你问我答：数学本科毕业生如何选硕士？

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问：本科是数学专业的，研究生可以转哪些专业？可以定位哪些学校？

答：出国留学深造，转专业是很多同学的想法，尤其是在国内读了自己不喜欢的专业或是从就业方面考虑。转专业申请本身有一定风险，有些专业是要求比较强的专业背景的。

数学类专业可以考虑金融数学，金融工程，或者纯金融类专业。金融类专业一直都是留英的热门专业，可以选择的学校也很多，而且金融专业在英国属以数学为手段的理科类课程，一般要求学生要学过数学专业且成绩良好，不同学校要求略有差别。

如果本科数学成绩比较优秀，可以申请金融数学专业。这个专业需要比较强的数学、计算机方面的知识，简单来说就是应用数学、计算机能力对金融投资做出分析、研究金融衍生产品、进行公司理财和风险投资。毕业后一般在银行、投行、股票、基金等方面工作，就业前景很好，薪水也非常高。

所以如果打算申请这类专业，就需要在本科阶段辅修一下计算机类的课程，便于之后的申请。

本科成绩优异且有211背景的话，完全可以考虑英国前十的大学，比如帝国理工学院（Imperial College, London），伦敦大学学院（University College London），甚至牛津大学（University of Oxford）和剑桥大学（University of Cambridge）。

当把目标定位英国G5的院校，除了本科成绩提升之外，同时也得准备GMAT，拿到高分，才能锦上添花。

如果本科数学成绩较弱，建议申请理论知识较强的金融、投资、银行、金融管理等专业。这样的话，就需要在本科阶段选修下宏微观经济学，还有部分金融类课程。

比如巴斯大学（University of Bath）、布里斯托大学（Bristol University）、南安普顿大学（University of Southampton）。这些学校部分金融类专业强调数字与计算能力，但不会对数学能力有过高要求，理工科背景的都可以申请。

再比如杜伦大学（University of Durham），阿伯丁大学（University of Aberdeen），东英吉利大学（University of East Anglia）。这些学校金融部分专业是不限制专业背景的，即任何专业的都可以申请，也就是说如果不确定能申请到最心仪的那所大学，这些学校都可以作为保底。

其实，相较于本科没有数学课程，或是数学基础比较薄弱的同学，本科是数学专业的同学转商科转金融会计专业的优势还是很明显的，无论将来在英国就业还是回国工作，空间和前景都相当不错。