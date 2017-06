像幼儿一样思考或许是成功的关键

Image copyright Alamy

保罗·林德利(Paul Lindley)在自己的餐桌上摆了一排色彩明亮的冰沙,然后转向他旁边的一群孩子,问道:"哪一个最好?"

他的儿子派蒂(Paddy)指着其中一种水果冰沙,果断地说道:"红色那个。跟我的消防车一样红。"虽然只有4岁,但他的话却十分坚定。于是,林德利决定把自己的儿童食品公司的首款产品命名为"The Red One",完全采用红色包装。

品牌顾问完全不认同这种做法,甚至用"疯狂"来形容他的计划。他们对他说,粉色、绿色和棕色才能传递出他的产品想要表达的"有机"信息。他们坚持认为,鲜艳的颜色会表达错误观念。但林德利却执意迎合儿童的想法——他还将同样的模式应用到品牌之外的其他领域。

像孩子一样自信

由于之前没有任何商业经验,而且只有25,000英镑(32,339美元)本金,所以林德利知道自己必须大胆地展现自信,才能说服厂商和超市与自己合作。

Image copyright Ella’s Kitchen Image caption 在创办自己的儿童食品公司Ella's Kitchen时,保罗·林德利试图借鉴四岁儿子的想象力和自信心(图片来源:Ella's Kitchen)

"我从孩子那里得到了灵感,他们刚刚来到人世不久,经常满怀自信地引吭高歌或者展示自己的绘画作品。"林德利说,"成人世界总是顾虑重重,担心破坏规矩或风俗。"相比而言,"儿童的思维不受限制,他们满怀自信,想象力也十分丰富。"

对于这位50岁的企业家来说,效仿儿童的思维模式的确带来了回报。他2006年在英国泰晤士河畔亨利(Henley-on-Thames)创办的Ella's Kitchen公司已经扩张到40个国家,目前每年销售1亿多美元(7,700万英镑)婴幼儿食品。

林德利从中吸取的经验值得很多企业关注。不应该把幼儿视作"实习成年人",而是应该充分认可他们的创造力、好奇心、决心、雄心和社交能力。例如,幼儿为了获得关注而采取的行动,远超营销专家的想象。

原始研发

林德利并不是推荐人们像幼儿那样捶胸顿足地乱发脾气。"关键是学习儿童的积极品质,然后在自己的成年生活中放大、牢记甚至重新发现这些品质。"他说。

他的方法的确有好处。加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)心理学和哲学教授阿里森·高普尼克(Alison Gopnik)的研究表明,学龄前儿童在解决很多问题时的表现都好于年龄较大的孩子和成年人。她表示,得益于他们"无拘无束的创造力和玩耍能力",幼儿相当于人类这个物种的研发部,而"成年人相当于生产和营销部"。

Image copyright Alison Gopnik Image caption 加州大学教授阿里森·高普尼克发现学龄前儿童在解决很多问题时的表现都好于年龄较大的孩子和成年人(图片来源:Alison Gopnik)

她表示,随着年龄的增大,我们大脑的额叶前部——负责制定计划、集中精力以及快速有效地做出决策——就会施加更多控制。由此产生的缺点在于,我们的思维会更加一致,因此很难设想不同的可能性,也难以学习新的东西。

"我们很多人认为,应该对幼儿的吵闹、不可预测性和多样性加以控制,但实际上,这恰恰是让新一代人形成不同思维方式的因素之一。"她说。

童心开关

高普尼克表示,如果企业家想要利用这种创造力、创新力和颠覆力,同时还希望保留有效的规划和行动,那么挑战就在于如何在这两种思维模式之间"来回切换"。

但这种切换是否可行?科罗拉多大学波尔得分校(University of Colorado Boulder)认知神经学家达亚·扎贝利纳(Darya Zabelina)认为完全可以做到。在她参与的一项研究中,那些把自己想象成7岁儿童的本科生在创造性思维的标准测试中的表现,好于保持成年思维的受测者。

Image copyright Getty Images Image caption 幼儿的大脑更有创造力,喜欢面对新挑战,但解决问题的效率并不高(图片来源:Getty Images)

在被要求描述如何度过一天时,后一组受测者会列举洗衣服和购物等家务劳动,或者说自己想要睡个懒觉。而那些花了5分钟回想童年的受测者却想到了看望祖母、跟朋友一起玩或者寻找最大的冰淇淋甜筒这样的想法。

扎贝利纳表示,在被要求把不完整的形状拼成图画时,那些把自己想象成7岁孩子的受试者拼出的作品"更大、更松散"。"这很简单,但我们的确在这两个群体之间找到一些很大的差异。"她说。

嬉戏玩耍

扎尔贝利纳认为,只要能抽出时间嬉戏玩耍,便可提升创造力。"当我们享受乐趣时,思维就不会固化,这样就能让大脑看到不同的东西,建立新的联系。"她说。

正因如此,一些重视创新思维的公司才投资安装了一些看似无聊的设施,例如巨型滑梯、成年人的游戏区和乒乓球台。在英国数字营销代理公司 Sleeping Giant Media里,有一堵用乐高积木制作的墙、一间游戏室,还有一个面对英吉利海峡的酒吧。他们不会在会议室里一本正经地开会,而是会让员工和客户一起到盛有成千上万个彩色塑料球的矩形池子里沟通。

Image copyright Jasmin Hayes Image caption 英国数字营销代理公司Sleeping Giant Media的员工在球池里举行会议,希望以此激发创造力(图片来源:Jasmin Hayes/Sleeping Giant Media)

"所有人都有未泯的童心,但有的时候却难以发挥出来,尤其是在传统的工作环境中。"卢克·奎尔特(Luke Quilter)说,"我们在公司主动拥抱童心,试图让人们想起快乐的感觉。感到快乐后,大家的创造力就会提升。"

8年前,奎尔特和他的合伙人安东尼·克劳克(Anthony Klokkou)还在他父母家的餐桌上办公,如今,这家搜索和社交营销代理公司已经拥有40名员工,年营业额达到160万英镑(约合200美元)。

"数字时代的变化速度很快,用不了6个月,你的知识就会过时。"34岁的奎尔特说,"必须不断改造。在无聊的办公室里不可能真正获得创造力,这完全不协调。"

Image copyright Getty Images Image caption 对某些人来说,如果经常有同事来到自己的办公桌旁玩游戏,通常会令他们感觉厌烦,分散精力(图片来源:Getty Images)

但对很多公司来说,根本不容许办公室里有"孩子气"的干扰。事实上,有的人表示,在办公室里安装成人游乐设施——这种模式受到了谷歌在世界各地的办公室的启发——反而会造成破坏。伦敦皇家艺术学院办公室设计专家杰里米·迈尔森(Jeremy Myerson)曾经对"幼稚"的员工带来的风险发出警告。他表示,如果员工坐在谷歌加州总部那种大滑梯的周围,就会在别人使用这个滑梯时因为噪音而分散精力。

不过,即便是在最阴郁的办公室里,仍然可以在办公桌上看到各种娱乐设施和减压工具,表明我们探索年轻自我的意愿超出很多人的想象。

越活越年轻

对林德利来说,玩具、滑梯和滑板车或许都不是关键。相反,他认为"越活越年轻",并且通过小孩子那种质疑的目光来看待世界才是最重要的。他建议改变工作流程,关注新事物,然后再恢复常规流程。

"你会开始发现一些经常被自己忽视的东西。"他说,"这种想法是为了激发新鲜思维,这样一来,当你开始工作时,或许就会质疑为什么要开会,或者你租来的这台机器为什么放了6个月没用。"

谷歌

Image copyright Getty Images Image caption 谷歌率先在办公室里引入了滑梯、游戏和滑板车,但人们对这些出于好意而添置的东西却褒贬不一(图片来源:Getty Images)

在他的新书《小成功:幼儿思维的威力》(Little Wins: The Huge Power of Thinking like a Toddler)中,林德利讲了一个故事:20世纪40年代,当时只有3岁的珍妮佛(Jennifer)问父亲,为什么拍完照之后不能直接拿到照片。短短一个小时,她的父亲、物理学家埃德温·兰德(Edwin Land)就设想了一套模式,并最终发明了宝丽来(Polaroid)相机。

"最初只是一个来自儿童的灵感,后来却在20世纪中叶成为标志性的消费品牌。20世纪60年代,约有半数美国家庭拥有这种相机。"林德利说,"宝丽来相机的机制或许很复杂,但它的灵感来源却很简单,也很幼稚。"

访问 BBC Capital 阅读 英文原文。