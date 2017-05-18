玩转英伦：满园春色之切尔西花展

Image copyright Getty Images Image caption 切尔西花展

5月一到，英国人翘首以盼的各式花展就陆续开始了，其中最有名的就是切尔西花展（Chelsea Flower Show）。切尔西花展源于1862年，由皇家园艺学会（Royal Horticultural Society）主办，因为主办地点在伦敦的切尔西（Chelsea）地区，因此花展也就得名于此。

园艺爱好者的天堂

想必大家都知道切尔西花展总是一票难求吧，对很多园林爱好者来说，切尔西花展是每一年不可错过的盛事。这个号称全世界最盛大的花展秀，不仅是赏花的好时机，也是交易的好机会。切尔西花展的功能性和装置也是为了销售，因此很多参展商都卯足了劲，用各种新奇的方式吸引参观者。

而对于一般民众来说，去切尔西花展也能以低价买到好看的鲜花和盆栽，如果你有兴趣参加花展的话，尤其在最后一天，鲜花都会以低价出售，请做好你一定会抱着好几大把鲜花回家的准备。毕竟，谁又能对如此诱人的鲜花说不呢？

时尚比拼大会？

在切尔西花展上，最引人注目的是大型展览和布景。你会被园艺设计精巧的设计和巧妙的构思所吸引。然后切尔西花展之所以被大家所熟知，除了它每一年争奇斗艳的花朵和布景外，那就是它永远被大家津津乐道的'时装会'。

在每一年的切尔西花展上，皇室成员都会出席，加之英国政商名流的"捧场"，因此每一年的切尔西花展就成了大家在时装上"争奇斗艳"的场所。

也因此，花展除了是看花欣赏花的好时机，也是"看人"的好时机。据说，克林顿夫妇的女儿切尔西的名字就来源于切尔西花展，克林顿夫妇在1978年参观完切尔西花展后尤其喜欢，于是就将女儿的名字取为切尔西。

用鲜花装点食物

其实切尔西花展并不局限在短短5天中在花园中展出的部分。很多餐馆，尤其咖啡馆成了花展的延伸台。在花展上，有大厨们为了花展精心设计的食谱。而当然，食谱上的食材都是用这些鲜花或者植物作为原材料制成的。

在切尔西花展期间，很多著名的餐厅和咖啡厅也配合推出了花展期间的特别套餐。尤其，在以喝下午茶盛行的英国，很多人即使不会花高价去参观花展，但仍然愿意花一下午的时间体验花展期间，以鲜花为主要原材料做成的下午茶特别套餐。

可别以为只有花展的票一票难求，花展下午茶套餐也需要提前预定，因为它属于"季节限定"。去年，我跟朋友们在网上预订了花展的下午茶套餐，餐厅反复叮嘱说因为准备食材不容易，鲜花都是新鲜采集的，因为不喜欢被浪费掉，所以他们不会一次性准备太多，让我们一定要确认好预定人数。

其实，当以鲜花制成的食物和甜点端上桌来时，你也会被厨师们的巧思所折服，因为你甚至看不到花朵或者植物，花朵的芬芳和植物的清新通过味蕾的感受传递出来，令人十分难忘。

2017年的切尔西花展，将于5月23日到27日举行。如果你是园林和花卉爱好者，不妨就趁此机会，感受一下被众多美丽的花朵所包围的花展体验吧。

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