管理者的永恒难题：如何激励员工？

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当凯特·沙利文（Kate Sullivan）召集手下的员工参加公司高层组织的全体会议时，情况似乎糟糕。

那是2008年，金融危机刚刚开始，而沙利文的老板则宣布要在她当时效力的那家杂志出版公司裁员。工资都被冻结，约有十分之一的人将被解雇。

沙利文回忆称，她的老板当时对员工说："这是你们的错。但你们可以通过更加努力地工作来保住自己的职位。"

然而，这不仅没有调动起人们的积极性，员工们的士气反而降到了新低。"我当时很难让优秀的员工完成工作。"沙利文事后说道。

Image copyright Getty Images Image caption 你会使用胡萝卜还是大棒？使用威胁和恐惧来激励员工往往会引发灾难（图片来源：Getty Images）

她知道，威胁无法激励员工加大工作力度。但沙利文在随后的团队内部会议上努力改变了这种情绪。她解释道，他们的部门仍在盈利。"到了我们发光发热的时候了。"她对同事们说，"我们可以借此机会展示自己团队的卓越能力。"

沙利文后来离开了那家公司，出任纽约TKC Publishing公司内容总监。事后看来，她当初很幸运——她手下的员工没有一人在那场危机中丢掉工作。

棘手的平衡

对很多管理者来说，如何激励员工仍是一个颇为棘手的问题。出于善意而采取的激励方式往往会适得其反，有的时候甚至会有悖道德，或者让员工感觉受到威胁。但这并不总是心怀恶意，通常来说，这只是一种误导。几乎没有人在刚刚出任管理岗位时就能完全掌握激励员工的技巧。那么，究竟应该如何应对此事呢？

佛罗里达大西洋大学管理系教师、组织行为学专家黛博拉·瑟西（Deborah Searcy）表示，这通常需要接受专业培训。随着人们的职位越来越高，手下管理的人数往往也会随之增加，所以必须找到合适的激励方式。这一过程中难免会犯错误。

"单纯因为你能够想出一个价值十亿美元的创意，并不意味着就能让你成为一名优秀的管理者。"瑟西说。

瑟西补充道，通用电气就因为臭名昭著的"末位淘汰制"而误入歧途。这种制度又称"20-70-10"系统，它会在年度绩效评估中将垫底的10%员工解雇。人们批评这种理念过于依靠绩效评估，这有可能成为一种有瑕疵的指标，因而广受年轻员工厌恶。该公司最终放弃了这项制度。

Image copyright Alamy Image caption 不尊重员工，就很难让他们卖力（图片来源：Alamy）

对很多公司来说，找到激励员工的方法，让他们更加卖力地工作，是一项颇具挑战的任务。很多针对世界各地的劳动者进行的研究都表明，薪水与工作满意度之间的相关性不大，表明钱未必总能买来工作动力。

但还是可以参考华特·迪士尼（Walt Disney）的做法，那些帮助迪士尼乐园找到如何通过一周开放7天来赚取更多收入的员工从他那里获得了丰厚的奖励。圣诞节那天，他让米老鼠在门口迎客，给他们发放现金奖励。当他们发现晚上营业到很晚也能赚钱后，米老鼠又再次出现在门口——这一次的奖励则是一辆法拉利。

激进目标

与此同时，目标也会对生产力产生反作用。美国富国银行高级管理层就曾经深刻吸取了教训，原因是他们制定了激进的配额制度，要求分行员工吸引新客户开户。这一要求根本不切实际，所以，员工为了达成目标而在未经授权的情况下为客户开设虚假账户。这家美国银行后来向受影响的客户赔偿1.1亿美元。

威胁同样难以达到预期效果。当阿里纳·巴斯纳（Alina Basina）加入一家增长迅猛的硅谷创业公司后，她的老板、公司副总裁交给她一份潜在客户列表。这份列表来自她老板的前雇主，但由于签订了竞业禁止协议，所以老板让她代替自己与这些客户展开初期接触。

作为一名训练有素的律师，巴斯纳知道老板的要求缺乏职业道德，所以她拒绝了。老板威胁说，如果不照他吩咐的去做，就会解雇巴斯纳。

"我开始表现消极。我这个人一直都对自己的工作满怀动力，但突然之间完全没有动力去做任何事情。"巴斯纳回忆道，"我不再尊重自己的老板，也失去了工作的动力。"

巴斯纳并没有照做。相反，她退出了公司，目前在爱沙尼亚的Jobbatical担任全球人才和人力资源总监，这是一家专门帮助劳动者到国外找工作的公司。

"你永远不会因为害怕有人要炒掉自己而动力满满。"巴斯纳说，"你也永远不会为一个你不尊重的人卖力。"

目的和尊重

那么，究竟应该如何激励别人？瑟西认为，首先应该了解你的员工认为哪些事情会使他们丧失动力。

Image copyright Getty Images Image caption 最鼓舞人心的领导者通过以身作则来领导员工（图片来源：Getty Images）

其次，美国戴尔·卡内基领导力培训学院业务开发总监大卫·拉丁（David Radin）表示，人际交往能力也至关重要。商业领导力训练课程往往关注运营能力，但拉丁认为，同时也应该重视人的因素和与人交往的技巧。

"你之所以成为领导者，并不是因为自己的职位，"拉丁说，"而是因为人们愿意追随你。"

你分配任务的方式还能激发人们努力工作，使之产生使命感。一项研究发现，如果劳动者完成任务时认为自己是团队的一份子，就能解决更多问题，对学到的知识记忆得也更加牢靠，工作时间也能延长48%。

"作为管理者，不要过分关注应该避免哪些问题，也不要关注错误的激励方式。"拉丁说，"而要思考自己应该做什么。"

有的时候，这可能需要以身作则，而不是夸夸其谈。他警告说，那些旨在激励员工的演讲往往起不到效果，甚至被当成虚伪的行为。

Marvel Comics首席执行官艾萨克·普洱穆特（Isaac Perlmutter）就是一位践行这种方法的老板。在1996年破产后，普洱穆特成为了节流冠军。他通过以身作则的方式激励其他人效仿自己，甚至从垃圾桶里回收回形针，还把旧的备忘录当记事本来用。2009年，迪士尼斥资42亿美元收购了这家公司。

Image copyright andrewfass.com Image caption 换位思考：作家兼职场顾问安德鲁·法斯表示，要成为一名鼓舞人心的管理者，就要思考你希望自己如何被别人管理（图片来源：andrewfass.com）

加拿大慈善家、研究员兼管理顾问安德鲁·法斯（Andrew Faas）致力于减少办公室欺凌，打造有心理安全感的工作场所和健康的企业文化。

对中层管理者来说，要通过有效但没有威胁的方式激励员工往往说起来容易做起来难，尤其是当他们的上司没有责任心的时候。但法斯建议，要成为一个能够激励他人的管理者，关键是要思考你希望别人如何管理自己。

"了解了你希望别人如何管理自己之后，就能树立一个榜样。"他说，"一旦你明白了自己希望如何被人管理，便可将此应用到别人身上。"

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