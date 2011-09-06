卡佩罗为防贝尔或改变策略

Image caption 卡佩罗称英格兰对贝尔要格外小心

英格兰教练卡佩罗表示，为了在与威尔士的欧锦赛预选赛中应对贝尔的威胁，球队已准备了特别的计划。

贝尔因伤错过了英格兰三月份以2-0击败威尔士的比赛。不过他是威尔士战胜黑山共和国的关键球员。

卡佩罗表示，“贝尔总是能够对比赛起到作用。他对威尔士来说是非常重要的球员。我们需要建立一个体系阻止他，并且阻止那些给他传球的人。每一次他接到传球，我们都需要格外小心。”

由于威尔士前锋贝拉米缺赛，贝尔对于球队来说就显得格外重要。

卡佩罗非常明白这位热刺的边翼可能会对英格兰造成威胁。

这位英格兰教练说，“我看了威尔士与黑山的比赛，他踢得很好。他是非常好、非常重要的球员。”

卡佩罗还说，“我也观看了他在热刺和曼城的比赛中的表现，他当时一般。他当时没有达到最好状态。但是在与黑山的比赛中他水平提高了不少。”

意大利人还说，“贝尔在比赛中跑动很多，而且他的速度很快，对手很难阻止他。一旦贝尔接到传球，他就可以利用自己的速度优势获得进攻的空间，他很快，在技术上很出色。他是非常棒的一名球员。”

贝尔的进攻能力可能会让卡佩罗在决定阵容时有所改变。卡佩罗承认说，阵容可能会与周五击败保加利亚的阵容不同。

他说，“我们周二可能会改变踢球方式。我需要决定，但可能我会改变方式，因为我们需要在主场时踢得有所不同。”

卡佩罗指出，“所有的球员都在客场踢得很好。他们找到了空间，并以防守反击的方式踢球。”

他说，“我们有很多技术好的球员。如果有空间，就会相对容易。我认为重要的是为这场比赛选择最好的11人。”