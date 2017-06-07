你问我答：英国私校被中国资本收购

Image copyright Getty Images

问：听说现在有英国私校被中国资本注入，甚至被收购的情况？

答：近年来，对于西方教育质疑的声音时不时会出现在国内的舆论声中，但即便如此，中国家长还是热衷于将孩子送往英美这样的国家。

尤其最近几年，中国留英学生更是呈现低龄化趋势，不少中国学生从中学就已在英国就读。

在这样的背景下，不少中国投资者也嗅到了商机，开始悄悄注资甚至收购英国的院校。

比如在2014年，位于英格兰中部斯塔福郡（Straffordshire）坎诺克（Cannock）的寄宿学校切斯文法学校（Chase Grammer School）被中国教育集团Achieve Education买下。

这是一所英国的百年老校，创立于1879年，更在私立学校中排名前100。全校大约300名学生，包括120名国际生，其中40名来自中国。

学生在这间学校可以选择寄宿或走读两种方式，其中寄宿学生的学费最高可达每年3.81万英镑，走读学生的学费最高为每年2.17万英镑。

被收购后的切斯文法学校负责人周彤（音译）此前在接受《时代周报》采访时表示，"中国的需求很大"，一些中国家庭希望子女能够进入招收国际学生的学校，但与此同时，又不希望学校全部都是国际学生。对他们而言，有英国本土学生的学校，意味着子女能够有一个地道的纯英环境。

之后不久，在2015年3月，中国孔裔国际教育集团宣布与戴安娜王妃的母校让德沃斯豪尔女校（Riddlesworth Hall）签署了收购协议。

Riddlesworth Hall位于英国的Edmunds小镇，创立于1946年，是一所提供2至13年级教育服务的私立学校，距离剑桥约30分钟车程。

有些人会认为英国的一些院校可能因为资金缺乏，所以如果有人想收购或注资的话应该特别容易，而且教学质量说不定之后会下降。

但孔裔国际的创始人暨董事局主席孔令涛之前向《21世纪经济报道》透露，实际上，收购国外的学校十分不易。

像由政府拨款来支持的公立学校是无法被收购的，而由非营利组织如基金会、慈善机构来运营的私立学校，即使对学校运营不佳也往往会选择关闭学校而不是出售。

只有私人拥有并运营的私立学校才有出售的可能性。

而在Riddlesworth Hall收购过程中，英方最初也不愿意出售，但在中方提出保持原汁原味的英式教育的办学原则以及继续沿用当地的教育师资和管理模式保证纯正英式教育的品质后，双方才取得了彼此的信任。

另外就在最近，憨豆先生的母校圣比斯（St. Bees）公学，也被中国一个位于深圳的教育集团"合一教育"（Full Circle Education）注入资本。上个月，学校确定，将于2018年9月正式开学。

St. Bees创立于1583年，是一间男女共读的基督教学校，学生年龄由11至18岁，全校约有300多学生。

据《英中时报》报道，圣比斯董事马克·乔治表示，在之后的招生，第一年会确保70%的英国学生。之后国际学生会逐渐增多，总体来说英国学生和本地学生的比例最低会是1：1，理想中的比例是2：1。

想想当年，西方学校走进中国办学，输入先进的理念和文化，如今中国资本也走出国门，向海外教育扩张，以后这样的收购势必越来越多，想把孩子送出国的家长今后也有更多的选择。