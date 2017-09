打破人们对千禧一代的错误成见

Image copyright Getty Images

在谷歌的搜索框里输入"千禧一代是"(millennials are),你就会发现"懒惰"赫然出现在自动完成选项的前三名。

人们普遍认为,在20世纪80年代初和90年代末之间出生的这代人很容易感到无聊,他们希望得到即时满足,而且总是在不同的临时工作之间跳来跳去,不会待在一家公司工作。换句话说,他们并不是理想的员工。

但今年对英美两国展开的全面调查却给出了截然相反的结论。结果显示,千禧一代与处在同一年龄段的老一辈一样懂得奉献,甚至有过之而无不及。然而,他们并没有因为这种忠诚而获得奖励。

英国智库 Resolution Foundation 今年2月发布报告称,每25个英国千禧一代中,只有1人在25岁左右每年换一次工作。

Image copyright Alamy Image caption 你可以说他们都在用Snapchat或Instagram,但他们可能也在寻找一份稳定的工作(图片来源:Alamy)

上一代人,也就是"X世代"在同一年龄段时跳槽的概率比"Y世代"高出一倍——从财务上讲,这对他们是好事。每换一次工作往往能涨薪约15%,而且还能给员工带来学习新技能的机会,同时判断哪种类型的雇主更适合自己。

与此同时,根据Resolution Foundation的报告,那些始终待在一家公司的人长期的薪酬涨幅几乎等于零。

趋势很明显,这不仅限于英国,还包括其他地方。

今年4月,位于华盛顿特区的无党派"事实库"(fact tank)皮尤研究中心(Pew Research Center),利用美国劳工部的数据发布了类似的研究结果。该报告发现,18至35岁的美国劳动者与X一代的前辈年轻的时候忠于一家公司的概率相同。而在拥有大学学位的人中,千禧一代为雇主效力的时间甚至高于同一年龄段的X一代。

"经济证据很明显。"Resolution Foundation高级政策分析师劳拉·加德纳(Laura Gardiner)说,她参与撰写了关于英国千禧一代职业流动性降低的报告。"与年龄较大的人相比,年轻人总爱换工作,但流动率的确降低了——虽然所有人都降低了,但年轻人降低的速度尤其快。"

她补充道,年轻人换工作的频率更低"是一项决定性因素,正因如此,才出现了年轻人不如15年前处在相同年纪的上一代人赚钱多的情况。在我们的记忆中,这种情况还是第一次出现。"

Image copyright Getty Images Image caption 这一代人在金融危机期间逐步踏入职场,不得不应对此后的各种影响(图片来源:Getty Images)

时过境迁

这两份报告都没有针对年轻人的职业流动性为什么降低给出确切回答。皮尤高级研究员理查德·弗雷(Richard Fry)在皮尤事实库博客上发表了数据总结文章,他写道,这可能是"因为通过跳槽获得更好工作的机会很匮乏"。

与此同时,加德纳指出,在金融危机期间步入职场的年轻人可能不太愿意冒险。另外,零时合同和代理工作相继崛起,而且英国正在"从制造经济转向服务经济"。她表示,这一切"或许都降低了人们的信心或议价能力"。

德勤每年都会针对千禧一代的态度发布研究报告,该公司的研究人员认为,发达国家最近的政治和社会不稳定也导致年轻人对安全的渴望在过去短短12个月内变得更加显著。

这份2017年针对世界各地的8,000名千禧一代进行的调查显示,发达国家的千禧一代现在不太愿意在2年内离职,而在现有岗位上效力5年或更长时间的意愿比一年前有所增加。"我们的数据表明,这些不确定的时间或许正在推动千禧一代追求更强的稳定性。"该报告写道。

在这样的背景下——能够定期加薪的长期工作减少,由于经历过全球金融危机导致焦虑感上升,对未来的担忧增多——千禧一代也在步入买房、结婚、生子的年龄。

皮尤研究中心的格雷琴·利文斯顿(Gretchen Livingston)表示,2015年,每10个美国新生儿中,有8个多是千禧一代的女士生下的,这就难怪这个群体那么关注财务稳定性了。

Image copyright Getty Images Image caption 零时合同也给劳动者带来了不确定性,在这种合同框架下,雇主没有义务确保员工每周的最低工作时长(图片来源:Getty Images)

渴望和成见

关于千禧一代的成见表明,他们对老套的成功标志并不感兴趣。但谈到对基础要素——住房、退休储蓄、体面的职业、组建家庭——的基本欲望,"每一代人之间的差异微乎其微。"加德纳说。

圣迭戈创造性领导力中心(Center for Creative Leadership)高级研究员、《千禧一代想从工作中得到什么》(What Millennials Want from Work)一书的作者珍妮弗•迪尔(Jennifer Deal)也认同这种说法。"我不认为每一代人之间的价值观有什么不同。"她说,"他们只是使用了不同方式来表达自己的价值观,但他们渴望的生活与工作方式却非常相似。"

Image copyright Alamy Image caption 很多因素都使得人们可以在咖啡厅里无拘无束地从事自由职业——但德勤2017年的《千禧一代调查》发现,多数人都更愿意从事全职工作,希望获得职业安全感(图片来源:Alamy)

随着房价上涨,加之很多国家的大学教育越来越贵,这些目标已经超出了很多千禧一代的能力范围。这或许也是另外一个造成这代人渴望始终效力于一个雇主的原因。

根据德勤2017年的《千禧一代调查》,在成熟经济体中,每10个千禧一代里就有7人渴望全职工作,而非自由职业,主要原因是他们渴望"职业稳定"和"固定收入"。

"自从20世纪70年代以来,年轻人的观点已经改变。"迪尔说,"世界也已经改变。"但关于年轻人缺乏承诺的痛惜之声"是对年轻人的典型成见。当X一代初入职场时,我们也对他们怀有相同的成见。"

证据表明,真正让千禧一代退缩的,或许是他们周围那前所未有的环境,而不是他们的工作态度。

访问 BBC Capital 阅读 英文原文。