场
2018世界杯组委会在周末表示，本届比赛的入场人数已经超过140万人次，总体上座率为97%。
入场人数最高的三场比赛均是在莫斯科的卢日尼基球场，分别是俄罗斯5-0胜沙特阿拉伯，葡萄牙1-0胜摩洛哥，以及德国0-1负墨西哥。
“公敌”内马尔
巴西球星内马尔（Neymar Jr.，尼马）在社交媒体上已经有数千万粉丝，但是他在俄罗斯并没有太受待见：他在巴西戏剧性地2-0战胜哥斯达黎加的比赛向裁判频频抱怨，并且试图假摔骗点球的行为，甚至受到了巴西球迷的广泛批评。
或许不无关系的是，谷歌的搜索引擎对世界杯球队搜索词条的分析显示，巴西是目前为止被搜索最多的球队，占总搜索量的9%，紧随其后的是阿根廷和德国（7%）、法国（6%）以及并列的西班牙、英格兰和葡萄牙（5%）。
梅西悬了
两场比赛仅收获一个积分，阿根廷必须在周二击败尼日利亚，才有可能避免从本届世界杯早早出局的命运。
如果不能做到，里奥内尔·梅西（Lionel Messi，美斯）不仅将再次失落世界足球最高荣誉，也将无缘在今年改写他未给国家队带来任何荣誉的的纪录。
德国战车自我救赎
卫冕冠军德国队首战落败，距离深渊就差那一个任意球，但是托尼·克罗斯（Toni Kroos，却奥斯）的小角度弧线进球令他们击败了全场表现顽强的瑞典。
最后一分钟逆转天和地，克罗斯不仅救赎了传球失误导致落后的自己，更可能是救赎了两场比赛排阵失误的主教练勒夫（Joachim Low，路维）。
以及，令两战两胜的墨西哥在最后一轮仍然有可能面对出局的命运。德国战车的冷酷气场又在最后一刻浮现？
巴拿马出局，派对继续
如果你一觉醒来，只看到巴拿马在下诺夫哥罗德进球之后的狂欢，会以为他们或许刚刚对英格兰爆出了冷门。
当然事实并非如此，那一场疯狂的庆祝是来自他们的一个安慰奖进球。巴拿马在比赛中被英格兰6-1击败。
但是，它是这个中美洲国家在世界杯历史上的第一个进球。
他们的首次世界杯之旅，前两场丢了9个球，但又怎么样呢？