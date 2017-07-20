玩转英伦：埋藏在伦敦地铁下的宝藏们

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因为英国修建Crossrail，一些原本埋藏在伦敦城市下的珍贵文物首度被发掘出来。

尘封已久的历史

伦敦，作为欧洲最古老的城市之一，它本身就有着丰富的历史。无论是从建筑；文化；科学；还是人文地理，它都有着历史的厚重感。

但同时伦敦也是一座很'新'的城，它现在仍是世界上最受游客欢迎的城市之一。根据专业旅游杂志Condé Nast Traveler的统计，在2016年全球最多访客量的城市排名中，伦敦位居第二，达到1988万过夜人次的访问量，在受欢迎程度上，仅次于泰国首都曼谷。

然而，就是这样一座古老的城市，因为伦敦新的地铁线路Crossrail的修建，而让考古学家们开始了新的探索。考古学家们和工程人员们在此过程中发掘出从前未曾被人发现的秘密通道和文物，它们为这座古老而又神秘的城市再度披上了一层神秘的面纱，但也因为这些不同时期的化石，人体骨骼和文物的发掘，考古学家和历史学家才得以更加清晰和完成的了解这座城市的历史和变迁。

Crossrail 工程被看作是近年来欧洲最大的工程建筑项目，但也被考古学家们认为是最大规模的一次考古挖掘。根据美国《国家地理杂志》( National Geographic Magazine ) 的介绍说，自从2009年，Crossrail工程开工以来，40个工程点累积发掘了上千件古物，横跨了近7000年的历史。

几世纪以来的移民历史

在为修建Crossrail打地基之前，Crossrail的首席考古学专家，以及整个考古学专家组就开始了充分的调研。他们规划出了一个大致的地下洞穴图，以确保Crossrail工程不会破坏到这些文物，以及墓地。

我们现在居住的伦敦，跟几个世纪前比起来，地平线高出了很多，这跟城市的改扩建和不断的修缮有很大的关系，同时和河床和水位线上涨也有关系。在Crossrail的修建过程中，最大的一个考古发现工程是位于利物浦街车站附近（Liverpool Street Station）的一个大公墓. 因为在16-17世纪时，伦敦整个城市受到瘟疫的困扰，很多人死于瘟疫，因为人数过多，当时的政府官员临时修建了一个能容纳上千人的公墓。在开凿Crossrail的过程中，这个公墓被发掘出来。

不仅如此，考古学家从被发掘出来的其他众多的人类骨骼中获取信息，例如，14-15世纪的人，他们的牙齿大多有病症，而且还有可能倍受腰痛苦扰，那是跟当时人们大量从事体力劳动有关，所以，人的脊椎和骨骼受到了体力劳动的压迫而变形。但从15世纪的后期开始，因为受到了瘟疫的影响，从骨骼的化验中可以看出，当时的人们患病集中在他们的上半身。

同时，从这些人体骨骼和微量元素的化验中，考古学家们还发现，在这批被挖掘出来的人物骨骼中显示，有一半人来自伦敦以外的地方，有些人则可能是从被苏格兰地区迁移过来。早从14世纪开始，伦敦就是一个充满了外来移民的城市，跟今天我们所看到和感受到的多元化的伦敦并没有太大的不同。

伦敦，仍有很多不解之谜

不过，地下挖掘工作开启了很多尘封的历史之外，也同时提出了很多问题。例如："是什么样的原因，让当时深受瘟疫困扰的城市，在1665年之后彻底摆脱了瘟疫的袭击？"

可能这些被挖掘出来的人体骨骼现在已经无法再一一确认身份，但考古学家仍然从他们身上找到了许多讯息，并且辨认出一些当时社会重要人物的个人身份。

几年前，我有一次在伦敦地铁废弃的隧道里参加《爱丽丝梦游仙境》的真人影院的经历，在举行'茶派对'的场景的地方，就是一个废弃的像是地铁站入口的拱门里，有时你还能听到头上有地铁或者火车开过的声音，偶尔你也能看到当年废弃的地铁铁轨在你脚下。

然而这些跟这些尘封已久的文物比起来，仍然不算什么。因为这段横跨伦敦东西面，并且延伸至外伦敦的新路线Crossrail的修建，和由此的考古发现，让整个伦敦，甚至整个英国的历史，更加丰富了起来。

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