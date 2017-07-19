六个线索帮你找出恶毒老板

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Uber开创了专车行业，其业务遍布全球662座城市，该公司的创始人特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）也因此成为亿万富翁。

但这种硅谷风格的颠覆效应——此举彻底改变了世界各地的公共交通环境——却无法确保这家公司不受动荡的困扰。原因在于，在投资者的压力之下，卡兰尼克已经卸任首席执行官。

Image copyright Alamy Image caption 在Uber五大投资者要求其立刻下台后，特拉斯维·卡兰尼克卸任该公司首席执行官（图片来源：Alamy）

在他突然离职之前，Uber已经在长达数月的时间内，被性骚扰、性别歧视和高管离职等众多丑闻缠身，此事也成为现代商业史上首席执行官从天堂跌落地狱的经典案例。

不幸的是，这家价值700亿美元的加州公司如今已经成为很多恶毒的工作文化的代名词：人力资源混乱、忽视员工福利、傲慢的"兄弟"文化、顽固的性别歧视和科技行业的鲁莽决策。

但存在这些问题的可不只是Uber。恶毒职场文化发出的危险信号在所有行业都很常见。

以下就是你应该关注的经典标志——以及当你所在的公司也出现类似的情况时，你所应该采取的措施。

一个大喊大叫、盛气凌人或引人反感的老板。 这不同于"严厉的爱"，也并非严肃老板所表现的粗鲁性格。一个盛气凌人的老板会玩弄和侮辱自己的下属，他们往往会破坏整个职场的稳定性和信任感。但在你采取行动之前，最好问问周围的同事，看看他们是否也有同样的感觉——如果团队很团结，或许可以集体解决这个问题。

这不同于"严厉的爱"，也并非严肃老板所表现的粗鲁性格。一个盛气凌人的老板会玩弄和侮辱自己的下属，他们往往会破坏整个职场的稳定性和信任感。但在你采取行动之前，最好问问周围的同事，看看他们是否也有同样的感觉——如果团队很团结，或许可以集体解决这个问题。 秉承"不惜一切代价取得成功"的 企业文化 。 如果老板的管理风格像卡兰尼克那样毫无底线，那就应该多加小心。虽然这种野蛮方式可能带来像Uber那样突飞猛进的业绩，但也可能快速陨落。最好在企业衰落前采取行动。

如果老板的管理风格像卡兰尼克那样毫无底线，那就应该多加小心。虽然这种野蛮方式可能带来像Uber那样突飞猛进的业绩，但也可能快速陨落。最好在企业衰落前采取行动。 对待员工不公。 没有什么比克扣员工的基本权利更恶毒的工作环境了。在被投诉没有向驾驶员支付最低工资，也没有提供带薪休假后，Uber遭遇了许多司法挑战。

没有什么比克扣员工的基本权利更恶毒的工作环境了。在被投诉没有向驾驶员支付最低工资，也没有提供带薪休假后，Uber遭遇了许多司法挑战。 老板是个控制狂。或者更糟糕的是，他或她排挤公司的其他高管，就像服装品牌 American Apparel 前首席执行官多夫·查尼（Dov Charney）一样。"从不让渡任何控制权，或者不愿引入职业经理人的创业者，往往会在某个时点爆发。"西德尼·芬克尔斯坦（Sydney Finkelstein）写道，"傲慢永远赢不了。"

Image copyright Alamy Image caption 在遭遇了一系列丑闻和管理问题后，American Apparel 前首席执行官多夫·查尼于2014年被解雇（图片来源：Alamy）

缺乏管理。 如果你的管理者很少与你互动——甚至经常不在办公室——你的成功肯定会遭遇障碍。JC Penney 首席执行官罗恩·约翰逊（Ron johnson）"很少与基层员工联系，他们发现他定期发布的视频直播更多地是在自我推销，而非调动士气（例如，罗恩·约翰逊加入 JC Penney 的第50天），尤其是当这些内容是在他帕罗奥尔托的家中录制的时候。"

如果你的管理者很少与你互动——甚至经常不在办公室——你的成功肯定会遭遇障碍。JC Penney 首席执行官罗恩·约翰逊（Ron johnson）"很少与基层员工联系，他们发现他定期发布的视频直播更多地是在自我推销，而非调动士气（例如，罗恩·约翰逊加入 JC Penney 的第50天），尤其是当这些内容是在他帕罗奥尔托的家中录制的时候。" 负面报道。如果你的公司足够高调，以至于在需要面临挑战的时候被新闻媒体曝光，那就问问自己：你愿意在多大程度上坚持目前的糟糕决策？你有多么相信公司的使命？针对目前的糟糕管理和持续动荡，你还能搪塞多久？答案通常都是："没有多久"。

但到了紧要关头，你能使用的技巧只有那么多，你能承受的压力也只有那么大。记住，人生苦短，不要在恶毒的职场里逗留——如果在现在的公司过得不快乐，或许是时候换一家公司了。

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