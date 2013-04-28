难兄难弟牵手降级 豪门对决不乏卖点

QPR和雷丁的球员们在赛后相拥一起，两支英超垫底球队在互交白卷后一道降级。枪手和曼联的豪门对决也有卖点，但因红魔已成新冠，让比赛有些平淡。

早就在预料之中的QPR主教练雷德纳普赛后对BBC表示，双方球员在场上是在决杀。而走马上任也未能在最后一刻扭转厄运的雷丁主帅阿克金森则说，我们还会再回来！

精彩告别

整个后半段赛季一直拿降级和自己开涮的两支球队QPR、和雷丁，其实就算是都能拿下最后三场比赛的胜利，他们整个赛季积累的分数，也不可能助他们任何一家逃出魔咒。

花大价钱买人后还降级，从这一点上看，QPR老板费尔南德斯才是烧钱，应该让豪门曼城都得倒吸口凉气。这位颇有自信、经营廉价洲际航班的老板去年夏天烧了5000万英镑招募众多大牌球员，却没想到冬天赶走了休斯后，他的俱乐部在赛季还没到结束最后一刻前，就已经被踢出头等舱。

但费尔南德斯在看台上还能笑得出来，并在赛后保持处变不惊的沉着。

包括杰纳斯在内的QPR大牌球员们在上半场的表现，尽管破门未能奏效，但应该让雷德纳普满意。而下半场双方的厮杀，都应该算是整个赛季的华彩。

据传，QPR主帅雷德纳普早已做出降级预估，并对下赛季的英冠联赛开始谋划。

雷德纳普赛后对BBC说，他除了感叹这场告别比赛的精彩外，一定得让球员们在射门上多加练习。他说：我们确实缺乏修改比分的临门一脚！

雷德纳普承认，要想一个赛季后就能重返英超，非常难。他说，英冠球队中也不乏很多优秀球队，甚至是打入欧洲赛场的球队。他撇撇嘴说：我们倒是更得多下苦功夫，而且要保证球员都能为此准备好！

在说到有可能走人的QPR大牌球员时，雷德纳普说：谁想走人、谁还敢说自己是很牛的球员？如果他们真的是很牛的话，怎么我们就一直在垫底呢？！

一个赛季前把南安普敦晋级到英超的雷丁主帅阿克金森，赛后对BBC说：我们要打回来！我相信我自己的球员，不相信传言说谁会走人。

卖点

相比之下，同样言和的枪手对阵曼联的豪门对决中，最大的亮点当属首次给前东家攻入一球的范佩西。沃尔科特开场两分钟即破门，曾让枪手一度气势高涨。

1-1握手言和让阿森纳继续停留在英超积分榜第四的位置上，而弗格森想要在曼联已锁定第20个英超冠军的基础上，再破纪录拿到95分的可能，也化为乌有。

赛后，温格对BBC表示，这样的进球让他不能接受。

他承认，尽管战成平手，不能让阿森纳现在就稳坐英超前四，但阿森纳要吸取其中的积极因素。

这场比赛的最大卖点在场下。前枪手球员范佩西到达场地进更衣室时，不留神扭身差点进了阿森纳的更衣室。