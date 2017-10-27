穿着运动休闲服上班的时代来了吗？

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"他们都穿着运动鞋和一身黑衣服。"伦敦职场教练伊芙琳·考特（Evelyn Cotter）说。她描述着最近参加的一场公开演讲活动，与会的那些满怀抱负的年轻专业人士都穿着风格统一的服装。

"所有人是下班后直接过来的。他们都穿着黑色牛仔裤和时尚运动鞋，但这确实感觉是很符合职业人士的服装。"考特说，"他们特意选择了这种风格，而不仅仅是在院子里逗狗玩的时候才穿这些衣服。"

Image copyright Aella Image caption "运动休闲服"指的是并非专为参加运动而设计的运动服和运动鞋，该行业在2008至2015年间增长42%（图片来源：Aella）

"运动休闲服"指的是并非专为参加运动而设计的运动服和运动鞋，该行业在2008至2015年间实现了42%的惊人增长。最近，它的影响力开始向办公室渗透，职员们的服装变得越来越休闲，越来越重视舒适性。国际组织人力资源管理学会（The Society for Human Resource Management）追踪了允许雇员每天穿休闲服上班的雇主数量，结果发现，这一比例从2014年的32%增长到2016年的44%。

进入职业装序列的不只是运动鞋。有的西裤也设计了松紧腰带，为的是模糊运动裤与时尚长裤之间的界限。甚至有一些表面看来很传统的衬衣和夹克，实际上也采用了通常只能在徒步或健身服饰中见到的高科技面料。

"预期改变"

英国设计师乔娜·赛克斯（Joanna Sykes）曾经围绕这一主题设计过一组全新的服装，她将那种样式称作"运动正装"，包括可以跟夹克搭配的时尚运动裤，以及配有拉链的白色府绸衬衫。

"我不觉得运动休闲是一种潮流，"赛克斯说，"我认为这是生活方式的一种永久性变化。远程工作的人越来越多，而人们对女性职业装的预期也已经改变。人们希望穿着更加舒服，但又不失时尚。"

Image copyright Sykes London Image caption 乔娜·赛克斯将她的设计称作"运动正装"——其中包括可以跟夹克搭配的时尚运动裤，以及配有拉链的府绸衬衫（图片来源：Sykes London）

赛克斯表示，职业装的功能性和多样性需要提高，这样"你就可以用很多不同的方式设计一件东西，把它从行李箱里拿出来的时候也不会满是褶皱。"她表示，她设计的最受欢迎的系列就是奢侈品运动服。

"性能职业装"

当然，并非所有人都可以穿运动服上班，而考特也建议她的客户在决定究竟应该穿多么正式的服装时，参考一下他们自己的客户和老板日常的穿着。

哈佛大学研究人员发现，故意对抗传统的人会给人留下有能力、有权势的印象——他们称之为"红运动鞋效应"——但考特建议，"如果穿着打扮不是你的强项，那就应该谨慎求稳。"

Image copyright Ministry of Supply Image caption Ministry of Supply经常使用3D打印技术，他们出售的职业装号称隐藏着很多性能品质（图片来源：Ministry of Supply）

就连传统西装也会因为运动服技术而得到改进。最初为运动员和探险家甚至极限运动设计的面料，现在都被用来制作防皱、透气、吸汗和具备温度调节功能的职业装。

马萨诸塞州波士顿的Ministry of Supply公司出售的服装号称具备以上所有功能。一群麻省理工学院的研究生2012年在Kickstarter上成功众筹后创办了这家公司，他们2016年卖出的产品超过7.5万件，今年已经超过这一数字。

Image copyright Ministry of Supply Image caption Ministry of Supply首席执行官吉汗·阿玛阿希里瓦德纳穿着该公司的服装跑了半程马拉松，以此展示它的性能（图片来源：Ministry of Supply/Timothy Anaya）

"我们认为，运动服和运动休闲服是进入我们所谓的'高性能职业装'的大门。"运营副总裁布莱恩·肯尼迪（Brian Kennedy）说。他表示，正装历来都是"维护难、性能差。"他还补充道："我们的目标是扭转这种趋势。"该公司首席执行官吉汗·阿玛阿希里瓦德纳（Gihan Amarasiriwardena）甚至穿着他们开发的一套西装跑了半程马拉松，以此展示它的性能。

着装风格

英国品牌Cottweiler也将男士运动服与剪裁和时尚融为一体。这家公司以运动服为灵感来开发高度概念化的时装，而它幕后的设计师本·科特雷尔（Ben Cottrell）和马修·丹迪（Matthew Dainty）认为，这一趋势的推动力来自快节奏的现代生活。

"从健身到工作再到夜店，人们需要一天到晚快速适应各种各样的环境。"他们在联合撰写的电子邮件中写道，"所以，理应弱化职业装的正式性。面料技术的进步在这次转变中扮演了重要角色。"

Image copyright Cottweiler Image caption 英国品牌Cottweiler已经与锐步进行合作，他们将男士运动服与剪裁和时尚融为一体（图片来源：Cottweiler）

今年秋天，该品牌将与锐步合作开发一系列服装。这家体育用品巨头在宣布该项目时说，他们把"锐步的科技和文化遗产与Cottweiler的独特愿景"融合到一起。

"运动服的重要性和影响力都在增加，因为它反映了我们的生活方式。"这两家公司还补充道，"运动服的面料和剪裁所提供的功能性和舒适度使之可以很好地适应快节奏的生活。"

"人们越来越明白自己日常真正需要哪些服装特性，例如通勤时需要透气，或者具备防水功能。我们的方法就是把运动服变成正装。"

在女装领域，还有一个名叫Aella的品牌也在销售从运动服中获得灵感的职业装。该公司由耶鲁大学和加州大学洛杉矶分校毕业生尤尼斯·周（Enice Cho）创办，她曾经跟好友谈起他们是多么"讨厌职业装"，"梦想着随时都能穿瑜伽服"。Aella首先开发了一款明星产品：带有弹性的黑裤子，共有6种款式。

Image copyright Aella Image caption 很多品牌都在利用休闲、健身和工作服饰之间越发模糊的界限，Aella就是其中之一（图片来源：Aella）

该公司的口号是"到处都能穿的制服"，其网站也明确表示，他们的目标客户是忙碌的女性，这些人不希望为了华而不实而牺牲服装的舒适性。

尤尼斯·周认为她的工作是"女权主义者的一项使命"，她还补充道，"我们应该穿那些能让我们随心所欲做任何事情的衣服。"

如果能够在工作了一天之后，直接穿过小镇去参加公开演讲活动，那么运动鞋和弹力裤的确比权力套装、铅笔裙和细高跟更实用。时尚的外观只不过是一份额外的奖励罢了。

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