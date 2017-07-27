莫名其妙的工作头衔让人一头雾水

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古怪的职位名称并不新鲜。谷歌曾在2010年左右聘请了一位"月球探测器队长"（Captain of Moonshots）。埃斯特罗·泰勒（Astro Teller）目前担任这一职位，负责研发业务。如果是在其他企业，他做的就是"研发主管"。

事实上，采取这种方式的不光是身处西大荒时代的科技行业。华尔街巨擘伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）也在2006年之前就设立了"混乱总监"（Director of Chaos）。此人负责为沃伦·巴菲特（Warren Buffett）这家著名的公司组织年度投资者大会。除了大型企业之外，三明治连锁店赛百味（Subway）柜台后面将橄榄粒塞进法国长棍面包里的人工作职称是"三明治艺术家"（sandwich artist）。

晦涩难懂的工作头衔已经成了行业顶尖企业的一大怪癖。他们希望借此传递自己独特的文化。事实上，只要环境得当，这种方式并无不妥。

Image copyright Getty Images Image caption 听起来很像是一部烂电影的片名，但"埃斯特罗·泰勒：月球探测器队长"其实是一个真的人名和真的工作职称（图片来源：Getty Images）

例如，我们都会原谅许愿基金会（Make-A-Wish Foundation）的做法。这是一家专门帮助身患绝症的孩子实现梦想的慈善组织，他们有时会允许员工自主挑选头衔。公关经理是"魔法信使"（Magic Messenger），而首席执行官则是"希望教母"（Fairy Godmother of Wishes）。这些头衔都会与传统头衔排列在一起，而且只在恰当的环境中使用。

此外还有其他好处。《管理学会期刊》（Academy of Management Journal）的一项研究发现，这些"自我反省"的职位头衔可以降低持有者的压力。

摇滚明星

但很多效仿谷歌或许愿基金会做法的企业却不具备他们那种文化传递能力，而正是这种文化为这些头衔赋予了独特的背景。没有了这些文化作为框架，人们就会感到一头雾水。

尽管很喜欢与众不同的头衔，但谷歌其实对此有着很深的理解。他们对外展示的职位页面上充斥着"软件工程师"和"财务规划经理"这样的传统头衔。

谷歌和许愿基金会可以给员工起个古怪的头衔，但如果是其他公司采用鲜为人知或难以理解的头衔，效果就会大打折扣。

所以，当一家宠物用品公司把人力资源管理员或办公室文员称作"时间忍者"（time ninja）时，我们就会问问为什么这么叫？

美国薪酬咨询公司Pearl & Meyer的一份研究表明，约有8%的公司表示，他们不会使用头衔来"确定员工的职责"。如果具体到英国，这就意味着有超过10万人因为各种原因使用了无法阐述自己职责的头衔。

Image copyright Alamy Image caption "时间忍者"或许比"人力资源管理员"更时髦，但却会对潜在招聘形成障碍（图片来源：Alamy）

我们对此感同身受。随着科技的日新月异，像"营销经理"这种通俗易懂的头衔已经屈指可数。现在出现了很多融合了众多技能的通用头衔。但问题在于，不可思议的头衔会引发很多问题。

招聘网站Indeed.com认为，在"数据库"或"编码"等描述性词汇后面加上"忍者"、"摇滚明星"、"大师"等毫无意义的后缀，会让人感觉疏远——尽管这么做对于熟悉内情的人来说并无不妥。此举还有可能令高智商的专业人士趋向于幼儿化，效果类似于在办公室里摆放吊床和滑梯。

根据Indeed.com的研究，他们网站的搜索请求显示，人们都会搜索与自己的技能匹配的职位，而不会匹配自己的价值。所以，除非一个头衔至少能够传递与职位有关的一些细节信息，否则只会对招聘活动产生负面影响。

难以置信

即便是传统的职位头衔也会令人困惑。截至2017年6月，包括Sky、Ovo Energy和美国运通等大企业在内的数千家公司，都在招聘启事中列出了"敏捷教练"（scrum master）这个职位——这其实是个软件开发职位，职责类似于项目经理。

然而，我参与的一项针对1,000名英国成年人进行的全国性调查显示，75%的英国成年人以为"敏捷教练"只是个虚构的职位，或者不知道它的真实含义。这项研究发现，一些较为流行的科技头衔不仅难以被外人理解，其本身的意义也确实"难以置信"。

事实上，多数参与这项研究的人都很难区分真实的科技行业职位头衔，与研究团队虚构的头衔——其中有些来自于电脑游戏的角色。

Image copyright Getty Images Image caption "敏捷教练"的招聘启事可能令求职者感到困惑，尤其是当他们是橄榄球谜的时候（图片来源：Getty Images）

《云大师》（Cloud Master）是世嘉（Sega）的一款Master System游戏，很多人认为它比"敏捷教练"、"增长黑客"（growth hacker）和"满堆栈开发者"（full stack developer）更像真实的职位——但实际上，后面三个都是真实的高薪职位。如果多数人都难以把传统的高技术职位与电脑游戏角色区分开来，表明这确实难以理解。

虽然把这种怪异头衔印在名片上很吸引眼球，但却会给招聘人员和整个行业带来问题。如果应聘者无法通过职位头衔了解工作内容，我们还能埋怨他们不感兴趣吗？

这对应聘者不利，也对整个行业不利。

"不熟悉情况"已经成为人们进入最热门行业，或者在其中得到晋升的关键障碍。鞋的颜色仍会成为你在金融行业的制约因素，而对那些坚持认为只有名牌大学的毕业生才能在科技行业如鱼得水的人来说，从编程学院毕业后就想进入这个行业是一件很可笑的事情。

令人费解的头衔体现了精英人士的矫揉造作。如果说热门行业应该减少些什么东西，那肯定非此莫属。

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