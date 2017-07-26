为什么男人讲话时女人要插嘴？

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上周，大卫·邦德曼（David Bonderman）成了众矢之的。

在讨论Uber的性别歧视文化时，他无意间提到了一个关于女性如何喋喋不休的笑话。他当时打断了同为Uber董事的阿利安娜·赫芬顿（Arianna Huffington）的讲话，但他自己所说的内容却存在错误。事实上，女人说话并不比男人多。他所讲的三点内容都遭到猛烈批评，最终黯然离开Uber。

尽管如此，我还是认同邦德曼的一个观点。

我本人专业插嘴一辈子，所以很支持他的观点。打断别人讲话总会给人留下不好的印象，让人感觉很粗鲁。当男人打断女人讲话时（他们总会这样），情况尤其糟糕。埃里克·施密特（Eric Schmidt）最近就因为"男人插嘴"而遭到批评，这位Alphabet公司的董事长打断了当时在场的唯一一位女性的讲话。当邦德曼努力说服赫芬顿时，《纽约时报》（the New York Times）就决定撰写长文谴责这种行为。

Image copyright Getty Images Image caption 大卫·邦德曼打断了阿利安娜·赫芬顿说话，讲了个粗鲁的笑话——他已经因为负面批评而离开Uber董事会（图片来源：Getty Images）

多数人似乎都认为，要解决这种问题，就得让男人闭嘴。为了庆祝"国际妇女节"，几个月前发布了一款名为Woman Interrupted的应用。所有下载这款应用的男人都要重复三遍"我再也不打断女人讲话了"，之后，他们每违规一次都要计入不良记录。

然而，这并非解决之道。如果所有的男人都不能打断女同事讲话，他们并不会更加认真地倾听女士的言论，而是会直接弃之不理。如果一个人所说的内容太无聊，或者其他人有更紧急的事情，那么无论说话的人是男是女，都可以打断其讲话。

很多时候，多数商业对话都很无聊，小组讨论也基本如此。当有人开始说话的时候，他的大致观点在开头的一两句话就能表达清楚，在此之后，如果有人插嘴进来贡献一些更新鲜的内容，似乎无伤大雅。打断别人讲话不仅会给对话注入活力，还能让所有人都集中注意力。由于担心别人抢话，你会被迫以更加简要的方式阐述自己的观点。

男人不应该少插嘴，女人应该多插嘴。很多人发现这种事情很难做到，但在亲身实践之后，我可以向这些人保证，实情并非如此。当说话的人开始换气时，即便是以最轻微的方式停顿，你也可以直接张嘴说话。

关于邦德曼的第三个观点——女人说话是否比男人多——存在很多相互冲突的证据，而答案则取决于你所在的具体环境。只要参加过董事会议，或者目睹过专家小组会议的状况，你肯定能看出某人自以为是的程度与他们喋喋不休之间的直接关系。在大多数的企业环境里，最自以为是的人多数仍是男性。

Image copyright Getty Images Image caption 当有人开始喋喋不休时，用更有活力的内容打断此人讲话无伤大雅（图片来源：Getty Images）

解决方案显而易见。当这种人开始长篇大论时，其他人就应该适时打断此人讲话。在这种情况下，不应该惩罚插嘴的人，他们这么做是为了大家的利益。

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