分析：得到信任的蒙克需要成绩说话

Image caption 斯旺西主帅蒙克曾统帅球队在上赛季取得骄人战绩，但近期成绩下滑让他帅位堪忧。

上赛季给斯旺西带来史上最荣光成绩单的主帅蒙克，看到他调教的球队战绩在近期比赛有如自由落体。虽然外界疑云密布，但他肯定称自己得到老板詹肯斯的信任。

赛季开始还游弋在积分榜第一方阵的斯旺西，在九战仅一胜的惨淡成绩下，目前距离降级区的距离愈近。虽然通常这样的成绩单将直接导致主教练被炒，但蒙克坚决表示得到老板的“热情洋溢的”支持。

他说：“老板对我明确拿出的态度是信任！”

这位曾经被外界看作有望未来执教英格兰国家队的英超主帅说：“我们绝不是第一支经历艰难时刻的英超球队，这时候的信任最重要！”

斯旺西老板詹肯斯对蒙克自然很了解。蒙克作为前斯旺西的队长，自然是斯旺西俱乐部史上的名宿，也是斯旺西成长的见证人。

与此同时，詹肯斯据说也有相当的识人的能力。当他决定要换将的时候，他会毫不犹豫地为了俱乐部的利益做出艰难的抉择。

既然掌握主帅“生杀大权”的老板对蒙克依然信任，外界和蒙克当然也会多少有信心，詹肯斯这次依旧能做出正确的决定。

上赛季斯旺西出人意料的骄人战绩吊高了球迷和外界对蒙克的期望值，而蒙克本人也是一位雄心勃勃的年轻主帅。

准备完整执教一个赛季的蒙克开局依旧不错，四战揽得八分、还居然干净利索地击败了曼联，当时给车加油的蒙克还得到球迷送上来的啤酒。

但三个月后的今天，漫天飞舞的都是蒙克即将被解职的传言和猜测。

蒙克辩解说，俱乐部和球队“每个人都是很团结的”。

Image caption 蒙克曾在家门口率领斯旺西球队击败豪门曼联。

但似乎有迹象显示，蒙克的副手克罗泰特可能已萌生去意，而高层中的焦躁情绪也泄露出来。

在场上依旧卖力的球员似乎少了些品质。包括队长威廉姆斯和格米斯已经有相当长时间没有尝到进球的滋味了。另外一些球员如西古德森的表现也很不稳定。

很显然，暗淡的战绩动摇了斯旺西球队的军心。

从数据上看，斯旺西尽管秉承着传统的“全员跑位传球”的打法，但比赛的控球率明显降低。

有分析人士认为，目前斯旺西的“老大难”问题还是进球无方，让斯旺西成了本赛季英超里进球数最低的球队。

不过数据似乎也能看到些许曙光。斯旺西的阵型是没带来多少进球，但是他们的射门准确度和射门数量却没有受到影响，甚至更好。

或许正因为此，外界也同时认为，斯旺西不到万不得已，是不会轻易褫夺蒙克的帅印的。

曾经执教英超的奥尼尔说，英超也就是三、四场比赛，就能决定主教练是否被炒鱿鱼的命运。

Image caption 斯旺西俱乐部老板詹肯斯据信依旧对蒙克充满信任。

蒙克对此也心知肚明。他说：“我需要的就是一场比赛的战绩，一场表现就能化解一切。”

他知道信任的“保鲜度”是靠成绩来支撑的。

他说：“球员们有时就像怪物。一场战绩就能乌云尽散。所以，我们必须找回品质，团结一起。”

如果说斯旺西在和伯恩茅斯交手时能在失利情况下追平，球员们为主帅蒙克效命的信心就应该还在。