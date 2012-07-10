英国大学毕业生失业率最多达二成

Image copyright PA Image caption 拿到学位却找不到工作的年轻人只能靠失业救济金维生。

调查显示，一些英国大学去年毕业的学生失业率超过五分之一。

英国高等教育统计署（HESA）的统计显示，上哪一所大学确实影响学生未来的前途，不同大学的毕业生就业情况也不一样。

有些大学，尤其是专业或专科的学院，就业率非常高。

例如，伦敦大学教育学院（Institute of Education）去年的毕业生全部都已经就业，或继续求学。

伦敦大学学院药学院（School of Pharmacy）去年的毕业生，有99%的人不是已经就业就是在继续求学。

皇家音乐学院（Royal Academy of Music）去年的毕业生就业和继续求学的比例也高达97%。

失业救济

但是就业情况不佳的其他大学，拿到学位却找不到工作的年轻人只能靠失业救济金维生。

伦敦南岸大学（London South Bank University）去年的毕业生，有22%的人既没有就业，也没有继续求学。

博尔顿大学（University of Bolton）和东伦敦大学（University of East London）去年的毕业生，有21%的人仍然失业或未就学。

伯明翰大学学院（University College Birmingham）和威斯敏斯特大学（University of Westminster）的毕业生失业率达19%。

英国大学毕业生平均失业率大约为10%，这些大学毕业生的失业率是平均的两倍。

英国顶尖的牛津大学去年毕业的学生有大约9.6%的人既没有就业，也没有继续求学。

剑桥大学去年毕业的学生，没有就业，也没有继续求学的比例达8.4%。