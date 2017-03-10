这里是外国人首选的亚洲城市吗？

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作为商业中心，香港已经无需多做介绍。从英国统治下的自由贸易港，到成长为全球金融中心，贸易一直以来都是这座城市的血脉。

香港的发展受益于它独特的地理位置，由于地处中国、日本和东南亚之间，使之成为一个全球旅行中心，2016年的航空旅客人数超过7,000万人次。

这里的金融机构密度位居全球前列（全球规模最大的100家银行中，有71家在此开设办事处），吸引了来自世界各地的商务旅行者。2016年第一季度，约有31.4万人来到这里参加各种会议和展览。

虽然金融仍是香港经济的重要组成部分，但与之截然不同的一批商务旅行者也被这里的一个新兴行业吸引，那就是艺术市场。

Image copyright Alamy Image caption 香港一直以来都是金融中心，吸引了来自世界各地的商务旅行者（图片来源：Alamy）

香港承办了巴塞尔艺术展（Art Basel）和其他展览，还有很多拍卖行在这里设有办事处，许多著名画廊也都纷纷在这里扩张，使之在全球艺术品市场的份额不断增加，吸引了许多人专程来"淘宝"。按照拍卖价值计算，这里已经成为仅次于伦敦和纽约的全球第三大艺术品市场。

"有钱能使鬼推磨。"香港管理咨询师达里尔·陈（Daryl Chan）说，只要香港人能从某个东西里面发现商机，他们就会充分利用。正是当初把香港变成全球商业中心的那些因素促使这里的艺术品市场走向繁荣。

"这里务实的商业环境为这个行业的发展创造了便利。"达里尔·陈说。无论是销售绘画还是销售软件的企业，都在较低的税收、简便的公司注册流程、丰富的国际人才和完善的法律吸引下纷纷来到香港。

Image copyright Getty Images Image caption 2015年的香港巴塞尔艺术展，参观者欣赏澳大利亚艺术家山姆·金克斯（Sam Jinks）的作品（图片来源：Getty Images）

交通

自从1998年开始运营以来，航空旅行咨询公司Skytrax一直都将香港国际机场列为全球最好的机场之一，而在经过了长途飞行之后，看到由诺曼·福斯特（Norman Foster）设计的航站楼，仍会让人感到耳目一新。经常来香港的旅客还可以使用入境事务处的eChannel通关，将入境检查时间缩短到几分钟。一旦通过海关，便可乘坐机场快线到达香港岛，全程只需24分钟，花费约90港元（12美元）——仅为计程车的三分之一。

到达香港后，使用可以充值的八达通卡便可经常乘坐物美价廉的香港地铁。出租车价格也在可以承受的范围内，起步价22港元（2.80美元），1.5公里之后便会根据里程增加费用。

文化

来香港之前，请牢记这里是中国的一个特别行政区——并非中国大陆。英国的殖民历史在这里遗留了不同于大陆的语言、货币、法律制度和文化。

英语很流行，普通话在商界也越来越普遍，粤语则是这里的通用语。"唔该"或许是最有用的一句话：在不同的背景下，它可以表示"请"、"不好意思"和"谢谢"的意思。

虽然香港有自己的独特之处，但也与中国大陆存在很多文化交集，尤其是在爱面子这个问题上。千万不要让你的合作伙伴或客户感觉自己受到轻视。想要维持良好的关系，保住所有人的面子，就应该学会让步，即便只是象征性的让步。

外国人还有可能在用餐礼仪上犯错。中国餐厅的商务晚宴往往会有一些共享菜肴。礼貌至关重要：一定要先给一起用餐的同伴倒满茶或水再给自己倒，而且不要吃光盘子里的最后一点食物。千万不要把筷子竖着插到米饭里，因为这样看起来像是葬礼上烧的香。

Image copyright Getty Images Image caption 这里的夜生活非常热闹——任何一个来到兰桂坊的游客都可以作证（图片来源：Getty Images）

消费

房地产市场的繁荣令香港成为全世界生活成本最高的城市之一，所以如果你想住在主要的商业区，那就要为高昂的物价做好心理准备，无论是一杯咖啡还是一顿牛排晚餐，价格都不会便宜——B2B采购服务商Expert Market的报告显示，香港商务旅行的日均花费为523美元，新加坡为478美元，纽约为442美元。

很多地方都接受Visa卡和MasterCard卡，但接受美国运通卡的很少。还有很多小店只接受现金。自动柜员机数量很多，其中一些由汇丰银行和花旗银行等大型国际金融机构提供。

这里并不流行给小费，但在很多高档餐厅吃饭还是要给一些小费。很多餐厅和酒吧都会在消费金额的基础上自动收取10%的服务费。

住宿

香港酒店业曾经被大牌企业主导，其内部装修虽然豪华，但却显得有些平庸。不过，一批强有力的精品酒店在过去几年相继出现，给这个行业带来了震动。

Image copyright Alamy Image caption 多数商务旅行者都会待在湾仔这样的中央地区（图片来源：Alamy）

"传统的标志性酒店也在更新内部装饰和整体服务，因为新涌现的独立酒店正在与之争抢客源。"建筑师事务所JJA/Bespoke Architecture首席设计师JJ Acuna说。

多数商务旅行者都会待在中环和湾仔等主要商务区，在那里，文华东方、四季和君悦等豪华五星级酒店，正在与奕居和问月等新兴时尚酒店展开竞争。

但高昂的租金导致香港酒店不断外迁，因而催生了一批吸引商务旅行者的全新社区。在鲗鱼涌，东隅酒店靠近太古坊和新兴的九龙东商务区，而丽思-卡尔顿和W酒店则建在一座机场快线站的上面，前往环球贸易中心和中环都非常方便。

餐饮

香港向来都是美食爱好者的天堂，这里拥有各种价位的餐厅——2017年《米其林指南》包含了61家来自香港的星级餐厅，其中包括著名的点心连锁添好运，在那里吃一顿丰盛的大餐，一个人的费用不超过100港元（13美元）。

香港普通公寓的面积只有40平方米（431平方英尺），所以餐厅每晚都会聚集许多朋友和独自一人进餐的食客。这里还有很多社区快餐厅，一份味道不错的云吞面或煲仔饭价格不到45港元。可以尝尝中环九记牛腩的咖喱牛筋腩，或者不远处一乐食馆的叉烧。

Image copyright Alamy Image caption 香港餐饮业非常著名，无论是街头小吃还是高档餐厅都一应俱全（图片来源：Alamy）

最近几年，香港涌现出一批精致的休闲餐厅，而且往往由著名厨师掌舵。Fish School餐厅的大卫·黎（David Lai）曾经师从法国著名厨师艾伦·杜卡斯（Alain Ducasse），那里专门提供用当地海鲜制作的现代菜肴。而新锐厨师梅·周（May Chow）则在Second Draft餐厅里提供借鉴了上海菜的融合菜肴。

休闲活动

来到香港的商务旅行者总能在休息时获得很多选择，可以去海滩度假，也可以去为数众多的酒吧街喝一杯，还能到440平方公里的郊区公园里徒步——当然，也可以把这三项活动融为一体。

但香港繁荣的文化市场给商务旅行者带来了更多选择。白立方、高古轩和Ben Brown Fine Arts画廊经常邀请大牌艺术家来港，而Para Site和Spring Workshop等非盈利机构也会举办很多发人深省的展览。

Image copyright Getty Images Image caption 图为荷兰艺术家弗洛伦蒂·霍夫曼（Florentijn Hofman）创作的大黄鸭，像这样的大型艺术作品在香港吸引了很多人（图片来源：Getty Images）

很快还将有一批新的大牌机构入驻。将于今年晚些时候开业的大馆（Tai Kwun）是一家当代艺术中心，坐落于19世纪的一个监狱旧址上，它内部设有1.5万平方米的展览区域，外观采用神秘的黑盒子造型，由瑞士建筑师事务所Herzog & de Meuron设计。

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