英国手机短信年发千亿

Image caption 手机短信在英国发展迅速，用途广泛。

英国人喜欢发送手机短信，据统计去年英国人一共发送将近1000亿个手机短信，相当于每一小时就有1100万个。

根据英国手机数据协会（Mobile Data Association）的统计，英国人去年平均每天发送2.65亿个文字短信，含有图片或录像的多媒体短信也有160万个。

和往常一样，圣诞节当天的手机短信发送量达到高峰，一共有8.74亿个文字短信和450万个多媒体短信。

手机数据协会收集英国每一家手机服务网络商的资料，得出2009年一年内一共有968亿个文字短信，比2008年789亿个增加23%，多媒体短信增加9%。

多用途短信

业界人士分析，触摸式屏幕手机增加了短信输入的便利性，许多手机合约都包括免费的短信数量，也进一步推高手机短信的发送量。

分析人士说，手机短信可以和朋友交流，参加电视节目投票活动，还可以向慈善组织捐款。

手机数据协会董事长史蒂夫·雷诺兹（Steve Reynolds）表示，“这些统计数据显示，在Twitter和Facebook等新出现的社交媒体环境下，英国人仍然使用手机短信，作为与他人联系的沟通模式，因为手机短信有简单和无所不在等特点。”

“手机短信仍然存在有许多值得开发的领域，可以拿来更新个人最新信息，发送Twitter，上Facebook交友，让英国人随时随地和外界沟通。”