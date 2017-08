怎样把无聊时光变废为宝？

Image copyright Getty Images Image caption 在现代社会里,人们总是想方设法打发各种无聊时光。

"比苦难的地狱更可怕的是无聊的地狱。"法国小说家维克多·雨果(Victor Hugo)在1862年出版的《悲惨世界》里写道。

直到今天,这仍是至理名言。在现代社会里,人们总是想方设法打发各种无聊时光,有的拿起手机玩一局《愤怒的小鸟》,有的时不时刷一下社交媒体。

无聊总是让人感到不安,这并不出人意料。只要看看整个社会对忙碌的重视程度就知道了。越是富有的人,工作时间往往越长,而忙碌也已经成为身份的象征和声望的标志。

与之形成对比的是,无聊和空虚属于一事无成的懒汉。提到无聊,人们往往会想到精神迟钝、胸无大志。当今社会,人们经常把幸福感和积极性与生产力联系起来,在这样的环境中,无聊的人似乎没有幸福可言。

Image copyright Getty Images Image caption 手机、社交媒体和视频游戏等现代科技让我们可以轻易摆脱无聊状态。

心理学家马汀·王(Martin Wangh)认为无聊会"抑制幻想"。还有很多研究表明,存在"无聊倾向"的人缺乏外部刺激,而且极易在富有挑战的环境中感到挫败。

但我们可能误解了无聊。越来越多的研究显示,如果不让自己偶尔陷入无聊状态,或许会失去一些重要的东西。

引导你的空虚

很多一流的创意都是在空虚的时候构思出来的,例如上下班的路上,洗澡的时候,或者长途行走的途中。事实上,无聊的时候或许正是我们最有创造力的时候。

在宾夕法尼亚州立大学的一项研究中,心理学家凯伦·贾斯珀(Karen Gasper)和布里安娜·米多伍德(Brianna Middlewood)发现,感到无聊的参与者在创造力测试中的表现,好于那些感觉身心放松或兴高采烈的人。他们首先让志愿者观看视频片段来调动特定感受,然后测试他们构思单词的能力。研究人员发现,在被要求思考跟交通工具有关的单词时,多数人都会想到"汽车"。但如果感到无聊,就可能思维涣散,甚至给出"骆驼"这样的答案。

我们工作中最乏味的部分或许隐藏着出人意料的创造力。

在英国中央兰开夏大学(University of Central Lancashire)的心理学家桑迪·曼恩(Sandi Mann)和丽贝卡·卡德曼(Rebekah Cadman)的一系列实验中,参与者被要求抄写一本电话簿里的号码,然后思考一对塑料杯尽可能多的用途。与对照组相比,事先从事这些无聊工作的志愿者表现得更有创造力。在第二项研究中,曼恩和卡德曼又增加了第三组志愿者,让他们从事更加无聊的工作:阅读电话簿。这一次,最无聊的一组在思考一对塑料杯的用途时的表现超过了另外两组。

研究人员表示,处于无聊状态可以鼓励人们探索创造性的出路,因为你的大脑会发出信号,告诉你目前的状态有些懈怠,应该加把劲。当你总有看不完的邮件、刷不完的消息时,让思维随意漫步对于创造力至关重要,在各种科技产品不停分散我们精力的当下尤其如此。而且,只有在思维懈怠的时候,才能真正进入这种状态。

消除噪音

曼恩解释说,当我们白日做梦时,就会触及潜意识,不会因为要把东西整理的整整齐齐而受到限制。"我们的潜意识自由得多。"

Image copyright Getty Images Image caption 在空虚的时候,我们的大脑可以将完全不相干的想法拼凑起来,带来珍贵的灵光乍现。

她表示,想要提高创造性思维,关键是确保能有一些空闲时间放飞自己的思维。虽然多数人可能都有一些空虚时刻,但我们很可能用社交媒体和电子邮件将其"充实"起来。但曼恩建议专门腾出一段"白日梦"的时间,通过游泳这样的活动,让你的思维在不受电子产品干扰的情况下随意漫步。

事实上,已经有一些全球顶尖商业领袖开始这么做了——沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和比尔·盖茨(Bill Gates)都会安排一段时间静坐思考。

杰罗姆·辛格(Jerome Singer)对"积极的建设性的白日做梦"(positive constructive daydreaming)这种类型的走神展开过长达几十年的研究,他认为,故意让自己的思维像这样随意漫步可以使之重拾记忆,建立有意义的联系。当你感到无聊时,就会调动无意识的大脑,重拾早已失去的记忆,把各种想法关联起来。

《工作中的白日梦:唤醒你的创造力》(Daydreams at Work: Wake Up Your Creative Powers)一书的作者艾米·弗雷斯(Amy Fries)认为,正是因为能够全面获取我们的知识、记忆、经验和想象力,才让我们在最不抱希望的时候获得珍贵的灵光乍现。

"作为白日梦的典型特征,这种平静且略微超然的状态有助于'消除噪音',这样你就能找到答案或联系。"她说。

使用磁共振对大脑进行的扫描研究显示,与专心思考相比,当我们做白日梦的时候,大脑不同部分之间的联系会加强。

"人们就是通过这种方式将不相关的想法联系起来的,甚至可以设想并不真正存在于自身知识或经历之中的事情和感受。"弗雷斯说。

但为了更好地解决问题,弗雷斯建议做白日梦时不要过于关注个人想法,而应该更多地关注你希望克服的挑战。她认为,要做到这一点,最好的办法就是尝试通过认真思考并主动把问题植入到自己的脑子里,然后把它放在一边,相信当你"睡觉"时:它就会在你最不经意的时候重现在脑海里。

她还建议采取一些行动,让这种情况有机会发生。例如,走路就是一种激发白日梦的好办法——只要你别在走路的时候带着耳机就行。

无聊或许有助于提高生产力。路易斯维尔大学心理学助理教授安德里亚斯·艾尔皮多罗(Andreas Elpidorou)曾经花费好几年时间研究这一课题,他认为:"无聊可以帮助我们恢复一种观念:一个人的活动是有意义的。"他认为无聊扮演了"调节状态",有助于激励我们完成项目。

"如果没有无聊,人就会始终陷入不尽人意的状态,错过很多对情感、认知和社交有益的经历。"艾尔皮多罗说,"无聊既警告我们目前所做的事情并不是自己想做的,也促使我们更换目标和项目。"

对很多人来说,专门抽时间让我们自己感到无聊并非易事,甚至让人感觉过于放纵,但企业人力资源专家、咨询公司Bersin by Deloitte创始人约什·博欣(Josh Bersin)表示,"放松时间"应该是现代商业的核心部分。

Image copyright Getty Images Image caption 游泳是让自己的思维漫无目的随意漫游的好办法。

"美国约80%的股票市值都是由知识产权、专利、软件这些由人创造的东西驱动的。"博欣说,"而不是来自石油这种从地下开采出来的东西,也不是源自库存或实体资产,这表明几乎所有公司都在做人的生意。"

"由于人有革新的需求,如果你像对待机器一样对待人,试图尽可能压低他们的开销,那就得不到好结果。"

你为什么无聊?

无聊并不可怕,但我们或许也应该明白,并非所有的无聊都有用。虽然缺乏刺激可以提高我们的创造力和生产力,但慢性无聊也会在不知不觉中缩短你的生命。曼恩已经展示过一个现象:无聊会令人们渴望高脂、高糖的食物,借此寻求刺激。

"无聊或没有足够的刺激是一回事。"曼恩说。她补充道,感觉生活中的事情毫无意义反而更加危险。"你可能有很多事情可做,但却缺乏意义和目标:这表明你或许正在遭受慢性无聊的困扰。"

百无聊赖的感觉会对身心构成伤害。

以前,只有非常富有的人才能享受无聊这种奢侈的事情,空虚甚至被人当成财富和成功的象征。现代商业世界试图说服我们认可相反的逻辑——我们的计划必须排得满满当当,多数时间都必须有事可做。但数字经济此时此刻却在呼吁富有创造力且不拘一格的思想者。

所以,现在或许是拥抱无聊的时候了——不要害怕维克多·雨果所说的"地狱"。别忘了,这可能会为你带来期待已久的灵光乍现。

访问 BBC Capital 阅读 英文原文。