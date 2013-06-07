研究：英国近半人口一生中将患癌症

根据最新研究报告预测，英国到2020年，全国人口近一半将会在一生中患癌症。

英国慈善机构麦克米兰癌症援助（Macmillan Cancer Support）周五（7日）发表报告指出，全国人口47%将患癌的预测将对国民医疗保健体系（NHS）造成巨大压力。

不过，报告预测英国癌症病人死亡率将很可能会降低。

卫生部希望国民医疗保健体系能够在2014年至2015年额外挽救5000患者的生命。

报告还发现，与20年前相比，癌症患者生存率不断提高。

1992年，癌症患者中有45000人生存下来，占患者人数21%。

麦克米兰癌症援助认为，患癌病人生存率提高，主要得益于早期诊断，先进治疗方法以及较好的癌症护理。

患癌人数增加主要是因为人们的寿命延长，不过随着人口老龄化，患癌的可能性将增大。

该机构表示，患癌病人的生存率不断提高的趋势令人鼓舞，但是有越来越多的证据显示，由于采取耗费体力的疗法以及严重的副作用，许多癌症患者并没有全面恢复健康。

麦克米兰癌症援助组织首席医疗官简·马希尔（Jane Maher）教授说，治疗结束之后，许多癌症患者身心都长期存在问题。

患者需要应付疲劳，疼痛，行动困难以及其他一系列影响生活的副作用。

简·马希尔教授强调，我们需要为癌症患者应对这些问题，同时还需要为纳税人考虑。我们应该做出计划，提供更多服务，帮助患者改善家庭生活，而不能只是等待他们再到到医院接受治疗。