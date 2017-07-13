玩转英伦：丹麦的hygge和咖啡直接贸易

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丹麦语里的"hygge"在最近几年大受欢迎，原因是在于它背后的生活方式。

何为"hygge" ？

"hygge" 是丹麦语，为'安逸，舒适"之意。"hygge" 这一单词最早出现在挪威语里，它跟英语里"cosiness"这个词的意思接近。

只不过，我们现在在使用它时通常已经不做翻译，直接将它从丹麦语里拿过来使用，来阐述和表达一种为斯堪的纳维亚半岛，尤其是丹麦文化里特有的，放松，亲近自然，和提倡乐活生活的生活理念和生活方式。

咖啡哲学里的"hygge"

大约2，3年前，"hygge" 一词开始被广泛使用。在英国的书店里，无处不在的会有介绍"hygge"生活方式的书籍，它们跟介绍丹麦旅游的书籍摆在一起，令人将丹麦这个国家和高质量的生活方式和品味联系在一起。

然而事实上，"hygge"所宣扬的生活方式特别简单，而且并无固定模式。只要你个人认为舒服开心的生活和交友方式，都可列入"hygge"方式的名单下。只是，因为丹麦人的民族性和地理位置，例如，丹麦的冬季夜晚时长很长，他们也很喜欢在家中点蜡烛，这样的生活的细节算是"hygge"；丹麦人喜欢跟家人和朋友们一起喝咖啡聊天，他们认为这是"hygge"；在夏天来临时，丹麦家庭出游去海边度假时，他们喜欢用炭火烤棉花糖，他们也认为这是丹麦人独有的"hygge"生活。

在我联系到丹麦最大的咖啡连锁品牌店之一的 Coffee Collective 的创立者和经营者彼得·杜邦（Peter N. Dupont）时。彼得告诉我，咖啡在丹麦人的日常交际和生活中扮演着极其重要的角色。

2007年，当彼得跟同伴们一起创立这个咖啡品牌时，他们的想法很简单，只是想要创立咖啡产业里透明的直接贸易模式。他们想要亲自去咖啡豆庄园挑选咖啡豆，确保他们制作的每一杯咖啡都能保持在较高的水准。10年过去了，他们发现，原来大家对于丹麦咖啡的喜爱，不仅只是因为咖啡质量的本身，更是源自于对"hygge" 生活的联想和向往。

直接贸易

"直接贸易"是否会给咖啡原产国带来公平服务？

但令我感到好奇的是，在彼的咖啡品牌的网站上，他们提到了"Direct Trade"（直接贸易）这个概念，而取代了Fair Trade（公平贸易）。彼得介绍说，他们采取'直接贸易'的做法是：每一年主要经营者亲自去拜访咖啡豆供货和生产厂家，是为了直接付给他们费用外，也确保他们能亲自挑选到质量较好的咖啡豆。

尽管，彼得说，他们直接与咖啡制造商交易的这种商业模式，可以保证比'公平交易'模式多出25%的价格给咖啡豆供货商。但咖啡豆原产国，例如埃塞俄比亚，肯尼亚和巴西等国，仍然面临着因为气候变化给他们的咖啡豆出口带来的负面影响。

出口咖啡豆的国家中，大多分布在非洲，中南美洲国家。而一直以来，尽管'公平贸易'原则之一是为了保证工人们的薪资和工作条件得到保障。但仍有一些地区有使用童工和工人的工作环境条件差等问题出现。当我在问到彼得，当他每一年去拜访咖啡豆制造商时，他是否有发现上述提到的这些问题。

彼得说，他说他的确有在考察中看到咖啡豆庄园的工人们工作环境艰苦的情况。所以他认为推动"直接贸易"的方式比'公平贸易'会更能让咖啡原产国的工人们受惠。他们希望通过去工厂的实地考察，而直接了解和关心工人们的工作环境。

在我所接触的hygge文化中，我发现丹麦人所提倡的人与人之间的良性互动，是hygge生活方式的核心理念。当我们习惯于用社交工具来完成人与人的沟通和交流时，或许我们可以学习丹麦人的hygge生活方式，那就是我们能放下手机，跟朋友和家人一起喝一杯咖啡， 花时间陪伴彼此，用心倾听对方的对话。

想要一些真诚的交流和快乐的体验并不难，或许一杯咖啡就能获得了。

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