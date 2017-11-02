关于领导者的10大误区

Image caption 瑞奇·热维斯（Ricky Gervais）在《办公室》里扮演经理（图片来源：BBC）

你终于得到了晋升。这些年来的艰辛和逢迎终于得到了认可。但还有一个问题——你根本没有接受过任何管理培训。

如果你的组织让你担任一个灵活的新角色，但只是说了几句祝福的话就让你上任了，那么来之不易的加薪带来的刺激就会迅速消失。

他们似乎认为你天生就知道接下来该做什么。毕竟，你已经加入公司一段时间——你肯定知道怎么当经理。那就接着干吧。

毫无疑问，如果没有准备，或者没有方向，大多数人都会墨守成规。他们认为，这就是管理者应有的行为方式。所以，他们难免会回到一些自欺欺人的常见错误观念上。但这非但不能帮助他们领导团队，反而会对工作效率产生负面影响。

有很多错误观念都可以一一澄清，本文列出了其中最重要的10条。

当老板很难

老板有更大的自主权，更高的薪水，还有司机和助理，出差可以坐商务舱，还能住舒适的酒店，而且能得到同事的尊重。这没什么难的。更难的是下面的人，老板应该牢记这一点。

做你自己

当你开始扮演一个新的角色时，仅仅做自己或许还不够。你必须成长和进步。真实可能只是给懒惰找借口。不要虚伪做作，但也不要把自己局限于一种运作方式。你可能需要尝试新的方法来找到当一个好老板的正确方法。

人们讨厌改变

人们可以应付变化。他们甚至有可能喜欢改变。人们不喜欢的是上司强加的不必要的改变或愚蠢的改变。让人们参与这个过程，他们可能会很高兴。如果能够带来真正的进步，改变就是好事。

有一种正确的领导方式

不要听信所谓"有远见者"的言论，他们声称已经破解了"一种正确的领导方式"。环境不断变化，企业各有不同。你必须判断环境，然后有针对性地调整自己的行为。

领导比管理更重要

人们常常把领导力想象成一种宏大的项目，例如战略和愿景。而管理似乎只是细微而平庸的事情，只不过采取了一些微不足道的干预。事实上，我们需要的是既能领导又懂管理的老板。

拥有最佳战略的老板才能胜出

有好主意自然很好，但也得有人将其付诸实施。战略平庸但执行得当的公司，完全可以击败战略优秀但执行欠佳的对手。

领导者是天生的，不是后天培养的

每个人都能提升自己的领导才能。谨防那些认为自己几乎没什么可学的"天生"领导者。我们都是半成品。领导者往往是靠后天经验培养出来的，并非天生如此。

机器人会取代你的工作

实情并非如此。很多预测听起来很可怕——25%的工作机会都会被机器人取代，还有的认为是45%。但大家其实都只是在猜测。我们总能适应新技术的到来，这次也不例外。事实是，我们对机器人的需求只会增加，不会减少。我们会与之合作，而不是被它们打败。

大数据将解决所有问题

数字并不能说明一切。还要有自己的判断。没有哪个老板能足够快地掌握"完美的信息"。所以，不要回避问题，也不要单纯依靠数据。如果你折磨它的时间足够长，它会坦白一切。

年度评估能帮助你管理绩效

管理应该是一种持续的对话（除非被打断），而不是一年一次的"群殴"和"批斗"。不要把一整年的怨恨积攒下来。放弃评估，转而与员工展开正常的沟通。越来越多的企业放弃了这种既费时费力又适得其反的"惩戒殴打"。

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