Image copyright Getty Image caption 法尔考留在老特拉福德或成为德赫亚续约红魔的条款。

德赫亚续约要求留住法尔考——《曼彻斯特晚间新闻报》

法尔考和德赫亚同属经纪人门德斯，后者要求如果说服德赫亚续约曼联，那么法尔考必须多留一个赛季。

这位哥伦比亚国脚本赛季最近一次进球还是在1月31日，门德斯希望通过促成德赫亚续约将法尔考留在老特拉福德。

“红魔”主帅范加尔原本计划赛季结束后不会正式签约法尔考，球员将返回摩纳哥。现在德赫亚成为包括皇马在内欧洲豪门竞逐的对象，曼联不得不掂量德赫亚和法尔考的交易。

另外，西班牙门将的新合同将包括买断金。

穆里尼奥准备续约两年，切尔西计划夏季大手笔转会——《每日镜报》

切尔西主帅穆里尼奥准备与俱乐部续约两年，之后他计划在夏季转会市场大手笔引援巩固球队实力。

蓝军的签约目标包括格里泽曼、拉卡则特、瓦拉内和瓜伊塔。这就意味着球队准备在锋线、中场、后防和门将位置上悉数加强实力。

穆里尼奥上周率领切尔西1:0战胜水晶宫，夺得阔别五年的英超冠军。 一旦穆帅续约成功将留在斯坦福桥打造二期工程直至2019年。

夏季转会时门将切赫将获准离开俱乐部，而后卫路易斯有可能返回马德里竞技。有消息称奥斯卡有可能被出售。

天空体育嘉宾球评加里·内维尔支持切尔西引进贝尔，后者也是曼联的转会目标。

内维尔分析道：“如果切尔西卖掉奥斯卡或拉米雷斯，有可能净花2500万英镑签下贝尔。这样一来，未来几年其他的球队就有麻烦了。”

博格巴经纪人现身马德里酒店——《阿斯报》

尤文图斯天才中场博格巴的经纪人在冠军杯半决赛“老妇人”对阵皇马之际出现在马德里酒店。据分析，银河战舰主帅安切洛蒂考虑签约这位法国国脚。

博格巴是包括曼联和切尔西在内等豪门的签约对象，而尤文图斯为其贴上了5000万英镑价签。

曼城考虑签约热刺后卫罗斯——《每日星报》

曼城计划增加俱乐部英格兰球员数量，考虑引进热刺后卫罗斯。

这位英格兰国脚本赛季在托特纳姆主帅波切蒂诺手下打出了职业生涯最佳赛季，他代替戴维斯成为球队左后卫位置主力人选。

热刺主席列维表示要做成交易不容易，不过曼城方面愿意报价1500万英镑。

（编译:犁力／责编：董乐）