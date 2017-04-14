玩转英伦：复活节的巧克力蛋和兔子

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复活节（Easter）又称主复活日，是西方国家的一个重要节日。它的起源和历史跟宗教有关，是纪念耶稣被钉在十字架上第三天复活的日子。

公元4世纪以后，教会将复活节定在每年春分月圆后的第一个星期日，因为春分之后，北半球便开始了日长夜短的季节，它也因此象征着光明大过黑暗，于是，教徒们认为复活节象征着重生与希望。

然而，关于究竟哪一天才是复活节，却经过了上百年的争论，且现在在各国间对此也并不完全统一。

虽然罗马皇帝君士坦丁一世在公元325年制定法规，废除了犹太历关于复活节的算法，而统一规定复活节的时间，即春分月圆后的第一个星期日。

然而，复活节的日期之争仍未能平息，因为那时候还没有出现标准统一的日历和日期算法。

直到1582年，在由罗马大教皇格利高里十三世颁布和制定了新的日历后，全世界才开始渐渐有了统一标准的日历。

巧克力征服世界

再回到复活节的话题上，复活节演变至今，它已然成为继圣诞节之后，西方国家里最主要的商品促销节。

复活节彩蛋是在庆祝复活节时经过特别装饰性的蛋，在早期的纪念活动中，基督徒将蛋染成红色以象征着耶稣所流的血，然后现在的彩蛋都用巧克力代替。另外，复活节兔子据说源自西欧文化，因为兔子的繁殖能力很强，因此被视为生命繁盛的象征者。

不过，现代复活节已远离宗教色彩，在超市的柜台和货架上，我们常常看到的巧克力彩蛋和复活节兔子，也其实跟复活节的宗教色彩没有一点关系。英国几家大的超商供货商和买手都表示，复活节成了继圣诞节后最大的一个庆祝活动，超市在巧克力的销量上，在复活节的家庭装饰，以及家居饰品的销售中获利。

近几年来，大众对巧克力蛋的消费也在逐年增加，2016年，整个英国地区，光是复活节蛋的市场价值就值2.22亿英镑。不过，复活节巧克力蛋并不仅仅只是在英国畅销，2015年，英国对全世界出口价值2.45亿英镑的巧克力，除了销往欧洲其它国家外，英国的巧克力更是在欧洲以外的国家销量递增。

可不管怎么说，复活节周末的确是春天来到后，大家翘首期盼的一个假日时间。从这个节日开始，在西欧各国中，一年一度的各色各样的春夏日欢庆活动就纷纷展开了序幕。

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