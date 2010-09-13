英超八卦：9月13日

转会传闻

切尔西打算在明年一月用1650万英镑竞购西甲塞维利亚队边锋赫苏斯·纳瓦斯。（talkSPORT）

利物浦将在新年用1800万英镑“一剑双雕”西汉姆的射手卡尔顿·科尔以及中场球员贝赫拉米。（caughtoffside.com网站）

与此同时，利物浦计划在明年一月的冬季转会中引进17岁的西班牙中场小将伊尼戈-路易斯·德加拉雷塔。自从他在毕尔巴鄂竞技队的季前赛登场亮相后，多家欧洲顶级俱乐部已经开始密切关注他的表现。（caughtoffside.com网站）

曼联、利物浦和意甲俱乐部尤文图斯将奋力争夺效力于皇马的法国射手本泽马。（caughtoffside.com网站）

马赛已经加入了争夺维冈中场球员查尔斯·恩佐比亚的行列。（talkSPORT）

热刺希望英格兰21岁以下国家队后卫凯尔·沃克本周租借期开始之前能从赫尔城那里收取20万英镑的租借费用。《每日镜报》

伯明翰希望转会窗口重新开启后能够签下效力于水晶宫队的19岁右后卫纳撒尼尔·克莱因。《每日镜报》

其它传闻

前利物浦中场球员、现天空电视台球评杰米·雷德纳普批评红军射手托雷斯在与伯明翰互交白卷的比赛中“糟糕透顶的”表现。《每日镜报》

德甲沃尔夫斯堡主帅麦克拉伦承认，三连败之后他感觉“压力节节上升”。《每日邮报》

曼联鲁尼恳请主帅弗格森让他周二（9月14日）在与格拉斯哥流浪者队的欧冠比赛中上场。《每日邮报》

现效力于洛杉矶银河队的贝克汉姆支持弗格森在与埃弗顿一战中弃用鲁尼的决定。《每日星报》

贝克汉姆同时表示，他不会就自己的体能状况去蒙骗英格兰主帅卡佩罗。35岁的贝克汉姆希望在意大利教练卡佩罗执掌教鞭期间仍然能够为英格兰国家队效力。《太阳报》

切尔西主教练安切洛蒂相信，当卡佩罗合约期满后英格兰足总不应该排除邀请外籍教练的机会。安切洛蒂同时呼吁尊重球员们的私生活。《每日镜报》

阿斯顿维拉新帅霍利尔是维拉俱乐部历史上薪资最高的主教练。这名法国教头与维拉的三年合约价值近800万英镑。《每日镜报》

霍利尔相中了米德尔斯堡的助理教练加里·麦卡里斯特作为他在维拉的副手。霍利尔执教利物浦期间麦卡里斯特曾是红军的一员。《每日邮报》

布莱克本主教练阿勒代斯表示，如果英格兰队主帅卡佩罗愿意让门将保罗·罗宾逊首发，罗宾逊或许愿意重出江湖。卡佩罗八月份将罗宾逊入选与匈牙利的友谊赛阵容，但罗宾逊随即宣布从国家队挂靴。《每日镜报》

斯托克城主教练普利斯承认自己给彭南特再一次在英超效力的机会是一场赌博，但普利斯说，为了这名前伯明翰边锋也值得博一次。《每日镜报》

博尔顿主帅欧文·科伊尔准备为后卫加里·卡希尔的红牌上诉。卡希尔周末在与阿森纳的英超比赛中被红牌直接驱逐出场。《每日镜报》

最后

苏格兰队主帅克雷格·列维因试图请求准许可以在十月与西班牙的欧锦赛预赛中弃用颇有争议的“普天同庆”球。2010年南非世界杯期间，由于“普天同庆”球的路线不可预测而备受批评。《每日邮报》