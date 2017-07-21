职场新趋势：横向移动的生涯道路？

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不到10年前，刚刚大学毕业的尼娜·程（Nina Cheng）没想过自己会以高达350美元的价格出售狐皮iPhone保护壳。她曾经在银行、咨询和时尚三个行业任职，后来创办了自己的皮毛配件公司，并因此对职业发展有了新的认识。

银行和基金行业虽然看上去高大上，但却缺乏自由，所以她才决定通过创业来更好地控制自己的职业。"最初，能有一份工作已经令我万分感激。"这位纽约手机外壳和耳环销售公司Wild and Wolly的创始人说。后来，她需要"完全的自由来探索其他选择。"

为了追求时尚，她选择离职创业。改变职业起初似乎令人精疲力尽，但由于她一心想了解不同的行业，并逐一进行排除，最终得以成功应对这种疲倦。

对很多人来说，职业阶梯似乎已是死路一条，但换一条路似乎更加令人胆怯。有的时候，横向移动对于终极目标的重要程度，丝毫不亚于传统的晋升，我们将这种模式称做职业网络，或职业晶格。

很多人仍在思考，如何在这种不太符合传统模式的横向职业路径中把握海量机会。

Image copyright Getty Images Image caption 在这种职业路径中，横向移动带来的奖赏与传统的晋升相同，这可以让人们更加简单快捷地获得成功（图片来源：Getty Images）

劳动者正在"转向一个网络或迷宫——那里没有可供攀爬的职业阶梯。"凯蒂·泰南（Katy Tynan）说。她在专为跨国公司提供服务的咨询公司Coreaxis担任首席人才发展战略师。对多数人来说，这都是好事，因为"阶梯结构迫使所有人都要瞄准最顶端的职位——这注定只有少数人才能成功。"她补充道。

巴克莱银行2016年发布的一份报告显示，下一代劳动者更有可能在职业发展中横向移动。该公司发现，34岁以下的劳动者有24%已经从事过四个行业，而超过65岁的人中有59%整个职业生涯只从事过三个行业。数据显示，那些仍然处于这条道路上的人，从事的职业种类之多将多于父辈七倍。

Image copyright Getty Images Image caption 从电影明星到州长，再到对抗气候变化的拥护者，阿诺·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在职业网络中游刃有余（图片来源：Getty Images）

巴克莱高级营销经理特雷西·威廉姆森（Tracy Williamson）表示，为了适应职业网络模式，年轻一代需要优先构建横跨不同行业的软技能。目前的重点不再是行业经验，而是如何适应职场变化，以及在不同的平台之间进行沟通的能力和解决问题的能力。她补充道，针对具体行业的经验往往不太重要。

在追求职业网络的过程中，明智的战略性横向移动，可以带来与传统晋升同等的奖励，而且不必像传统的职业发展那样，非要穿着"死人的鞋"才能成功——这句话的意思是说，需要花费数年时间，等到上司调走之后，你才能获得晋升。

然而，虽然起初看来的选择似乎变多了，但持续不断的决策也会令人精疲力尽——专家表示，持续转型要求劳动者投入更多精力，才能通过横向变动来避开传统职业道路。

决策疲劳

横向移动的选择在过去十年逐渐增多，例如，从销售工作转型担任独立顾问。但泰南表示，这同时也带来了更多困惑。随着自由职业和零工经济的增多，新的职业模式变得越来越普遍——在这里，成功并不等同于登上顶峰。

Image copyright Getty Images Image caption 无限的选择起初看来似乎很自由，但不断制定职业决策也会令人精疲力尽（图片来源：Getty Images）

"思考这些可能性的确会令人不堪重负。"威斯康星大学麦迪逊分校市场营销助理教授、决策疲劳专家伊万·珀尔曼（Evan Polman）说。

珀尔曼表示，不断的变动会阻碍职业发展，因为这会妨碍我们形成不断增长的职业所需的大局观——不再受制于传统企业的职业晋升道路。

形成约束

当事态变得不够明朗时，就要不断分析自己的职业选择，还要考虑接下来的战略步骤。面对这种令人不堪重负的状况，你该如何是好？

给自己划清界限是个不错的开始。泰南对她的客户表示，在评估职业的时候，不要提出"我想做什么？"这样的开放性问题。劳动者应该摆脱持续不断的犹豫状态，应该思考自己希望掌握何种技巧，并把重点转向这种工作以及自己希望解决的问题。"有的人很痛苦，是因为他们反省得不够充分。"她说。

费城人力资源顾问托努什里·蒙代尔（Tonushree Mondal）表示，当今的劳动者不应该每个星期分析潜在的职业选择，而应该每年都着眼于未来两三年的发展，以此评估一个清晰的目标。蒙代尔表示，限制自己思考个人整体目标的时间，可以帮助你不再感觉自己总是面临无限的选择。她认为，创建一份长期职业计划可以帮助专业人士更好地适应小目标。

Image copyright Getty Images Image caption 避开传统职业道路，转向不停的转型和横向移动，会成为一项令人生畏的成功战略（图片来源：Getty Images）

尼娜·程表示，通过尝试不同的工作，经常结识不同行业的人，让她明白一件事情：她正在考虑的某些职业道路其实并不符合自己的意愿。在创办公司前，她花了两年时间从事过很多短暂的工作，包括在制药和零售行业做项目管理，还在时尚行业积累了人脉。她甚至到一家时尚杂志做过没有薪水的实习生。"我很喜欢询问别人的想法"她说。

避免不知所措

珀尔曼表示，在缩小职业选择的过程中确定明确的成功标志，也可以帮助你在规划接下来的步骤时应对压力和疲劳。

例如，庆祝新学会的技能或者得到更高的薪水，可以让你感觉到自己在脱离传统晋升渠道后取得的进步。

"你需要一些表面上的进步，让你感觉距离选择某个东西越来越近。"他说。

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