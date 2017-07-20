破解雇主追踪你一举一动的监控黑科技

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你是否感觉总有人盯着你工作？

你的感觉或许没错：企业监控员工的方式已经远不限于上下班打卡。技术的进步和对数据渴求如今已经创造了一个硬件市场，专门用于追踪员工的活动、健身甚至睡眠状况——一切都以"效率"的名义进行。

以Humanyze为例，这家位于马萨诸塞州波士顿的创业公司专门为企业提供工卡，而且在里面植入了许多生物测量功能。

这种工卡里集成了许多黑科技，可以追踪员工在办公室里一举一动，从活动和互动，到对话时长，甚至连音调都不放过。该公司首席执行官本·韦伯（Ben Waber）今年早些时候对 Techworld 表示，工卡内置的麦克风可以处理语音信息，从而判断员工是否在谈话中占据主导，另外还可以记录音调、音量和语速等信息。

该公司希望改变管理顾问在职场的传统角色。Humanyze表示，这些"人员分析"可以帮助企业分析各种信息，包括员工被打断的频率以及多样性和包容性项目的效果。

Image copyright Alamy Image caption 某些设备可以追踪你是否坐着，甚至追踪你的说话模式（图片来源：Alamy）

然而，这些设备的追踪对象或许对此并不热衷。去年，当《每日电讯报》（Daily Telegraph）的记者们发现高管在他们的办公桌上安装了追踪设备后，便对这类产品提出批评。那款名为OccupEye的设备内置的传感器可以探测体温，让组织知道员工何时在办公桌前，还能知道他们起身活动的频率。

在遭到英国记者工会的批评后，该报拆除了这种传感器。"用户有权获知针对这类数据制定的新的管理程序，此事目前已经纳入法律。"该公司工会副总书记西姆斯·多利（Seamus Dooley）当时说，"我们工会将会在采编室里抵抗老大哥式的监控。"

未知领域

企业一直以来都有能力监控员工之间的电邮和电话通讯信息，但随着科技进步，他们也获得了更多机会，可以通过前所未有的方式监控员工的一举一动。这也引发了越来越多关于隐私保护的担忧。

越来越多的人在工作中使用自己的手机和笔记本（美国安全公司TrustLook的一项调查发现，约有70%的受访者这么做）。这种行为被称作BYOD（用自己的设备工作），企业可以借此压缩科技开支。然而，在某些情况下，企业的数据安全政策却会使之有能力查看员工个人设备上的其他信息。

在以开车为主要工作的职业中，手机的GPS和传感器也可以用于追踪员工的去向——在某些情况下，甚至可以了解他们的驾驶习惯。企业表示，这能帮助他们提升业绩：科技和服务公司Aberdeen Group在2012年进行的一项调查发现，45%的企业表示，追踪技术是其加强外勤服务的关键战略。

Image copyright Getty Images Image caption 通过健身追踪器实施的职场健康项目短期内似乎不会结束（图片来源：Getty Images）

促成这一趋势的不光是我们带到办公室的手机和笔记本：Fitbit 等热门可穿戴技术的繁荣也推动了职场健康追踪趋势的发展——市场研究公司ABI Research预计，到2020年，仅美国的雇主就将在职场福利计划中使用4,400万台健康追踪设备。

企业为什么监控员工？

虽然很多人认为，企业之所以对工作场所进行监控，是为了了解你的一举一动，利用你的行动来对付你，但开发这些设备的公司却表示，他们的目的只是提升效率，加强安保，提高生产力。

例如，OccupEye的传感器无法判断究竟是谁坐在某张办公桌前，也不知道他们究竟在干什么。作为该产品的开发商，Cad-Capture公司销售和营销负责人尼尔·斯蒂尔（Neil Steele）表示，该公司的技术是为了帮助企业确保他们"有效利用不动产"。根据斯蒂尔的说法，这些传感器有助于企业部署"办公桌轮用"（hot-desk）项目，这类项目不会给员工分配固定的工位。

对很多企业来说，访问员工的电邮和电话通讯记录是为了保护自己——看看员工的通讯记录能否帮助他们避免利益冲突、内幕交易、机密泄露或者其他可能损害公司声誉的情况。毕竟，保护声誉就是保护营收——全球专业服务公司德勤发现，41%的企业在品牌声誉遭到破坏时也遭受了营收损失。

此外还有生产力。追踪员工不仅有助于"保留公司在人员聘用方面的声誉，还可以确保员工做工作上应该做的事情。"英国face2faceHR公司人力资源顾问柯尔斯顿·史密斯（Kirsten Smith）说。

但真的管用吗？

美国研究人员在去年发布的研究中表示，通过监控来提升员工生产力需要非常谨慎，而且要有针对性。这项研究的目的是希望了解能否通过监控让护理人员更好地遵守洗手的规定。到了即将换班的时候，护理人员的洗手意愿就会降低。

在三年时间内追踪了42家医院的5,200名护理人员后，研究人员发现，在受到监控的情况下，他们前两年的洗手率会有所增加，但监控放松后又会回落。当取消监控措施后，洗手率甚至低于监控前的水平。

Image copyright Alamy Image caption 研究人员发现，监控医院内的人员是否按照规定洗手的做法，在短期内确实有效，但却会导致长期洗手率下降（图片来源：Alamy）

监控或许可以改进短期的行为，但却无法形成习惯。华盛顿大学圣路易斯分校研究员戴恒晨（Hengchen Dai，音译）表示，这甚至可能改掉人们的好习惯，取代促使人们洗手的常规内因和动因，例如真心希望避免病人受到感染。

即便员工愿意通过监控措施帮助他们提升健康水平，这种新鲜感要不了多久就会消失殆尽。旧金山社交媒体公司Buffer是在他为公司员工提供健身追踪器，帮助他们追踪睡眠状况时，发现这一现象的。

虽然该公司并不存储或获取任何数据，但还是鼓励员工彼此分享信息，并提供一些改善睡眠的建议。整体的目标是通过更好的睡眠提升生产力。但在最初的推广期结束后，员工的参与度还是陡然降低。

"如果不是经常提及或监控的东西，人们的热情就会降低。"该公司发言人海利·格里菲斯（Hailley Griffis）说。

企业能否追踪你？

雇主监控员工的行为是否符合法规，取决于你在什么地方。

在英国，雇主需要采取一些措施让员工知道自己被监控，还要将监控的内容和必要性告知员工。如果雇主能够通过合适的影响评估措施来支撑自己的做法，通常就不必获得具体员工的同意。

Image copyright Getty Images Image caption 即便你的老板能监控你，法律专家也警告称，这种行为可能对你不利（图片来源：Getty Images）

在美国，通常需要获得雇员同意才能收集、使用和披露其个人信息。除此之外，该国很少有跟监控员工有关的法规，因此通常要由法院根据具体情况来确定雇主的行为是否越界。

美国律师事务所Morrison & Foerster LLP在其撰写的一份职场监控指南中表示，"雇主未能考虑监控所带来的负面影响不仅会干扰甚至最终破坏工作关系。还会违反法规，甚至构成犯罪。"

该公司引述了2005年的一个案例，当时有六名芬兰高管被处罚金或最高10月的监禁，原因就是他们非法保留员工的电子邮件和电话号码记录，其目的是为了找出究竟是谁向媒体泄露了管理层冲突的内幕。

该指南认为，即便是雇主能够证明监控的正当性，也应该充分权衡两个因素："一方面是以他们认为最合适的方法经营企业的合理需要，另一方面还要尊重员工的隐私信息和私人活动。"

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