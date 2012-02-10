“退休后接着干事会更长寿”

Image copyright Image caption 退休者更加需要有社交生活。

英国首相府的一名顾问表示，那些退休后仍然继续干事的老人可能长寿，原因是他们不会过于孤单。

这位唐宁街10号的顾问戴维·哈尔普恩（David Halpern）说，缺乏社交对老年人寿命的危害比吸烟还要严重。

哈尔普恩是唐宁街的负责建议行为改变的“微调小组”负责人。该小组希望提出建议让人们向着更有效的方面“微调”，而不是通过过于大度地改变行为方式。

哈尔普恩是在健康领域以及社会行为方面的学术专家，他是在瑞典举行的峰会上讲这番话的。

当被问及政府应该如何鼓励老年人继续保持活跃时，哈尔普恩指出这项调查显示社交活跃与寿命长有一定的联系。

老年孤独

他说，大多数75岁以上的老人“总是或者大多数时间”感到孤独，而不同种类的活动可以帮助他们减少这些孤独感觉。

他说，“工作很重要。尤其对老年人来说，不只是为了钱，但绝对是为了社交。”

他还指出，“我们都知道吸烟对你有害，但是缺少社交关系却更为严重。”

英国政府计划在2026年把国民的退休年龄提高到67岁，这是针对节省开支以及人们更加长寿的一种举措。

一名英国内阁发言人说，哈尔普恩并不是做出改变政策的建议，而只是强调社交关系与身体和精神健康之间有“非常明显的联系”。

另外她还说，哈尔普恩不是呼吁所有的老年人都出去工作。而是让自己处于社交活跃状态，其中包括做一些志愿工作，在社区内帮助他人或者有薪工作。