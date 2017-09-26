“生理假”真的有用吗？

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有一天，当贝克斯·拜克斯特（Bex Baxter）走进办公室后，发现自己公司的接待员在前台上弯腰弓背，"面色苍白、满脸痛苦地"为客户服务。这令她十分震惊。

"我立刻过去让她下班休息。"当时在该公司担任总监的拜克斯特说，"她很尴尬，把我拉到一边说：'我只是来例假了，我能挺得住。'"

当时，拜克斯特在布里斯托的这家名叫Coexist的公司工作，公司的业务是在英格兰西南部创建社区空间，在那之前，拜克斯特根本没有考虑过公司是否制定了"例假政策"。

但她表示，她当时想到的是基本人权——这样一个常规的生理过程绝不应令人感到羞愧。

"月经假"指的是允许女性在痛经难忍时休假一两天的政策，这种措施已经在很多国家出现，但却被广泛批评为适得其反，而且往往会加强女性员工遭到的负面成见。

Image copyright Getty Images Image caption 世界各地有很多职场人士都会定期经历难以忍受的疼痛，但由于感到羞耻，导致这些问题迟迟得不到解决（图片来源：Getty Images）

在一些亚洲国家或地区，包括日本、印度尼西亚、台湾、韩国和中国大陆的某些省份，女性都可以在例假期间在家休息。但却很少有人真的请假，很多人都担心因此遭到性别歧视，或者表现出自己的软弱。

当意大利议会考虑在全国范围内推行月经假时，很多人都担心，从立法层面确立每月3天的带薪假期可能导致很多雇主从一开始就不愿聘用女员工。

禁忌话题

关于生理期的耻辱感—— 有人认为月经肮脏、可耻、丢脸——会导致女孩和妇女远离学校和职场。例如，如果没有卫生用品，女性可能就必须在例假期间待在家里，而服装工人还有可能因为没到休息时间就起身去更换卫生巾而丢掉工作——如果真的有地方让她处理自己的月经的话。

虽然在办公室里上厕所比较方便，时间安排也较为灵活，但在这种环境中工作的女性也会不遗余力隐瞒例假： 如果被别人知道自己处于经期，会对女性的公众形象产生何种影响？目前对此展开的研究还比较少。但2002年的一项调查发现，人们认为在手袋里放卫生棉条的女性能力较差，不太招人喜欢，身体上也令人厌恶。

Image copyright Getty Images Image caption 2002年的一项实验研究了人们对女性从手袋里掉出卫生棉条的反应。结果发现，与掉出发夹的女士相比，掉出卫生棉条的女性比较不受到喜欢（图片来源：Getty Images）

但女性目前约占全球劳动力总量的40%，有多达20%的女性在月经期间有过严重痉挛——这在医学上被称作痛经，它足以扰乱你的日常生活。对于这些女性来说，月经假或许是一种解脱，但如果因此而阻碍她们的职业发展，那就另当别论了。既然如此，如何才能让这种假期真正发挥作用？

"应该针对企业和公司就女性月经展开再教育，重塑它的目标，让女性不再因为自己是女性而感到任何耻辱。"拜克斯特说，她已经离开Coexist，但依然在月经政策方面担任该公司的顾问。

如果公开对话能够打破禁忌，月经假至少可以为人们提供一种沟通渠道。当前面临的挑战是如何找到一种部署方式，避免对职场女性构成不利影响。

实际应用

企业采取什么措施取决于它的规模和结构，但的确存在一些关键要素。澳大利亚墨尔本的莫纳什商学院博士候选人、职场月经和更年期顾问劳拉·欧文（Lara Owen）表示，语言就是这样一项关键要素。

欧文说，月经假这个词会给人带来负担，那些从来没有经历过严重痛经的人可能会得出毫无依据的假设；例如，"那个女人因为不太严重的问题得到了一天假期。" 相比于"月经假"，她更喜欢使用能在办公室里为处于经期的女员工提供帮助的词，而不是简单地让她们请假回家。

Image copyright Lara Owen Image caption 劳拉·欧文表示，月经假这个词会给人带来负担，让人们得出毫无根据的假设（图片来源：Lara Owen）

专门研究职场歧视问题的德克萨斯州莱斯大学心理学副教授艾登·金（Eden King）也认为，针对女性制定专门的政策会适得其反。她表示，完全取消性别因素反而有可能让深受痛经之苦的女员工享受到她们所需的假期。

"在你的组织内为所有员工提供灵活的请假制度，这样一来，无论什么原因，人们都可以在生病时请假。"她说，"这可以让所有人都享受同样的待遇，而如果给某个群体以特殊照顾，让人感觉他们似乎是弱势群体，那就有可能适得其反，还会引发老套的性别成见。"

然而，如果"月经假"的一部分目的是为了打破禁忌，又为什么要回避"月经"这个词呢？欧文指出，月经并不是疾病。相反，有规律的生理周期通常表明人的身体非常健康。她说，尽管灵活性至关重要，但企业完全可以把月经作为可以接受的个人请假理由。

Image copyright Getty Images Image caption 多达20%的女性在月经期间经历过严重痉挛——也就是痛经（图片来源：Getty Images）

"大胆而骄傲地命名这个问题，不要有什么难为情，这样才能解决污名化的问题。这需要很长时间。"WaterAid America政策和主张主管丽莎·斯凯切曼（Lisa Schechtman）说。但她补充道，女性必须参与其中。

"不能让男性为女性制定这些政策。在设计、部署和监督与月经有关的项目时，必须让受此影响的人参与其中。"

拜克斯特计划一一落实这些理念：向员工征求反馈后，她正在帮助Coexit制定一项政策，承认那些直接面向客户的员工或许与后勤部门的女性有着不同需求。

下个月，Coexist将会宣布新的月经政策。拜克斯特表示，女员工可以获得一定的灵活性，将经期与自己的工作规划结合起来。

拜克斯特希望通过与欧文的密切合作把月经塑造成一个正面词汇——"一个达到最佳健康和活力状态的工具。"她说。

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