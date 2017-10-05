想致富？不能复制比尔·盖茨模式

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比尔·盖茨（Bill Gates）比你想象得幸运得多。他或许很有才能，毕竟，他从一个大学辍学生一路坐上了世界首富的宝座。但这种极端案例的主要意义或许在于，它证明了不受盖茨控制的环境所发挥的重要作用，而不是他的能力和毅力如何造就他的成功。

我们往往认为，实现卓越成就的人拥有最好的能力和才华。但这种看法其实并不完全正确。卓越的成就往往来自卓越的环境。成功人士通常都是最幸运的人，他们得益于在正确的时间出现在正确的地方。他们就是我们所说的"极端个例"，他们的成就游离于其他所有人身处的体系之外。

很多人认为，盖茨和像他一样取得巨大成功的人都值得关注，因为我们可以从他们身上学到很多成功秘诀。但如果你认为这些人生赢家之所以有如此成就，完全是凭借自身的能力，那可能就会失望而归。即便你能模仿盖茨的一切，也无法复制他当初的好运。

Image copyright Getty Images Image caption 光是练习1万个小时而没有适当的反馈，不太可能让一个随便找来的孩子成为全国乒乓球冠军（图片来源：Getty Images）

例如，由于盖茨出身上流社会，上过私立学校，因此得以掌握编程技术。要知道，当时只有不到0.01%的人使用过电脑。他的母亲与IBM董事长之间的私交也让他得以从这家当时领先的PC公司那里获得了合同，而这对他后来建立自己的软件帝国至关重要。

这件事情之所以重要，是因为多数使用IBM电脑的用户都要被迫学习如何使用配套的微软软件。这就形成了一种对微软有利的惰性。这些用户下一次选择软件时可能还会选微软，未必是因为微软的产品最好，而是因为多数人都很忙，没有时间学习其他软件。

微软的成功和市场份额或许比其他公司高出好几个数量级，但这种差异最初得益于盖茨早期的运气，后来在强者更强的良性循环下得以加强。当然，盖茨的天赋和努力也在微软的巨大成功中发挥了重要作用。但这还不足以形成这样的极端个例。与环境相比，天赋和努力或许就显得没那么重要了。甚至可以说，如果缺乏有利的环境，他就无法取得这么大的成功。

神奇数字？

有人或许认为，很多成功人士仍然通过自身的努力和超人的毅力掌握了卓越的技能，所以不应该因此降低对他们的赞扬。有人甚至认为存在一个实现卓越的神奇数字，例如10年或10,000小时定律。很多专业人士和专家都是通过坚持不懈的反复练习才掌握了卓越的技能。事实上，很多人都强调，盖茨青少年时期在计算机编程上花费的10,000小时是他取得成功的原因之一。

但针对专家进行的详细案例研究往往表明，某些不受这些成功人士控制的环境因素也发挥了重要作用。例如，有三位全国乒乓球冠军都来自英格兰一座小镇郊外的同一条街道。

这并非巧合，也不是因为他们一心一意地练习乒乓球。真正的原因在于，著名乒乓球教练彼得·查特斯（Peter Charters）退休后恰好住在那里。与这位退休教练住在同一条街上的很多孩子都因为他而喜欢上这项运动。而其中三个孩子在遵循了"10,000小时定律"后，实现了卓越的成就，获得了全国冠军。

Image copyright Alamy Image caption 无论是编程还是乒乓球，光是花费10,000小时无法确保你取得成功（图片来源：Alamy）

当然，个人的才华和努力对实现卓越成就至关重要。但如果没有早期的幸运（一流而可靠的教练和支持自己的家人），单纯在没有适当指导的情况下练习10,000小时，不太可能让一个随便找来的孩子成为全国冠军。

试想，如果有一个孩子在乒乓球运动上天赋秉异，但却运气不好，没有碰到有能力的教练，或者在一个不重视体育的国家里生活，他或许就永远没有机会发挥自己的潜力。这表明，某个成功人士的成就越是卓越，我们就越难以从他身上学到重要而实用的经验。

如果是普通成就，我们对成功的直觉反而很有可能是正确的。在从差变好的过程中，"越努力越幸运"或"机会总是留给有准备的人"这些传统智慧都很有意义。但从优秀走向卓越却并非如此。

在正确的时间（早期的运气）处在正确的地点（你成功时所处的背景能让早期的结果产生持续的影响）都是至关重要的因素，甚至会超越你本身的价值。明白了这个道理之后，我们就不应该模仿那些人生赢家，期待着自己也能取得类似的成功。但成功人士的确可以考虑效仿盖茨（他成为了慈善家）或沃伦·巴菲特（Warren Buffett）（他认为越是富有的美国人就越应该多缴税）的做法，利用自己的财富和成就做一些有益的事情。如果一个成功人士感激自己的好运，而且没有把这一切都据为己有，那就理应得到我们更多的尊重。

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