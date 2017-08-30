《大富翁》游戏初衷是想证明资本主义邪恶

Image copyright Getty Images Image caption 《大富翁》游戏已经传承了一代又一代。

"赶紧买地——过了这村就没这店了。"马克·吐温（Mark Twain）打趣道。只要秉承这个信条，你在《大富翁》（Monopoly）游戏里的表现肯定不会差。这款棋盘类游戏已经传承了一代又一代，教给儿童购买资产，兴建酒店，然后向不小心进入自己地盘的玩家收取高昂的租金。

然而，身为这款游戏鲜为人知的发明人，倘若伊利莎白·马吉（Elizabeth Magie）知道自己这款游戏的变异版本对当今世界产生了多么大的影响，她肯定会把自己送进监狱。为什么？因为它所推崇的价值观与马吉的初衷截然相反。

出生于1866年的马吉十分反对她那个时代的规范和政治。她直到40多岁都单身一人，始终非常独立，而且引以为豪，还通过公开做秀发表自己的观点。她甚至通过一则报纸广告，将自己作为"年轻美国女奴隶"进行拍卖。她对深感震惊的读者说，这么做的目的是突出强调女性在社会中的从属地位。"我们不是机器，"她说，"女孩也有思想、有心愿、有希望、有野心。"

Image copyright Getty Images Image caption 马吉希望借助自己的棋盘游戏挑战资本主义的产权制度。

除了对性别政治深感不满，马吉还决定挑战资本主义的产权制度——这一次不是通过公开做秀，而是借助一款游戏。马吉的灵感来自自己的父亲、反垄断政治家詹姆斯·马吉（James Magie）送给她的一本书。在那本亨利·乔治（Henry George）的经典著作《进步与贫困》（Progress and Poverty）（1879）中，她遇到了自己坚持毕生的信仰："平等使用土地的权利就像平等呼吸空气的权利一样明确——只要作为人而存在，便拥有这种权利。"

乔治19世纪70年代游历美洲时，目睹了贫困在财富增长过程中的顽固难除。他认为，贫困和进步这两股力量之所以被绑在一起，主要是不平等的土地所有权导致的。所以，他并没有像吐温那样鼓励人们购买土地，反而呼吁国家对土地征税。依据何在？因为土地的很多价值都并非源自本身的规划设计，而是仰仗地下的水源和矿藏等大自然的馈赠，或者周围的公用设施创造的价值：例如附近的公路和铁路、繁荣的经济、安全的社区、优秀的学校和医院。他认为，在使用由此获得的税收收入进行投资时，应该考虑所有人的利益。

马吉下决心要证明乔治这种观点的价值，因此在1904年发明了她所谓的《地主游戏》（Landlord's Game），还申请了专利。她在棋盘上开创性地使用了环形布局，上面填充了许多可供出售的街道和地标。但这款游戏最重要的创新之处在于她为其制定的两组规则。

在"繁荣"规则中，每当有玩家购买新的资产时，所有玩家都可以得分（这是为了反映乔治根据土地价值收税的政策），当钱最少的玩家资金翻倍时，所有人都会胜出。而在"垄断"规则中，玩家通过购买资产和收取租金的方式积累资金——凡是能让其他所有人破产的玩家便可成为唯一的赢家（听起来有点耳熟？）。

Image copyright Getty Images Image caption 《大富翁》之所以采用两套规则，目的是向玩家展示，不同的产权制度会造成不同的社会结果。

马吉表示，制定两套规则的目的是让玩家体验"当前这套土地掠夺系统所带来的常见结果"，从而理解不同的产权制度会造成不同的社会结果。"或许可以把它叫做《人生游戏》（The Game of Life）。"马吉强调说，"因为它包含了真实世界中的所有成功和失败元素，而游戏的目标也与人类的普遍追求相同，那就是积累财富。"

这款游戏很快在左翼知识分子中，在沃顿商学院、哈佛和哥伦比亚等大学校园里，以及贵格会（Quaker）成员之间风靡开来，他们中的一些人调整了规则，还在棋盘上使用了大西洋城的街道名称。在诸多贵格会玩家中，有一个名叫查尔斯·达罗（Charles Darrow）的失业人士把一个修改后的版本当做自己的发明卖给了“帕克兄弟”（Parker Brothers）。

当这款游戏的真正来源曝光后，“帕克兄弟”买断马吉的专利，但随后将这款棋盘游戏更名为《大富翁》（Monopoly），并且只为公众提供了一套规则：最终只有一个玩家胜出，其他人都将失败。更糟糕的是，他们还声称，该游戏的发明人是达罗，说他在20世纪30年代就构思出这款游戏，然后将其出售给“帕克兄弟”，并成为了百万富翁。这是一个杜撰的白手起家的故事，而具有讽刺意味的是，它恰恰体现了《大富翁》所崇尚的价值观：如果你想出人头地，那就要追逐财富，碾压对手。

所以，下次再有人邀请你一起玩《大富翁》时，可以考虑这种方案：当你们把各种道具摆放整齐后，还应该再附加一种地价税，让每个资产所有者收取房租时都需要缴纳相应的税金。税率应该定为多少？由此征收的税金应该如何分配？这些问题无疑会在玩家之间引发激烈的争论——但这恰恰是马吉一直以来所希望的。

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