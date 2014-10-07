牛津校长：英学生签证制度“令人费解”

Image caption 世界顶尖的牛津大学校长批评英国学生签证系统“令人费解”。

牛津大学校长说，英国的学生签证政策令人费解，他也不懂。

安德鲁·汉密尔顿教授（Andrew Hamilton）在发表校长年度致辞时坦言，他在国外旅行时，在所有国家所遇到的人都会向他提出同一个问题：英国的签证系统为什么对学生充满敌意？

“我总是尽量设法解答，但说实话，这个问题我自己也搞不清楚，”他说。

英国内政部两年前对学生签证系统作了大调整，希望以此堵塞系统中常被人利用的漏洞。

但汉密尔顿教授认为，限制国际学生人数正在对英国造成伤害。

证据之一是英国各大专院校的国际学生人数持续增加几十年后，现在开始下降，最明显的是印度留学生。

许多英国人奇怪，为什么要这样对待他们？

英国政府收紧学生签证的做法引起很大争议。批评者称这就等于削弱了英国大学招收“有经济价值”的国际学生的能力。

汉密尔顿教授敦促决策者取消学生入境移民指标，拟定竞选纲领和政策文件时用研究结果作为依据，尤其是在涉及移民问题的方面。

牛津大学的移民观察中心一项最新研究显示，英国公众并不认为外国学生人数构成移民问题。

汉密尔顿指出，严肃的学术研究成果有助于澄清“复杂的政治和政策挑战”，战胜通过走捷径、简单化处理复杂问题的诱惑。

他还指出，高等教育为英国带来的巨大公共收益，远远超过其得到的公共投资，目前占GDP的0.9%，是欧洲国家里最少的之一。

他呼吁政客们拿出“妥善制定的高等教育政策”，不但学生和大学可以受益，且惠泽公众和国家。

（编译：郱书 责编：路西）