玩转英伦：各具特色的伦敦书店

Image copyright Getty Images

我知道一说到来英国旅游必要参观的景点之一，或者一提到英伦范儿的书店，大家一定会想到电影《诺丁山》里那间著名的书店。尽管这个书店给大家带来了不少美好的回忆。但抛开这些陈旧的资讯吧，其实，在英国有意思的书店多不胜数，单就伦敦来说，这样的书店就已经不少。

水上书店

'Word on the Water' （'水上的字'）书店坐落在伦敦国王十字车站附近的运河上。它其实不能算是一个'完整'的书店，倒更像是一个在游船上的书摊儿。

这个独立"书店" 卖新书和二手书，内容包括儿童读物，摄影和艺术书籍。从书店一角望过去，可以看到伦敦有名的地标性建筑，当然，还有永远繁忙的国王十字车站。

'水上的字'书店坐落在运河上，那一带虽然地处闹市区，然而国王十字车站附近的改造工程十分成功。与一般的火车站不同，国王十字车站周围环境幽静，步行几分钟的路程就可以到达大英图书馆。而且周围还有著名的伦敦艺术大学围绕着。听起来'水上的字'书店颇有嬉皮风格，虽然藏书和交易量无法和实体书店相提并论，然而你偶尔能从这里淘到好的二手书，而且居住在附近的居民，上班路上没准儿也可以稍微停留一会儿，给自己几分钟的"阅读"时间。

世界上最美书店之一

Daunt Books （东特书店）坐落在Marylebone High Street（马里波恩大街）上那间店，它数度被旅游杂志评选为世界上最美的书店之一。

我想它被评为最美书店并不是没有道理的。一走进书店，你从脚底下出传来的鞋底在木地板上磨出的咔咔声响，就能大致感受到它古老的气息。事实上，它也是我认为最好逛的书店之一。Daunt Books书店里书籍的陈列方式，让人一目了然，方便顾客找到自己想买的书籍之外，书店经营者们更是不定期更新热门书籍，让你忍不住想要一一打开书架上的书来，将所有的书翻开一遍，探个究竟。

Daunt Books将书籍也按照国家分类，例如你想要找的书是英国作家的，当然你就可以直接去到'英国'这个书架下，在这一区域，你可以找到所有跟英国有关的书，有文学的，旅游类的，历史人文类的等等。跟一般书店里的分类不同，在Daunt Books书店里，找书不是一件难事儿。

其实我最喜欢Daunt Books里的地下一楼的区域，在那里，你的手机会收不到讯号，你也不必受到外界的打扰。你能很轻易地就找到属于自己的安静时光，就连身边的顾客也特别安静，要在Daunt Books书店消磨一下时光不算难事儿，我的意思是，也许到了最后，你会发现好书太多，难以抉择到底该买哪一本。

特色书店

伦敦还有很多的书店是专业性和功能性很强的书店。我个人很喜欢的一间书店叫'The Samuel French Theatre Bookshop'。它位于Fitzrovia的店已经在今年4月份关闭，新书店移到了不远处的Euston Square。这对于很多人来说，是件很难以接受的事实。它的关闭意味着它过去200年历史的终结。

'The Samuel French Theatre Bookshop' 出售跟戏剧相关的书籍，从舞台剧本，到文艺评论，再到戏剧原著等，堪称是伦敦最大最齐全的戏剧类书店。在它附近，有着大名鼎鼎的皇家戏剧艺术学院（Royal Academy of Dramatic Art）， 对于学习戏剧类专业的学生来说，这里是他们阅读的天堂，我发现那里常常聚集了学生们在里面查找资料。然而，十分遗憾的是，因为租金上涨的缘故，书店无法负担开销而被迫迁移店面，而且大部分的书籍已经转成网络销售，不会再在实体店里出现了。

伦敦还有很多有趣的书店，例如有一间专门提供和销售漫画书的书店叫："Gosh! Comics', 这里有不少漫画书籍。例如，有专门为艺术设计类爱好者服务的书店"Magma Book Shop'，是很多艺术类专业学生喜欢光顾的书店。

你会以为数码时代下，纸质书籍不再受欢迎。然而，事实正好相反，2016年，全球纸质书籍销量不降反升，比起来，Kindle的下载量却在下降。我想，不管你居住在伦敦，还是来此旅游，抽出一点时间来逛逛这些特色书店们，相信你一定会大有收获的。

本文不代表BBC的立场和观点。网友如要发表评论，请使用下表：