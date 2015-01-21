英国军情五处：纹身者不适合间谍工作

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你可能对一时冲动而做的纹身感到后悔，但如果纹身在明显的地方那你可能无法成为情报员。

英国军情五处（MI5）宣布，不会雇用任何有明显纹身的人，这让许多想要成为詹姆士·邦德的人心碎。

军情五处招募“移动情报官”的工作内容说，在手上、手臂、脖子或脸有纹身的人“不适合”申请这个职位。

事实上，所有有“身体特征”的人都不适合申请这个职位，包括身高超过185厘米的男性和超过172厘米的女性。

身高限制意味着，除了丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）之外，所有扮演银幕间谍的男演员都不适合这个职位。

不过丹尼尔·克雷格还必须去除掉他肩膀上的刺青才行，他穿着得体面西服也太过显眼必须换掉。

而老牌007肖恩·康纳利（Sean Connery）也必须去除上臂“Scotland Forever”的纹身才符合要求。

工作要求

军情五处的招聘工作内容说，“任何具有特殊特征的人，例如脸部、脖子、上臂有让你容易被人识别的纹身，都不适合此一职位。”

“移动情报官负责跟踪被情报人员认定为对国家安全具有潜在威胁的人。”

“移动情报官的工作必须仔细观察人和地点，可能是在车子里，或在人群里，所以潜伏在人群中不被认出来是非常重要的。”

申请者还必须确定其驾照没有超过6个罚点，必须能读地图和使用罗盘。

（编译：友义 责编：尚清）