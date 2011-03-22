英国到底有多少教徒？

Image caption 宗教信仰调查

一项新的调查显示，英国有接近三分之二的人口认定自己“不信教”。

本次信仰调查是英国人文协会(British Humanist Association，BHA)在3月27日英国人口普查来临之际策划的。

倡导政教分离的BHA称，人们在普查时往往基于文化认同的原因而把自己定位为某一宗教的信徒。

他们就此质疑人口普查机构表格的措辞，认为措辞将夸大信徒的人数，不过全国统计局（Office for National Statistics）否认这种指控有任何根据。

归属还是信仰

这次在线调查对象是1900名英格兰和苏格兰居民，他们在调查中填写了宗教信仰这一问题的答案。

在英格兰和威尔士，有61%的调查对象称他们属于某一教会或宗教团体，然而其中65%的人在继而回答自己“是否信教？”时，则填写了“不信教”，只有其中29%的人确认自己“信教”。

即便在那些认定自己是基督徒的人中，也只有不到一半的人称自己相信耶稣是一个真的去世又回生的人，并是上帝之子等教义。

与英格兰和威尔士相比，苏格兰的教徒与非教徒界线似乎明显得多。他们当中42%的人说自己没有任何宗教归属，而56%的人声言自己不信教。