葛兰素史克帮实习生支付学费

Image caption 葛兰素史克公司是全球最大制药集团

全球最大制药集团--英国葛兰素史克公司（GlaxoSmithKline）宣布将帮助其实习生支付学费债务。

在英格兰大学学费扶摇直上的情况下，葛兰素史克公司表示，每年出资三百万英镑，为在它那里实习的大约100名大学毕业生支付的学费债务。

英国议会在去年年底投票通过从2012年起将英格兰大学学费提高到每年6,000英镑，个别大学在“特殊情况下”可以把学费提高至£9,000英镑一年。

但很有可能许多大学将会把学费提高至9,000英镑的最高点。

在伦敦帝国学院（Imperial College, London）宣布将学费提高至一年9,000英镑后不久，埃克塞特大学（Exeter University） 也宣布采取同样步骤。

剑桥大学也有可能会将学费改为每年9,000英镑。

支付条件

葛兰素史克公司发表一份声明说，它将为在英国招聘的所有本科毕业生支付补偿全部学费。

这些补偿金将从实习生成为正式公司雇员起支付，但条件是必须在公司连续工作至少两年。

新措施的实施时间表于政府推出的新学费征收时间表相一致，那就是从2012年9月开始实施。

葛兰素史克公司首席执行官安德鲁·韦提（Andrew Witty）说，这是确保公司吸引最好的人才。

他说，这些措施将有助于确保葛兰素史克公司成为毕业生在离校时最想考虑去工作的地方。

韦提还说，与该公司每年40亿英镑的研发基金相比，这笔费用相对来说是个小数目。

今年早些时候，会计公司--毕马威会计师事务所（KPMG）曾宣布将从今年秋天开始为其大学毕业实习生支付学费。