社交媒体的现代婚礼怎能少了晒图

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33岁杰西卡·莱曼（Jessica Lehmann）是个英国人，目前住在纽约，她在图片分享社交软件Instagram发了一张照片，宣布了自己跟电影制作人杰西·阿什（Jesse Ash）订婚的消息。她早就想好了相应的话题标签：#JessTheTwoOfUs。当她5月份发布在伦敦参加新娘告别单身聚会的照片时，又再次使用了这个标签，而且鼓励客人们在社交媒体上分享这场婚礼的照片时也都使用该标签——他们的婚礼将于9月在布鲁克林的展望公园举行。

作为一名品牌战略师，她表示自己"肯定在上面花了一些心思"。她解释道，"好的婚礼标签可以透露出夫妻的很多信息。这能给他们带来欢笑和记忆。如果能加入双关语那就最好了。"

Instagram在全世界拥有7亿活跃用户，而每天查看Facebook的人也超过10亿，面对如此庞大的用户群，也就难怪年轻人会把社交媒体互动纳入自己的婚礼之中了。现在，这一趋势甚至催生了一个虽然规模不大，但却不断发展的行业。

Image copyright Instagram/jessicazrl Image caption #JessTheTwoOfUs：杰斯卡·莱曼和未婚夫杰西·阿什（图片来源：Instagram/jessicazrl）

融为一体

马瑞勒·瓦金姆（Marielle Wakim）是《洛杉矶杂志》（Los Angeles Magazine）的一名编辑，在受邀为朋友的婚礼设计个性化的话题标签后，她于2016年创办了Happily Ever Hashtagged公司。

话题标签本质上是一种元数据工具，可以帮助人们在Twitter、Instagram、Facebook和其他平台上寻找特定主体的内容。

瓦金姆目前设计一个定制话题标签收费40美元，3个收费85美元。这项服务供不应求，排队等待她服务的客户总是多达150人左右。

去年3月，28岁的图形设计师阿里·贝特尔松（Allie Bertelson）在网络集市Etsy上推出了SnapchatGeofilters服务。Geofilters是一种特殊的相框，人们可以在参加同性恋游行或音乐节的时候用它覆盖在自己拍摄的Snapchat照片上。任何人都可以创建Geofilters，但贝特尔松可以为那些没有能力或时间设计这些东西的人提供定制服务。他设计一个滤镜收费8英镑，新婚夫妇可以为前来参加婚礼的宾客提供一组定制的相框，鼓励他们将其用在婚礼过程中拍摄的照片或视频上。

Image copyright Getty Images Image caption Geofilters在Snapchat照片上额外添加了一个基于地理位置的图像层（图片来源：Getty Images）

如果在接待亲朋好友的时候，他们总会把照片发到Instagram和Facebook上，那为什么不干脆把这些照片都汇总到一面数字墙上？

阿姆斯特丹创业者尤瑟夫·艾尔-达迪利（Yousef El-Dardiry）和皮姆·斯图曼（Pim Stuurman）在2014年创办了WeddingHashtagWall公司。客户可以花79美元订购一面虚拟"墙"，还能收到一个独立网址，专门显示婚礼宾客们使用定制标签上传的照片。这让那些没有参加婚礼的人也可以参与进来，还能让身在现场的人实时分享照片。

还有一些公司甚至提供专门的社交媒体助手，用于在这个特殊的日子拍摄和发布照片。纽约创业公司Maid of Social 2015年由曾经任职于《The Knot》婚礼杂志的两位编辑创办，他们自称是"你婚礼当天的公关团队"。

它的服务既有500美元的套餐（包含话题标签创作、在该公司的Instagram帐号上发表一篇帖子，以及针对如何提高婚礼在网上的传播力度提供建议），也有完整的"5克拉套餐"。后者的价格达到数千美元，而且会瞄准拥有大量粉丝的网红，你还可以获得一支现场团队，并为你的婚礼当天可能合作的任何一个品牌制定媒体战略，同时负责Instagram和Snapchat上的各种事宜，甚至帮助客户获得媒体报道。

Image copyright Getty Images Image caption 没有什么能像一个定制的元数据工具（个性化话题标签）那样把人们汇聚到一起（图片来源：Getty Images）

遥远的桥梁？

对于那些不太热衷社交媒体的人来说，这一切似乎有些过于夸张。但在"数字土著"眼中，个人主页不仅是个人生活和身份的延伸，还是推广自己职业或创新能力的机会。

"这就像普通人的红毯秀。"《Generation Me》和即将出版的《iGen》两本书的作者珍·温格（Jean Twenge）说，"千禧一代都很崇尚个人主义，也都比处在同一年龄段的前几代人更适应获得别人的关注，"而婚礼"是个为自己吸引关注的场合"。

社交媒体对图片有着巨大的需求，而且往往会促使人们形成相互攀比的心态，这有可能解释一个现象：为什么千禧一代明明不愿延续前几代人的婚礼传统，但他们举行婚礼的平均成本还是不断上涨。

根据Hitched和The Knot两家网站2016年进行的调查，英国和美国的平均婚礼花费已经分别超过了2.5万英镑和3.5万美元。

Image copyright Getty Images Image caption 如果没有人在Instagram上分享，婚礼还算婚礼吗？（图片来源：Getty Images）

莱曼承认，在Pinterest这样的贴图网站上浏览婚礼创意会形成不切实际的预期，导致自己的预算捉襟见肘。"你会醉心于'哦，我的婚礼必须像这样摆满蜡烛和鲜花，还要在天花板上挂上星星，我还要被飞毯带走。'"她说。

"你必须记住，这些照片多数都经过了专门的设计，为的就是在网上晒图。人们很容易迷恋那些并不重要的事情。"尽管如此，她还是希望自己能在宾客们的注视下闪亮登场。"我们定制某些事情不光为了体验，还为了别人的目光。"

追求完美的压力

这些措施真的能够为新婚夫妇创造一种难得一遇的体验码？在新书《孤独地在一起》（Alone Together）中，麻省理工学院社会学教授谢莉·特克尔（Sherry Turkle）认为，手机带来的干扰会在社会环境下对亲密感形成障碍，导致我们的关系变得肤浅，还会增强人的孤独感。

她指出，几十年前就有过婚礼的摆拍照片，"但现在，有那么多需要特别设计的'小插曲'，有那么多吸引人们去挖掘甚至分享和评判的时刻，这都增加了人们追求完美的压力。"她说，"这是我们面临的新悖论：我们嘴上鼓吹真实，却在行动上自我伪装。"

Image copyright Getty Images Image caption 发布人生大事当天的照片并不是新生事物——但如今却进化到新的层面（图片来源：Getty Images）

特克尔预计将涌现更多反向运动——也就是所谓的"无设备婚礼"——但与此同时，她也认为，如果人们还是想使用手机，那么邀请婚礼宾客在帖子里加上特定的话题标签没有什么错。"给他们一个渠道和焦点完全合乎情理。"

莱曼也曾考虑过这么做的利弊得失。她将在招待会上鼓励人们拍照，设立一个提供各种小道具和自拍杆的照相亭，以及方便留下实体纪念品的拍立得相机。她也会将#JessTheTwoOfUs话题标签展示出来，提醒宾客使用。知道朋友们都会拍照记录这样匆匆而过的一天，"可以缓解一些压力。"她说。她期待着在第二天早晨浏览这些照片，"看看大家的视角，或许还能得到一些意外惊喜。"她也可能从中精选出一两张，展示给自己的粉丝。

不过，她还是希望让宾客们在婚礼正式举行时关掉设备，她本人当天不会使用手机。

"确实应该划清界限。"她补充道，"人们都说，婚礼当天过得飞快，你肯定希望尽可能体验那份感受。"

"如果拿着手机，就很难真正体会那份甜蜜。"

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