英国平均退休年龄或将每年推迟6个月

Image copyright AFP Image caption 五十多岁退休还是七十岁退休，个人、家庭、雇主和政府都有各自的考虑。

很多在职场打拚一辈子英国人，年过半百，领退休金的日子一天天临近，许多人会怀着憧憬为退休后的生活作安排。

但是，英国政府计划推迟工薪族安享晚年的计划。具体而言，负责养老金事务的部门计划逐渐提高退休年龄，平均退休年龄每年推迟６个月。

这更切合英国人口老化的现实，也有助于避免公共医疗服务陷入危机。

英国目前平均退休年龄男性64.7岁，女性63.1岁。

今后20年间，英格兰65岁以上人口预计将增加51%；15年后，85岁以上人口将增一倍。

从政府财政角度说，这意味着全民医疗服务系统的开支将急剧上升，老年人社会福利和服务及退休金系统的支出也将大增，纳税人需要分摊的财政负担加重。

从个人角度说，研究显示延迟退休一年，个人退休养老金数额就增加10%。

另一方面，有统计发现，平均寿命的延长，以及生育年龄提前等因素，使得英国人接受遗产的年龄也推迟了。

保险公司AVIVA的研究显示，传统上，中年父母和中学毕业年龄上下孩子组成的家庭，大致在这段家庭开支最大的时期有望接受一笔遗产，财务负担大为减轻，住房按揭还清，还可支付孩子上大学的部分开销。

现在，典型的英国家庭接受遗产的年龄逼近60岁。

英国财相奥斯本今年稍早时宣布，领取政府退休金的起始年龄将逐渐提高，50年之内可能升到70岁。

目前，男性65岁可开始领政府养老金，2020年时推迟到66岁；女性60岁开始领养老金，2020年时推迟到66岁，男女持平。

官方估计，现在22-30岁的工薪族很可能要到70岁才能领政府养老金。

据信，推迟法定退休年龄和进一步削减预算等措施将可把英国财政赤字占国名收入的比例压低三分之二。

（编译：郱书 责编：路西）