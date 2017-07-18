如何在秀场时代领先一步？

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一个后空翻跳进波罗的海的冰窟窿后，迪德里克·德格·迪蒙（Didrik Dege Dimmen）在芬兰奥卢（Oulu）吸引了大批围观者。他站在齐腰深的冰水里，坦露的胸膛上写着自家产品的名字。这个24岁的挪威人当时正向一群风险投资家宣传自己的智能手机稳定器。

他的表现似乎与北欧地区不成文的"詹代法则"（law of Jante）有所矛盾，这种文化非常排斥哗众取宠的行为。但迪蒙还是赢得了2016年的"北极熊展示"（Polar Bear Pitching）竞赛的一等奖——奖金达到一万欧元（11,128美元），而且可以在硅谷参观一天——他还得以在全球范围内曝光，并获得了一批新合同。

Image copyright Jarmo Kontiainen Image caption 挪威创业者迪德里克·德格·迪蒙在芬兰纵身跳入水中，向一群风险投资家展示他的产品（图片来源：Jarmo Kontiainen）

"这是一种十分高效的自我营销方式。"他说。自从两年前在奥斯陆与他人共同创办FlowMotion Technologies公司后，这家创业公司的曝光率日渐提升，帮助其吸引了130万美元融资。

虽然半裸跳进冰水或许是一种获得融资的极端方式，但也成为当下趋势的一部分：在这样的环境中，秀出自己、吸引关注、培育个人品牌变得越来越重要。

像这样的展示竞赛正在向世界各地渗透，"创业竞赛"或各种周末活动等新颖模式也四处涌现。这些较为极端的方式给一些创业者带来了挑战，迫使他们必须通过各种方法来吸引眼球。例如，西娅·迈赫沃尔德（Thea Myhrvold）就在一辆时速高达112英里（180公里）的汽车后座上宣传自己的在线学习平台Teach Me Now。这位27岁的创业者最终于2015年在香港赢得了"英菲尼迪速度展示"（Infiniti Speed Pitching）活动，还获得了四万美元奖金。

真人秀也在全面拥抱这种怪异的展示风格。《Dragon's Den》、《Shark Tank》和《Adventure Capitalists》等节目都会邀请创业者向投资者进行投资展示——全球近30个国家或地区都制作了这样的节目。就连苹果这样的科技巨头也加入进来，在一个新的节目中邀请应用设计师在下降的扶梯上向名人宣传自己的产品。

Image copyright INFINITI Speed Pitching Image caption 27岁的迪拜创业者西娅·迈赫沃尔德在高速行驶的汽车后座上进行展示，并因此赢得了四万美元奖金（图片来源：INFINITI Speed Pitching）

在镜头面前展示自己虽然不能说明全部问题，但研究表明，整体来看，羞怯的人数的确在减少。针对美国大学生展开的持续27年的研究发现，2008年的自恋程度有所上升。而研究人员指出，他们的发现也印证了之前的研究：那项研究表明，自负和外向等其他个人主义特征变得越来越明显。类似地，2011年的研究表明，现代中国年轻人的自恋倾向也呈上升趋势。

大声喊出来

曾为索尼、苹果和先锋等公司服务过的硅谷公关战略顾问乔纳森·赫辛（Jonathan Hirshon）表示，真人秀对这种"秀场"思潮的形成产生了一定的影响。

赫辛表示，在10年前的美国编剧大罢工之后，真人秀受到热捧，还捧红了帕里斯·希尔顿（Paris Hilton）、金·卡戴珊（Kim Kardashian）和珍纳斯（Jenners）。"最终变成了在众目睽睽下生活。"他说。

Image copyright Getty Images Image caption 乔纳森·赫辛认为，如今的"秀场"思潮要在一定程度上归咎于金·卡戴珊和帕里斯·希尔顿（图片来源：Getty Images）

之所以形成这种现状，也得益于各种社交媒体平台的涌现，它们的发展都依赖数十亿人在上面分享自己的生活细节和所思所想，这本质上就是一种数字暴露癖。各类网红在YouTube和Instagram等平台上的走红，进一步强化了通过强大的个人品牌出人头地的重要性。

赫辛表示，秀场观念在上世纪90年代中期开始融入商业世界，当时的硅谷开始快速崛起。相互竞争的文化和对资金的激烈争夺体现在展示竞赛中，因为参与者都希望展示过程能够引入更多的娱乐价值。而这种态度一直持续到今天。

"过去几年突然冒出很多新公司，所以人们认为应该大声喊出来，而不再像以前那样轻声细语。"

在这样的环境中，如果你不懂得大声喊出来，不懂得如何当众展示自己，那么你的想法、努力和才华并不能带来太多收益。但如果你的个性保守不爱炫耀，应该如何是好？

文化优势

在赫辛看来，这种秀场潮流"令人遗憾"。"很多大声喊出来的公司反而技术最差，商业计划最糟糕。"他说。

这也导致很多遵循保守文化的人陷入不利境地。"在日本和北欧，自我吹嘘是遭人鄙视的最佳方式。"他补充道，"这么做会有问题，因为他们的文化与美国和英国等更喜欢大声喊出来的地方恰恰相反。"

在线跨文化培训平台RW3 CultureWizard的沙琳·所罗门（Charlene Solomon）表示，与之相反的是，如果在喜欢炫耀的文化中表现得过于保守，也会令你陷入不利境地。在美国的面试或展示中，"你必须主动谈论自己，因为如果你对自己的能力轻描淡写，那就会产生负面作用。"

Image copyright Paul Hackett Image caption 商科教授兼高管教练罗斯·泰勒表示，尽管喜欢显摆的人更受人关注，但少言寡语的人往往更有想法（图片来源：Paul Hackett）

英国斯特拉斯克莱德大学（Strathclyde University）商科教授兼高管教练罗斯·泰勒（Ros Taylor）同时也是一名临床心理学家。她表示，秀场文化大行其道的危害在于，这种风气偏向一种个性。很多公司的传统思维都认为，最优秀的领导者必须性格外向，有大局观，而且勇于表达。

"这意味着一切都可以虚张声势，没有底线，也没有公信力。"泰勒说，"这很令人担忧，因为少言寡语、喜欢沉思的人往往拥有更好的想法和创造性思维。"

"我花了很多时间告诉董事会和高管团队，'没有一种人是最适合当领导者的。'真正的多样性需要引入不同类型的人，包括内向的人和外向的人。"

即便是具体到领导力，保守的人实际的表现也可能远超喜欢大喊大叫的人。最近对2,000多名首席执行官进行的调查发现，内向者比外向者更有可能超出董事会和投资人的预期。

补救措施

如果你感觉应该增加自己的曝光率，但又不喜欢太高调，有没有什么补救措施？

从担任高管教练的经验来看，泰勒认为每个人都可以学会表现自我。她认为，内向的人如果能够表现得比真实的自己略微外向一些，便可取得不俗的成功。

在两年前接受泰勒的培训之前，44岁的盖里·泰瑞尔（Gerry Tyrrell）会安静地参加会议。作为苏格兰一家跨国科技公司的资深财务总监，他对自己的专业能力很有信心，但却不太愿意公开表达。他表示，尤其是当同事们变得"非常乐观"，或者满怀热情地阐述自己的观点时。

他总是在幕后工作，识别各种财务风险，然后在重大会议之前或之后分享自己的想法。但由于缺乏认同感，所以这似乎对他的职业并没有形成帮助。"我知道我应该更好地展示自己。"

泰瑞尔语调轻柔，紧张的时候语速往往会加快。但他后来学会了放慢语速，选取一两个重点，然后传达自己的信息。那么，他是否已经做好准备，像那些极端的展示者一样站在聚光灯下？"两年前，我不可能这么做。但我现在会做，但不会过度，我有自己的方式。"

赫辛曾经担任"北极熊展示"的评委，他必须训练那些过于谦逊的创业者表现得更加外向。

"我在瑞典有个客户，他们拥有一流的面部识别技术，比市面上的所有技术都好，他们经常向别人介绍自己的技术'还不错'。"他回忆道，"最终我训练他们这样表达：'我们拥有一个独特的东西。'"

即便如此，他仍然认为，并非所有人都应该学会大声展示自我。

"当所有人都大喊大叫时，反而只有那些细声耳语的人会被人倾听。"他说，"如果一家公司拥有了不起的产品，如果你以事实为依据低调地展开交流，人们就会了解这些信息，也会理解你的产品。"

"搞公关就向下一场象棋一样，而不是比赛谁喊的最大声。"

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