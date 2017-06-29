玩转英伦：那些小有名气的英国文学人物们

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就在昨天（6月28日），帕丁顿熊（Paddington Bear）的作者迈克·邦德（Michael Bond）因病逝世，这一消息一经发布以后，网络上开始纷纷以各种形式悼念这位创作出大名鼎鼎地帕丁顿熊之父。

帕丁顿熊最早于1958年出版，一经出版后，这位长相可爱，性格憨厚，'一幅好心却总是办成坏事'的熊就受到了大家欢迎，它为我们带来过很多的欢乐，它也成为了一个大家熟悉和受到欢迎的文学形象，甚至因为帕丁顿熊的名气，帕丁顿火车站也成了游客们来英国参观的必到景点之一。帕丁顿熊之父邦德先生的离开，让很多喜欢这只帕丁顿熊的人们感到不舍。

帕丁顿熊的由来

1956年的圣诞节前夜，帕丁顿熊的作者迈克·邦德先生路过位于伦敦市中心的帕丁顿车站（Paddington Station）时看到了一只孤伶伶的泰迪熊躺在橱窗里，于是他将这只泰迪熊买回家作为礼物送给他的妻子。这只泰迪熊成为了邦德先生的灵感来源，他由此创作出了此后家喻户晓的帕丁顿熊。

帕丁顿熊不仅有文学书籍，更令年轻一代熟悉的是帕丁顿熊的电影和那可爱的公仔。除了帕丁顿车站有一间专门出售帕丁顿熊的专卖店以外，在英国各地的商场和纪念品商店里随处可见这位形象憨厚的熊。

帕丁顿熊也总是穿着一双威灵顿靴子（Wellington boots），其实这个品牌的靴子也广受年轻人的欢迎。这只憨厚的熊，不管从个性，还是穿着打扮都是地道的 'Made In England'。

英国儿童文学的奇迹——《哈利·波特》

除了帕丁顿熊以外，还有许许多多的英国文学形象曾经影响过我们。我想最有名的还要数《哈利·波特》了吧。就在不久前，"哈利·波特"迷们在各地特别举办了《哈利·波特》出版20周年的庆祝活动。

20年来，《哈利·波特》系列一共出版了7本书，因为书籍的畅销，还由此衍生出了电影，游戏和主题公园等不同形式的作品。20年来不间断的畅销，令《哈利·波特》成为了英国文学史上的一个奇迹。

不过，很多年轻一代对《哈利·波特》的投入程度源自于它在我们成长过程中的亲密陪伴。现在回想起来，《哈利·波特》陪伴了我们整个从童年到青少年的成长过程，它曾经为我们展开过许多的幻想。

现在每次经过国王十字车站（Kings Cross Station) 看到排队跟 9¾ 站台合照的人群时都会不禁感慨到，这个站台从来没有人少的时候，永远都是在大排长龙。也许你会对观光客们'人云亦云'的行为有点不以为意，但这些每天无时无刻都存在的'长龙'们也证明了《哈利·波特》系列的受欢迎程度。

英语世界里最著名的小女孩

不过我不得不承认，尽管帕丁顿熊和哈利·波特名气很大，它们曾给我的童年和青少年时期带去过很多阅读乐趣。但我最喜欢的英国儿童文学里的人物，还是要属《爱丽丝梦游仙境》里的爱丽丝。这个不小心掉进兔子洞，而开启了一段奇幻探索之旅的女孩，也几乎是英语世界里最著名的女孩形象。

我看过《爱丽丝梦游仙境》的芭蕾舞作品，它是每一年英国皇家芭蕾的夏季保留演出之一，尽管年年演出此剧，但仍然年年都是一票难求。我还参加过《爱丽丝梦游仙境》的秘密电影活动，秘密影院举办在伦敦废弃的地铁站里，从被要求喝下一罐神秘药水开始，我就仿佛已经变成了 '爱丽丝'，体验了一下'梦游仙境'的感觉，我一直记得跟'疯帽子'开茶派对时的欢乐和荒谬，也记得被一只突如其来的假扮老鼠吓得惊慌失措的慌乱情绪。不管是从书籍，舞蹈，还是真人影院的体验，每一次我都能不厌其烦的跟着故事情节再体验一次爱丽丝的奇妙之旅。

《爱丽丝梦游仙境》这个故事中的人物和语言也成为了英语语言中的惯用语言。例如'Down the Rabbit Hole'. 它被用于形容人们陷入一种失控疯狂的状态。

这些抑或憨厚；抑或古灵精怪；抑或是聪明机灵的文学形象们，曾经把欢乐，智慧和爱传递给了世界上其他角落的孩子们。而那只原本孤伶伶躺在商店橱窗里的泰迪熊，也从没有想到过，会因为它，世界上多了更多的欢笑，爱和陪伴。

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