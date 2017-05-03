你问我答：留英后遗症

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问：大家留英回国后有没有十分怀念英国，适应不了国内生活？

答：在英国留学生活的日子，对每位留学生来说，都是人生中最珍贵的时光。尤其时间待得越久，越难割舍，仿佛英国已经成为我们的第二故乡。

在英国的时候，我们常说生活太无聊了，还是国内热闹。的确，尤其那些不在市内的校园，无聊得简直寡淡。

但神奇的是，为什么离开英国的那天，我们会泪洒希斯罗机场，为什么回国后的常常梦回英国，为什么只要看到英国的文章就忍不住的点进去？

我们离开的是油画般的生活。

一位在Milton Keynes生活的留学生说，自己曾去市区的途中下错车，加上又不认识路，结果只能沿着高速路旁边的小道走了将近两个小时才到市区。

原本是件很郁闷的事，但途中的风景让她完全忘了这回事，乡间、木屋、蓝天、草地，和小时候看到的童话书里的配图一模一样。

一位在伦敦生活的留学生说，只要周末没事，她就喜欢在市中心溜达，从national gallery走到塔桥，自有一番文艺情调。那些街道，河岸，公园，路人，总会想再走走，每一次的感觉依然美好。

我们离开的是适合你的博物馆。

在北京逛博物馆，得赶早，不然就得排着长长的队伍，等待刷身份证进入。

进到博物馆内，若是遇到特定的展区，又得排队。人多，吵杂，大，累，远，在国内逛完博物馆大抵是这类感受。

英国的博物馆五花八门，有大有小，有近有远，风格不一，总能找到适合你的那一座。有高大上的国家美术馆，有适合凹造型的泰特美术馆，有适合迷妹们的福尔摩斯纪念馆，还有"谢耳朵"热爱的火车博物馆……太多了。

交通方便，大小合适，不会走到脚痛还没逛完。

我们离开的是白菜价的娱乐生活。

都说英国物价高，但仔细想想，在伦敦中国城的KTV，20英镑就能欢唱一个下午，还能吃港点吃到饱；在英国看电影，不用团购，各类电信公司常常免费送电影票，还可以办cineworld年卡，电影随便看，只要你愿意，从早到晚都可以。

想看热门音乐剧，20英镑是均价，60英镑已经能坐到前两排。但在国内，想看的舞台剧常常买不到票，五六百元人民币的票连主角的脸都看不清。

更不用说英国的衣服鞋帽简直比国内便宜得不要太多。

我们更离不开的是英国的小日子。

在这几年中，我们学会下厨，练就煲汤，逛集市，享受蓝天，生活虽寡淡，却将我们清洗，淡去了名利心，减去了浮躁感，把小日子过得有滋有味。

我们中，有人回国后带着对英国的怀念，渐渐融入了国内的生活，工作，安定；也有人最终揣着对过去生活的执念，回到了英国。

其实，我们怀念的不仅仅是英国，也是怀念当初独自努力奋斗的自己。