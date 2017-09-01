办公室有哪些设计细节会影响创造力

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当班比·乔治（Bambi George）的公司从枯燥乏味的小办公室搬到宽敞明亮的大办公楼之后，她别提有多高兴了。

这家名叫Valorem的科技公司位于密苏里州堪萨斯城，他们之前的总部很少看得到自然光，四周的墙面都是青灰色的。新的大楼则截然不同。墙壁都刷成了鲜艳的绿色、黄色和蓝色，多数地方都能看到自然光。

乔治还认为，在这里工作不仅心情舒畅， 而且有利于提升创造力和生产力。"不光是因为办公室，还因为我们的员工都拥有各种各样疯狂而有创意的想法。"身为该公司高级运营副总裁的她说道。

乍一看，单纯搬进一个新的办公室就能为Valorem的员工带来创造力，似乎有些言过其实。但实际上确实如此。越来越多的研究表明，光线、墙壁颜色，甚至天花板的高度，都会影响我们的思维方式。虽然开放式办公室可以让企业用更少的空间容纳更多人，从而降低成本，但这种模式却会破坏我们的创造力。

"办公室原本在设计时秉承的都是制造业的思维，但我们目前从事的多数都是看重创新和创造力的知识型工作。"国际设计公司HOK办公室设计总监凯易·萨金特（Kay Sargent）说，"人们需要有安全感和舒适感，才能自由自在地展开创新和创造。"萨金特表示，如果这些需求得不到满足，创造力就会受损。

设计考究的办公室往往可以让员工更好地思考，但身在其中的他们通常不会意识到这一点。但有的人现在正在主动通过科学方法来解放员工的思维。

绿色

环境设计心理学家萨利·奥古斯汀（Sally Augustin）表示，想要激发创造力，最简单的方法之一就是给办公室的外墙刷上合适的颜色。她在伊利诺伊成立的公司Design and Science就专门帮助企业将这项研究融合到他们的办公室里。

Image copyright Alamy Image caption 像伦敦特许皇家测量师学会（Royal Institution of Chartered Surveyors）这样用绿色来装饰办公室，或许有助于提升创造性思维（图片来源：Alamy）

虽然个人偏好也会起到一定效果，但绿色与创造力直接相关。包括蓝色和黄色在内的其他亮色也能提升创造力。

奥古斯汀表示，之所以出现这种效果，或许源自两个原因。首先，绿色和蓝色等较为平静的色彩不像红色等较为饱满的颜色那么刺激。所以它们对我们注意力的分散度相对较低。她表示，绿色还能让我们想到大自然，这同样有助于放松。

如果说应该规避哪种颜色的话，那非红色莫属。虽然它能激发我们的能量，但却跟分析能力的退化和较为激进的感受有关。

情绪光线

奥古斯汀表示，光线对于激发创造力同样至关重要。均衡的光线对于保持工作场所的恰当情绪至关重要。太暗会令员工感觉倦怠，太亮又会引人焦虑。专家认为，办公室的理想光照应该在500勒克斯左右——这是一个照明单位，具体效果类似于晴天日出时的亮度。

然而，奥古斯汀表示，最好的照明还是自然光。自然光可以改善我们的情绪和睡眠，还能提高生产力。但要最好地利用自然光，还需要采取更多措施。

Image copyright Getty Images Image caption 开放式办公室里经常使用的荧光带会令人感觉昏暗而不快（图片来源：Getty Images）

"如果你需要接触阳光，但却盯着砖墙，那就没有效果。"萨金特警告说，"这些事情都要结合起来——你想要光，但也想看见绿意盎然的草木、水和树林。这些东西几乎对所有人都会产生积极影响。"

奥古斯汀表示，具体到人工照明，必须注意色温和色彩。在协作性更强的办公室里面，我们思考问题时需要保持创造力，这种时候暖色比较理想。如果需要集中精力，或者保持分析性思维，偏蓝的色彩更加合适。

康奈尔大学的另外一项研究表明，使用自下而上的聚焦式间接照明，对办公室员工的舒适度和生产力产生的影响，大于多数开放式办公室使用的自上而下的宽型筒灯。

头顶空间

最令人意外的或许是，头顶的空间也会影响你的思维方式。2007年的一项研究就瞄准了天花板高度对人类思维方式产生的影响。结果发现，天花板越高，员工的创造性思维就越强，而较低的天花板有助于帮助人们完成更多的手头工作。

"天花板高度会给我们带来不同的概念和想法。"该研究的作者琼·迈尔斯-莱维（Joan Meyers-Levy）说，"这些概念会影响我们实际处理信息的方式。"

"如果天花板很高，就会激发自由的思维，让人无拘无束地思考。"她说，"如果天花板较低，就会激活收缩和局限的概念。"

Image copyright Alamy Image caption 人们之所以喜欢在大型公共图书馆里工作，可能是有原因的——较高的天花板有助于激发创造性思维（图片来源：Alamy）

这并不是新的研究领域。该研究指出，爱德华·霍尔（Edward Hall）1966年将这种理论应用在礼拜之中。他指出，"小教堂面积很小，空间有限，所以很有可能传递受到限制的理念，而令人敬畏的大教堂则会让人想起宇宙的自由和开放。"

勇于实践

把这些隐秘的设计元素都集合到一起，就可以在办公室里营造多样化的空间。萨金特表示，如果员工有需要，完全可以找到隐私空间，但他们也可以找到有利于开展创造性或分析性思维的地方。

例如，一家公司或许可以设计一间天花板较高的房间，让员工在里面从事创造性工作，其他办公室的天花板较矮，好让员工尽快完成手头任务。

Valorem的确为不同类型的任务设计了不同的房间。虽然他们没有设计不同高度的天花板，但有些房间是为协作型任务设计的，还有的则是为专注型任务设计的。乔治表示，有的房间通过不同的墙面颜色来调动不同的情绪。

当然，办公室并非唯一影响创造力的因素——我们的同事、老板和工作热情也都与此有关。但周围的环境的确可以提升创造力。萨金特表示，对于那些仍在沉闷的空间里工作的人来说，在隔间里增加一盆绿色植物，或者在桌子上摆一张彩色的照片，都有助于提升创造力。

"关键是创造多样化的空间。"萨金特说，"我们希望周围的环境能够最大限度地提高成功概率。"

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