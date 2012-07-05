英华裔灭门血案嫌犯“已潜逃摩洛哥”

Image copyright Northants Police Image caption 杜安翔去年被伦敦一处闭路监控摄像机拍到行踪。

英国警方说，2011年4月北安普顿华人灭门案嫌犯杜安翔（音，Anxiang Du）目前可能潜逃藏匿在西班牙南部或摩洛哥。

负责调查这宗灭门凶杀案的北安普顿郡警官7月5日在西班牙首都马德里的英国使馆举行媒体吹风会，希望调查追捕行动得到当地的配合协助。

现年53岁的杜安翔是英国考文垂居民。警方认为他可能从西班牙乘渡轮进入摩洛哥。

杜安翔被怀疑2011年4月29日杀害了曼彻斯特都市大学高级讲师丁吉峰一家四口人后潜逃。4月30日，伦敦的户外闭路监控摄像机拍到杜安翔在伦敦的行踪。

丁吉峰和他47岁的妻子海伦崔（Helen Chui），他们的两个女儿，18岁的Xing和12岁的Alice四人的尸体在家中被发现，他们身上均有多处刀伤。

悬赏杜安翔的酬金今年早些时候增加到25000英镑。

重大突破

北安普顿郡警方消息说，调查出现了重大突破，警方现在相信丁家四口遇害案的首要疑犯杜安翔在作案后很快就逃离英国。

据信，杜安翔是从伦敦维多利亚长途汽车站乘大巴逃到法国巴黎，然后很可能利用公共交通辗转穿越法国进入西班牙，最后从西班牙南部的阿尔赫西拉斯（Algeciras）搭渡轮进入摩洛哥港口城市丹吉尔（Tangier）。

警方认为有证据表明杜安翔的潜逃线路是有计划、有原因的，而且他现在可能还藏匿在丹吉尔地区。

英国办案人员正与国际刑警组织、西班牙当局和摩洛哥警方密切合作，在主要交通关卡严加盘查，并张榜告示搭乘Algeciras – Tangier之间渡轮的旅客多留心，如有线索立刻报告。

杜安翔一旦在摩洛哥被捕，将立刻被引渡回英国。

今年3月下旬，三名办案警察赴中国搜集线索并向遇难者亲属介绍情况。

警方4月份逮捕了四名怀疑为杜安翔提供帮助的嫌疑人；四人目前都交保假释。