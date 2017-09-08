怎样才能重新热爱自己的工作？

Image copyright Getty Images Image caption 很多人都感觉自己的价值被低估，认为自己平时干了太多毫无意义的项目，很少做我们真正喜欢的事情。

你是否不喜欢，甚至讨厌你曾经热爱的工作？单纯从统计数据来看，的确有可能。

从工厂工人到医生，再到飞行员，来自各行各业的受访者约有三分之二表示在工作中缺乏积极性，而且存在极大的不满。主要原因是什么？很多人都感觉自己的价值被低估，认为自己平时干了太多毫无意义的项目，很少做我们真正喜欢的事情。

但也有好消息。只要愿意主动做出一些调整，就能改变现状，甚至扭转失望和幻灭之情。只要认真采取一些步骤，进行一些自我剖析，或者与老板展开强硬的对话，便可把你鄙视的工作变成你热爱的工作，至少是可以忍受的工作。

如何恢复

如果你已经开始讨厌自己的工作，首先需要知道这不是你的错——至少不全是你的错。美国心理学家、咨询师兼作家保罗·怀特（Paul White）博士认为，部分问题出在社会已经对某些工作应该是什么样子形成了固定观念。

"人们刚开始工作时以为自己能够拯救世界，可以充分发挥自己所有的创造性思维来解决问题。"怀特说，"但实际上，只有很少的职业需要解决宏观问题，也很少有什么工作能用到创造性思维，入门级岗位尤其如此。"

怀特说，扭转局势的第一步是自我管理。想一想，你的预期是否过高（至少以目前的职位来看），然后降低自己对这项工作的预期。

领导力教练兼《Overworked and Overwhelmed: The Mindfulness Alternative》一书的作者斯科特·艾尔滨（Scott Elbin）认为，接下来要分析你为什么不喜欢工作。想想你当初为什么从事这项工作，回想自己最初看重它的哪个方面。

这应该可以帮助你找到解决问题的切入点。艾尔滨表示，之后就可以设计一些"可行的步骤"来改变自己的职业。"不要奢望在一夜之间把你对待自己职业的态度从憎恨变成热爱。"他说，"先设想20%到30%的满意度，然后逐渐改善。"

冒险一试

旧金山新员工培训软件开发商Rallyware首席执行官乔治·艾尔方德（George Elfond）认为，如果能从小事入手，这个目标其实不难实现。

Image copyright Getty Images Image caption 如果条件允许，在办公室之外的其他地方工作可以帮你迈出一小步，让你更加享受自己的工作。

"一些小细节反而会对你的幸福感产生很大影响。"来自爱尔兰的艾尔方德说。在办公桌上放一些更好的零食，下午出去喝杯咖啡，或者到办公室之外的地方工作——类似于这样的简单事情很快就能积少成多，给你带来连续不断的快乐时光。

小问题解决完了，就轮到大问题了。你已经开始讨厌自己的工作，所以艾尔方德建议在解决问题时可以冒一冒险。

"可以做个试验。"艾尔方德说，"如果你已经很讨厌自己正在从事的工作，那会失去什么？"

这或许表明你应该努力摆脱自己不喜欢的老板。或许应该要求暂时调往其他部门，或者主动从事要向其他人汇报的任务。你的老板或许会生气，但艾尔方德认为，如果双方的关系已经不好，也就没有太大风险了。

如果你的工作已经变得了无生趣、例行公事，那就把精力放在你能控制的事情上。有没有什么可以避开不做，或交给他人去做的任务？例如，对医生来说，或许应该投入更多的时间精力跟病人相处，少承担一些可以让同事分担的行政任务。

爱丁堡大学人力资源管理讲师托马斯·卡尔瓦德（Thomas Calvard）说，简而言之，就是要跟老板和同事合作，然后尽力改变自己的工作内容。

Image copyright Getty Images Image caption 把自己不想从事的任务分包出去也很有帮助——例如，医生可以把行政任务交给别人，这样就能在病人身上多花些时间。

卡尔瓦德认为，应该主动向老板提出这些变化。你的上司很有可能并不知道你对自己的某些工作并不满意，而且你或许可以因此在日常工作中获得更大的灵活性。

"我们讨论的是让人们找回自己当初热爱工作的理由，这或许需要重新定义他们的工作内容和工作方式。"卡尔瓦德说。

每天都是最好的

对于加拿大Saba Software全球商业咨询实践负责人阿尼塔·波尼斯（Anita Bowness）来说，如果一个人已经开始讨厌自己的工作，可以通过简单的方法来恢复他们的热情。

"想想你工作中最美好的日子和最快乐的时光。"波尼斯说，"然后思考如何将这种感觉复制到每一天。"

Image copyright Getty Images Image caption 好老板应该可以帮助你在工作中获得积极而快乐的感受。

波尼斯为之前的雇主效力时就曾碰到过这种情况，她当时对自己每天所做的工作完全没有兴趣。她成了"职能不符"的受害者——她的背景与人力资源关系更近，但却被分配去从事与IT相关的任务。

她的老板有一天找她谈心，问她为什么那么不敬业。那时候，波尼斯才意识到自己不得不做出改变。波尼斯随后询问老板，能否调整她的工作，使之可以集中更多精力从事自己喜欢的事情。她的老板最终给她分配了新的岗位，她也从中得到了更多收获。

现在，波尼斯自己也成了老板，所以会要求自己手下的员工对自己的工作展开同样的分析，思考工作中最美好的日子。

"很多人都对自己的工作不满意。"波尼斯说，"但未必非要如此。你可以找到一种方法来重新获得满足感。"

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