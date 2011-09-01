 2011年 9月 1日, 星期四 - 格林尼治标准时间10:04

福克斯：今日裁军为明日发展

英国陆军廓尔喀军团受阅

英国陆军中以骁勇善战著称的尼泊尔廓尔喀军团2011年2月接受女王陛下检阅。150名廓尔喀军人将被强制性裁员。

英国国防大臣利安姆·福克斯为政府的裁军计划辩护说，今日的大规模裁减军备，是为了英国军队可以在不远的将来拥有更强的作战能力。

作为政府裁军计划的一部分，有关部门今天正式向第一批930名皇家空军及920名陆军官兵和雇员发送裁员通知书；其中750人将被强制裁员。

据悉，在整个裁军计划中，英国的陆军和空军将需要分别裁减员7000和5000。

反对党工党的影子国防大臣吉姆·墨菲批评称，裁军规模过大，而且是仓促中决定的。

不过，国防大臣福克斯则指责前工党政府执政无能，不但造成大量军费浪费，更使得政府财政出现巨大黑洞。

福克斯表示：我们从2015年度预算开始预留的国防拨款，将确保军队在21世纪第一个十年后期可以增强作战能力。

裁员当然是令人难过的事情，福克斯说。但是我们将继续保留住一支强有力的军队，而我们也会继续重视勇敢的军人们所从事的工作。

缺乏良知

工党的影子国防大臣墨菲指责保守党和自民党联合政府缺乏良知，因为政府裁军决定完全是出于政治考量，做出裁减国防预算的决定过于仓促。

英国皇家海空陆三军目前约有现役人员19万左右，预备役20万；此次裁军计划将共裁减现役军中军、民职人员约2.2万。

也就是说，此次英国军队裁员率高达约16%，而且其中半数以上属强制性裁员；其他裁员指标则将通过提前退休和自愿离职等方式达到。

此前有报道称，一些目前仍然在海外战场服役的军人已经被裁员。

英国国防部发言人则辩护说，目前在阿富汗、伊拉克和利比亚作战的军人除非自愿申请离职，否则将不会规划在裁员人选中。

士气低落

BBC国防事务记者毕尔表示，据了解已经有大量官兵决定自愿离职，这也从一个侧面反映了英国军队目前的士气状况。

BBC记者称，截止到发稿日期，陆军方面已经有870人申请自愿离职，军方据悉只批准了660份申请，260人将面临强制裁员。

另外，长期为英国效力的海外军团——来自尼泊尔的廓尔喀军团中，此次将有150名士兵被强制裁员。

皇家空军共有620人申请自愿离职，军方只批准了440人，强制裁员仍将近490人。

自愿离职的官兵将领到折合六个月工资的辞退费；被强行裁员的官兵将领到折合一年工资的辞退费。

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