外国人如何在瑞典建立职场人脉？

Image copyright Sophia Skinbjerg

在很多瑞典公司,员工可以在办公室里穿T恤衫和运动鞋,加班的频率也低于其他国家,而首席执行官亲自操作洗碗机也不是什么新鲜事。

然而,虽然该国人人平等的商业文化世界闻名,甚至为瑞典塑造了开放包容的形象——正因如此,这里才经常被评为全世界外派人士最理想的目的地——但对初来乍到的人来说,要在瑞典构建人际网络往往要面临很大的障碍。

这个北欧国家的人通常很少闲聊,而汇丰银行的《Expat Explorer》调查报告认为,这是外国人最难交到新朋友的地方。瑞典也被称作外国人最难找到长期伴侣的地方。就算想找个一起租房的室友也并非易事,因为这个国家的一居室房子的比例几乎位居欧洲最高水平。

Image copyright Sophia Skinbjerg Image caption "很难在短时间内融入当地的圈子,建立自己的人脉网络。"索菲亚·斯金伯格说,这个拥有澳大利亚和丹麦双重国籍的营销人员目前住在斯德哥尔摩(图片来源:Sophia Skinbjerg)

"很难在短时间内融入当地的圈子,建立自己的人脉网络。"索菲亚·斯金伯格(Sophia Skinbjerg)说,这个拥有澳大利亚和丹麦双重国籍的营销人员目前住在斯德哥尔摩。

"无论是个人关系还是职业关系,往往都要从很年轻的时候开始培养。所以,外国人很难在短时间内融入当地的圈子,建立自己的人脉网络。"

厌恶风险

由于拥有全世界最高的生活标准和欣欣向荣的创业环境,瑞典最近几年吸引了越来越多的外国人和经济移民,此外还有很多到那里寻求经济庇护的人。不过,虽然该国的外籍雇员自2010年以来一直在增长,但失业率仍然达到15%,是全世界平均水平的两倍,在经合组织里面位居前列。

Image copyright Catherine Derieux Image caption 由于对北欧文化十分痴迷,凯瑟琳·德瑞克斯搬到了斯德哥尔摩,但因为缺乏稳固的人际网络,所以找工作非常困难(图片来源:Catherine Derieux)

"我是个自由职业者,现在想买一套公寓,所以要找份兼职工作,这样才能让银行安心。但这似乎有点困难。"28岁的翻译兼编辑凯瑟琳·德瑞克斯(Catherine Derieux)说。由于对北欧文化十分痴迷,她在一年前跟男朋友一起从巴黎搬到了斯德哥尔摩。

"有些公司的招聘广告需要我这样的技能,但也需要有口碑,如果你在这里没有人际关系,或者人际关系不是你的强项,那就很难办。"

事实上,研究显示,瑞典至少有70%的付费职位都是通过非正式关系招募的。33岁的伊朗人法里德·巴尼亚(Farid Behnia)认为,这是因为瑞典人"非常厌恶风险,而且看重长期规划。"

他目前是一名应用开发者兼创业者,2008年来到瑞典哥德堡(Gothenburg)查尔莫斯大学(Chalmers University)学习,后来在那里向刚来瑞典找工作的人介绍需要应对的各种挑战。

Image copyright Farid Behnia Image caption 瑞典的很多职位都是通过非正式关系招聘的。来自伊朗的法里德·巴尼亚认为,这是因为瑞典人"十分厌恶风险"(图片来源:Farid Behnia)

"瑞典人很关注你在这个国家的人际网络。如果有别人推荐你,表明你在这里有一定的声誉,所以感觉会安全一点。"他说。

语言舒适区

对很多初来乍到的人来说,这里的一大好处在于,瑞典人的英语水平在全世界位居前列,所以为不熟悉当地语言的人创造了软着陆环境。然而,虽然有的外国人——尤其是在大型跨国公司工作的外国人——在那里住了几年甚至几十年都无法流利掌握瑞典语,但巴尼亚相信,真正花时间认真学习的人最终可以"获得优势"。

"说英语的人很容易沉迷在英语的舒适区内,忽视了困在国际化泡沫里面带来的长期弊端。"他解释道。

Image copyright Alamy Image caption 由于拥有全世界顶尖的生活标准和欣欣向荣的创业环境,瑞典吸引了越来越多的外国人和经济移民(图片来源:Alamy)

瑞典的大城市都有很多用双语举行的社交活动。然而,移民和曾经在其他地方居住过的瑞典人都指出,这些活动给人的感觉与其他外国人聚集的地方有很大差异。

"说不上好坏,但与其他国家相比,这里的社交活动更严肃,更正式——没有那么吵闹。"在英国和非洲住了7年后,27岁的桑迪·艾瑞斯塔德(Sandy Errestad)最近回到祖国瑞典,目前在一家瑞典创业孵化器担任公关和沟通经理。

"我认为你可以说这里更专业,但弊端在于,这种感觉有点尴尬,所以很难相互认识。"

处事稳重

劳拉·阿基米德·阿克斯特罗姆(Lola Akinmade Åkerström)长期通过博客撰写各种与瑞典文化有关的文章,还曾经出版过《Lagom:在瑞典好好生活的秘诀》(Lagom: The Swedish Secret to Living Well)。她喜欢把瑞典称作"由最封闭的人经营的最开放的社会"。

Image copyright Lola Akinmade Åkerström Image caption 作家兼博主劳拉·阿基米德·阿克斯特罗姆把瑞典称作"由最封闭的人经营的最开放的社会"(图片来源:Lola Akinmade Åkerström)

她在尼日利亚长大,后来去美国求学,在那里担任电脑程序员,后来于10年前搬到瑞典。她表示,斯堪的纳维亚根深蒂固的规范导致瑞典人在开展社交活动时处事稳重,但却令外国人感到困惑。

她解释道,Lagom可以大致翻译成"别太多,也别太少",正是这种心态鼓励人们把夸耀保持在最低限度,这样就能把预期保持在可控的水平。而斯堪的纳维亚的"詹代法则"(Law of Jante)也告诉人们"不应该觉得自己比别人好,也不能这么做"。艾瑞斯塔德也同意这种看法,他认为,初来乍到者很难满足这些隐形规则,在职场尤其困难。"你本来是想对人友好,但如果太外向,就会让人觉得你很讨厌。"

Image copyright Alamy Image caption 虽然瑞典悠闲的生活和人人平等的商业文化为其营造了开放包容的形象,但初来乍到的人往往难以在这里建立人脉网络(图片来源:Alamy)

瑞典是欧盟数字科技最先进的经济体,这就难怪该国最近涌现出很多促进社交活动的移动应用和网络平台。

其中就包括 Sevn,这款应用可以帮助活动参与者结识理想的联系人,并通过内部渠道找到他们。这个内部渠道名为 Lunchback,用户可以在上面张贴自己是否可以参加商务午餐,或者在时间上是否与新的联系人相匹配。另外还有 Yepstr,它可以帮助年轻创业者接到第一批活儿。而 Welcome 则能把初来乍到的人与当地居民撮合起来,帮助他们回答在瑞典工作和生活的相关问题。

"科技和社交媒体扮演了重要角色,让我可以把斯德哥尔摩称作自己的家。没有这些东西,我肯定会回到澳大利亚。"斯金伯格说。

"瑞典人信任其他瑞典人,因此,他们也相信瑞典公司能够开发出符合终端用户利益的产品和服务。"她说。

精神食粮

与此同时,活动组织者也开始安排更多非正式社交机会。

在马尔默,像 The Ground and Minc 这样的创新中心每周都会举行自制午餐或早餐,届时会邀请整个城市里所有的创业社区。而斯德哥尔摩共享办公空间 The Castle 还会为成员组织健身课和冥想活动。在 Techfarm,来自全球各地的创业者和其他专业人士甚至会通过更激进的方式来化解瑞典的个人主义社会风气—共同创造一片共享空间,然后在里面一起工作和生活。

"我已经成功开发了人际网络,但仍然没有社区意识,而且开始有点发疯。"34岁的社交创业者、来自以色列的硕士生约阿夫·古德温(Yoav Goldwein)说,他去年在瑞典首都参加了 Techfarm 的 K9 项目。

"现在,我早晨起来可以在共享空间里面聊天、说笑、喝咖啡。"

Image copyright Yoav Goldwein Image caption "我已经成功开发了人际网络,但仍然没有社区意识,而且开始有点发疯。"约阿夫·古德温说,他去年参加了 Techfarm 的 K9 共住项目(图片来源:Yoav Goldwein)

忠诚关系

尽管面临种种挑战,在瑞典的外国人往往还是很赞赏该国悠闲的商业文化带来的好处,尽管这种文化往往也会有些内向。

法里德·巴尼亚认为,与其他国家相比,一旦瑞典人认为你可以给当地的社会和经济带来价值,你就更容易接触这里的大人物。

"令我吃惊的是,要见到宜家、SKF(瑞典大型工程公司)、Spotify 等公司的大人物,或瑞典欧洲议会的议员竟然那么容易。该国扁平的等级制度让他们更加平易近人。"他说。而阿克斯特罗姆也表示,在瑞典,工作关系很容易发展成更深入的人际关系。

"瑞典人都待人真诚,这也会渗透到他们的商业生活中。"她说,"一旦你赢得了他们初步的信任,就可以获得(很有可能持续一生的)忠诚,达到有求必应的程度。"

访问 BBC Capital 阅读 英文原文。