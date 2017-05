你问我答：数学本科毕业生如何选硕士？

Image copyright Getty Images

问:本科是数学专业的,研究生可以转哪些专业?可以定位哪些学校?

答:出国留学深造,转专业是很多同学的想法,尤其是在国内读了自己不喜欢的专业或是从就业方面考虑。转专业申请本身有一定风险,有些专业是要求比较强的专业背景的。

数学类专业可以考虑金融数学,金融工程,或者纯金融类专业。金融类专业一直都是留英的热门专业,可以选择的学校也很多,而且金融专业在英国属以数学为手段的理科类课程,一般要求学生要学过数学专业且成绩良好,不同学校要求略有差别。

如果本科数学成绩比较优秀,可以申请金融数学专业。这个专业需要比较强的数学、计算机方面的知识,简单来说就是应用数学、计算机能力对金融投资做出分析、研究金融衍生产品、进行公司理财和风险投资。毕业后一般在银行、投行、股票、基金等方面工作,就业前景很好,薪水也非常高。

所以如果打算申请这类专业,就需要在本科阶段辅修一下计算机类的课程,便于之后的申请。

本科成绩优异且有211背景的话,完全可以考虑英国前十的大学,比如帝国理工学院(Imperial College, London),伦敦大学学院(University College London),甚至牛津大学(University of Oxford)和剑桥大学(University of Cambridge)。

当把目标定位英国G5的院校,除了本科成绩提升之外,同时也得准备GMAT,拿到高分,才能锦上添花。

如果本科数学成绩较弱,建议申请理论知识较强的金融、投资、银行、金融管理等专业。这样的话,就需要在本科阶段选修下宏微观经济学,还有部分金融类课程。

比如巴斯大学(University of Bath)、布里斯托大学(Bristol University)、南安普顿大学(University of Southampton)。这些学校部分金融类专业强调数字与计算能力,但不会对数学能力有过高要求,理工科背景的都可以申请。

再比如杜伦大学(University of Durham),阿伯丁大学(University of Aberdeen),东英吉利大学(University of East Anglia)。这些学校金融部分专业是不限制专业背景的,即任何专业的都可以申请,也就是说如果不确定能申请到最心仪的那所大学,这些学校都可以作为保底。

其实,相较于本科没有数学课程,或是数学基础比较薄弱的同学,本科是数学专业的同学转商科转金融会计专业的优势还是很明显的,无论将来在英国就业还是回国工作,空间和前景都相当不错。