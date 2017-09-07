缺乏睡眠：席卷全球的流行病

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"20世纪40年代，人们平均每晚睡眠略高于8小时。到了现在，我们每晚大约睡6.7、6.8个小时。"加州大学伯克利分校（University of California, Berkeley）神经系统科学和心理学教授麦特·沃尔克（Matt Walker）说。

"所以，短短70年时，我们的睡眠就大幅萎缩，我们目前的睡眠大约缩短了20%。"

对成年人来说，现代社会充满了各种剥夺睡眠的东西。咖啡因能让我们保持清醒，酒精则能割裂我们的睡眠，让我们少做梦。沃尔克表示，虽然我们已经利用更好的床垫和无烟房间等各种各样的东西改善了睡眠环境，但这种受到人为控制的环境或许也创造了新的问题。

"令人意外的是，中央供暖和中央空调便是其中之一。当太阳落山后，气温大幅下降；太阳升起后，气温又开始回升。我们的身体对这种美妙的热间歇早有预期。这种自然的温度变化可以告诉我们什么时候该睡觉，从而帮助我们入眠，但我们所做的一切却让自己脱离了这种自然规律。"

Image copyright Alamy Image caption 沃尔克说，酒精、咖啡甚至空调都会影响我们的睡眠方式（图片来源：Alamy）

此外还有科技。除了人造光源之外，还有各种各样的LED屏幕也都能发出强烈的蓝光。

"糟糕的是，蓝光会在夜间阻止一种名叫褪黑素的激素释放。到了该睡觉的时候，褪黑素就会发出信号。"

"科技还会引发睡眠拖延。到了午夜，我们可能会想，应该发送最后一封电子邮件，然后再刷一次Facebook。"

除此之外，还要受到现代早起运动的影响——各种经济和社会压力迫使我们多工作、少睡觉，而且要向唐纳德·特朗普（Donald Trump）、巴拉克·奥巴马（Barack Obama）和玛格丽特·撒切尔（Margaret Thatcher）这样的世界著名领导人学习，他们号称每晚只睡5小时，甚至更短的时间。

但我们是否应该多学学乔治·W·布什（George W. Bush）。据说他每天晚上9点左右睡觉，每晚能睡9个小时。

"根据目前的大约1万篇论文，如果四舍五入成整数，并以百分比来表示，能够每天只睡6个小时甚至更少的时间而不遭受任何损伤的人数是零。"

沃克尔教授表示，只要睡眠少于7个小时，我们就会出现健康问题。

"阿尔茨海默病、癌症、肥胖症、糖尿病、焦虑、抑郁、自杀，所有这些发达国家的重大致死疾病都与睡眠不足存在很强的直接因果关系。"

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