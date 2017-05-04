玩转英伦：以声传情——书信朗读会的魅力

Image copyright Getty Images

用朗读的方式将文学作品朗读出来不是什么新鲜事。最近，例如像是《纽约时报》（The New York Times）“摩登爱情”（Modern Love）专栏开设了播客（Podcast），从播客开设以后的第一月开始，客户订阅量就一直稳定攀升。很多人表示，用Podcast的方式来演绎普通人的现代爱情故事，令他们觉得很有趣。

刊登在《纽约时报》上的“摩登爱情”专栏，是一个讲述普通人爱情故事的专栏。一开始都是由普通的读者或者由喜欢写作的人投稿，编辑审稿后觉得有趣就会刊登出来。总的来说，这是一个面向大众的专栏，里面的很多文章都感情真实，文字朴实，多数的爱情故事看完以后都令人难忘。所以这个专栏从设立开始以来，就一直受到大众的欢迎。

也许是编辑部看到了新的机会，所以，他们就邀请了很多名演员，主持人用朗读来演绎这些有趣精彩的爱情故事。这些故事被录制成Podcast，放在网站上或者Apple Store的Podcast里，听众们可以轻松找到收听方式，关注每一期的节目动态。

我很喜欢阅读文字，但我也很喜欢用声音来演绎文学作品这种方式。

Letters Live（书信朗读会）

现代人都习惯用通讯软体来发送信息，而忘记了鸿雁传书的温情。但“Letters Live”（书信朗读会）的活动却能让我们渐渐回忆起用书信传递信息和情感的方式。

“书信朗读会”会定期在不同的地方举办活动，组办方邀请了很多英国戏剧届名人到现场来为大家朗读书信的选段。

“书信朗读会”自2013成立，意在让公众提高文学和写作的参与感。组办方找到了很多名人的信件往来，例如大卫· 鲍伊（David Bowie），夏绿蒂·勃朗特（Charlotte Bronte），甘地（Mohandas Gandhi）等。这些信件通过演员们，例如伊恩·麦克莱恩（Ian McKellen），本尼科克·康伯巴奇（Benedict Cumberbatch），裘得·洛（Jude Law）和凯利·米洛（Kylie Minogue）的演绎后，感情的传递更加丰富饱满。

书信的内容从家庭生活，文学，恋爱等生活的方方面面，我最喜欢的一段书信是演员汤姆·希德勒斯顿（Tom Hiddleston）和路易斯·布瑞丽（Louise Brealey）朗读的林肯总统（Abraham Lincoln）和小女孩格雷斯·比德尔（Grace Bedell）之间的通信。

这封信的名字叫“All the ladies like whiskers”。 在这份信里，小女孩格雷斯·比德尔劝说林肯总统留起胡须，并说女人们都喜欢有胡须的男士，她们也会说服她们的丈夫投林肯一票，让他当上总统。

在格雷斯·比德尔给林肯总统写完信之后，她收到了林肯总统的亲自回复。这份信并不长，但通过两位演员的演绎后，它竟然变成了一个完整而且生动的故事，令人印象十分深刻。

从今年的5月27号开始，“书信朗读会”会在英国的不同城市举办室内或者室外的活动。如果你对此也有兴趣，不妨也报名参加吧。在现场听到书信的朗读，其戏剧张力一点也不亚于一般的戏剧演出。

“书信朗读会”从2013年开始举办活动以来，就一直很受到民众的欢迎。跟“摩登爱情”一样，它们最初都是以文字的方式呈现出来，然而通过声音演绎的方式传递出来以后，这些作品和信件又被赋予了新的意义。

我很喜欢听Podcast，也喜欢听现场朗诵诗歌和信件。深受莎士比亚戏剧影响的英国文化，从来都不是乏优美的文字和生动的戏剧演绎，没有那一个民族可以如此深谙其道，让一部部经典的文学作品，书信和戏剧作品，得以流传下去。

本文不代表BBC的立场和观点。网友如要发表评论，请使用下表：